Ορίστηκε η νέα ημερομηνία και ώρα για τον αγώνα Παναθηναϊκός – Κηφισιά

Η Super League ανακοίνωσε την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026 ως τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής του εξ αναβολής αγώνα μεταξύ Παναθηναϊκού και Κηφισιάς. Η αναμέτρηση, που αφορά την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, θα πραγματοποιηθεί στις 21:00 στο ΟΑΚΑ. Το παιχνίδι είχε αναβληθεί έπειτα από σχετικό αίτημα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το οποίο είχε γίνει δεκτό από τη διοργανώτρια αρχή.

Ο ορισμός της αναμέτρησης

Η Stoiximan Super League προχώρησε στον ορισμό της νέας ημερομηνίας και ώρας για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Ο αγώνας, ο οποίος είχε αρχικά αναβληθεί, θα διεξαχθεί την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από τη διοργανώτρια αρχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Super League, η ώρα έναρξης του παιχνιδιού έχει οριστεί για τις 21:00. Η αναμέτρηση θα φιλοξενηθεί στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, γνωστό ως ΟΑΚΑ, το οποίο θα υποδεχθεί τις δύο ομάδες για την εξ αναβολής αναμέτρηση της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Το αίτημα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Το παιχνίδι είχε αναβληθεί μετά από απόφαση των «πράσινων» να κάνουν χρήση του δικαιώματος «joker out» που είχαν στη διάθεσή τους. Αυτό το δικαίωμα επιτρέπει σε μια ομάδα να ζητήσει αναβολή αγώνα για συγκεκριμένους λόγους, και στην προκειμένη περίπτωση, το αίτημα του Παναθηναϊκού είχε γίνει δεκτό από τη Super League.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός είχε υποβάλει το σχετικό αίτημα προκειμένου να μην αγωνιστεί για το ελληνικό πρωτάθλημα ανάμεσα από κρίσιμα παιχνίδια. Η διοργανώτρια αρχή της Stoiximan Super League είχε αποδεχθεί το αίτημα, επιτρέποντας την αναβολή της αναμέτρησης ώστε να εξυπηρετηθούν οι αγωνιστικές ανάγκες της ομάδας.

Προτεραιότητα στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις

Ο κύριος λόγος πίσω από το αίτημα αναβολής ήταν η επιθυμία του Παναθηναϊκού να επικεντρωθεί πλήρως στις ευρωπαϊκές του αναμετρήσεις. Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» ήθελαν να αποφύγουν οποιαδήποτε αγωνιστική επιβάρυνση που θα μπορούσε να προκύψει από τη διεξαγωγή του αγώνα πρωταθλήματος, διασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή προετοιμασία.

Η αναβολή επέτρεψε στην ομάδα να προετοιμαστεί χωρίς επιπλέον φόρτο για τις αναμετρήσεις της με τη Χράντετς Κράλοβε. Με αυτόν τον τρόπο, ο Παναθηναϊκός επιδίωξε να διασφαλίσει ότι οι παίκτες θα ήταν σε άριστη φυσική κατάσταση και θα είχαν την απαραίτητη συγκέντρωση για τους σημαντικούς αυτούς αγώνες, χωρίς να επηρεαστεί η απόδοσή τους.

Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League

Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα αποτελεί συνέχεια της απόφασης που είχε ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League στις 15 Ιουλίου 2026. Τότε είχε εγκριθεί το αίτημα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την αναβολή του παιχνιδιού της 1ης αγωνιστικής.

Η διοργανώτρια αρχή ενημέρωσε πως η αναμέτρηση θα λάβει χώρα την ερχόμενη εβδομάδα, συγκεκριμένα την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στο ΟΑΚΑ. Με αυτόν τον ορισμό, ολοκληρώνεται η διαδικασία για τη διεξαγωγή του εξ αναβολής αγώνα της 1ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League, εξασφαλίζοντας την ομαλή συνέχεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit