Δύο προσφορές για το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκοπούλου: Προχωρά η αξιοποίηση

Στην τελική ευθεία εισέρχεται ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκοπούλου, ενός από τα μεγαλύτερα ακίνητα που δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και παραμένουν προς αξιοποίηση. Το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο παρέλαβε δύο οικονομικές προσφορές στο πλαίσιο του διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την μακροχρόνια εκμετάλλευση της έκτασης.

Οι προσφορές και η επόμενη φάση

Ειδικότερα, το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο παρέλαβε δύο οικονομικές προσφορές για το ακίνητο, το οποίο καταλαμβάνει συνολική έκταση περίπου 996.920 τετραγωνικών μέτρων. Οι προσφορές κατατέθηκαν στο πλαίσιο του διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά τη μακροχρόνια αξιοποίηση της έκτασης.

Στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχουν δύο εταιρείες, η APLEKTON HOLDINGS Co. Ltd. και η ELIA CORPORATION A.E., οι οποίες υπέβαλαν τις οικονομικές τους προτάσεις. Το επόμενο βήμα περιλαμβάνει την αποσφράγιση αυτών των οικονομικών προσφορών, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε προσεχή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου. Η συνέχεια της διαδικασίας και η ανάδειξη του προτιμητέου επενδυτή θα κριθούν από το ύψος των προσφορών που κατατέθηκαν.

Το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο

Το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκοπούλου αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ακίνητα που δημιουργήθηκαν ειδικά για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004. Βρίσκεται στη θέση «Πούσι Μπάρτζη – Μερέντα», εντός των ορίων του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, στην Ανατολική Αττική.

Η έκταση του ακινήτου είναι ιδιαίτερα μεγάλη, φτάνοντας τα 996.920 τετραγωνικά μέτρα. Παρά το γεγονός ότι διαθέτει ήδη σημαντικές υποδομές από την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων, παραμένει προς αξιοποίηση, γεγονός που καθιστά τον τρέχοντα διαγωνισμό κομβικής σημασίας για το μέλλον του.

Το μοντέλο της αξιοποίησης

Σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών της 5ης Δεκεμβρίου 2025, το μοντέλο αξιοποίησης του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου δεν προβλέπει την πώληση του ακινήτου. Αντιθέτως, η διαδικασία αφορά τη σύσταση και μεταβίβαση δικαιώματος επιφανείας για ένα μακροχρόνιο διάστημα, συγκεκριμένα για 99 έτη.

Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει την εκμετάλλευση και ανάπτυξη της έκτασης από τον επενδυτή για σχεδόν έναν αιώνα, διατηρώντας παράλληλα την κυριότητα του ακινήτου στο Ελληνικό Δημόσιο. Η παραχώρηση για 99 χρόνια δίνει τη δυνατότητα για μια ολοκληρωμένη και βιώσιμη επένδυση.

Υποδομές και μελλοντικές χρήσεις

Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου περιλαμβάνουν εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους που είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την αθλητική ιππασία. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται στάβλοι, αρένες και ένα κτίριο διοικητικών υπηρεσιών, τα οποία αποτελούν τη βάση για περαιτέρω ανάπτυξη.

Το θεσμικό πλαίσιο για τη μεταολυμπιακή αξιοποίηση της έκτασης είναι ευέλικτο και επιτρέπει την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που υπερβαίνουν τις ήδη υπάρχουσες ιππικές εγκαταστάσεις. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα για τη δημιουργία ξενοδοχείου, εγκαταστάσεων γκολφ, χώρων εστίασης, καθώς και άλλων αθλητικών δραστηριοτήτων. Αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια ευρύτερη επένδυση, η οποία θα έχει αθλητικό, τουριστικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα, ενισχύοντας την ελκυστικότητα και τη λειτουργικότητα του χώρου.

Η θέση του ακινήτου παρουσιάζει επίσης ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, καθώς βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου του οικισμού της αρχαίας Μυρρινούντας. Επιπλέον, στην ανατολική του πλευρά, το κέντρο συνορεύει με τον Ιππόδρομο, προσδίδοντας επιπλέον αξία και δυνατότητες συνέργειας.

Με πληροφορίες από: Topontiki