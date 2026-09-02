Ο Ντέρεκ Κουτέσα επιστρέφει στη Σερβέτ, σύμφωνα με ελβετικά δημοσιεύματα

Σύμφωνα με δημοσιεύματα που προέρχονται από το εξωτερικό, ο Ντέρεκ Κουτέσα αναμένεται να αποχωρήσει από την ΑΕΚ και να συνεχίσει την ποδοσφαιρική του πορεία στη Σερβέτ. Η είδηση αυτή βασίζεται σε ρεπορτάζ της ελβετικής ιστοσελίδας «tdg», η οποία τονίζει πως ο 28χρονος Ελβετός εξτρέμ θα επιστρέψει στην ομάδα από την οποία είχε αποκτηθεί από την «Ένωση» πριν από έναν χρόνο. Η μετακίνηση αυτή φαίνεται να βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, με τις τελευταίες λεπτομέρειες να αναμένονται να ρυθμιστούν σύντομα.

Η περιορισμένη παρουσία του στην ΑΕΚ

Ο Ντέρεκ Κουτέσα δεν είχε καταφέρει να καθιερωθεί στο βασικό ροτέισον του προπονητή Μάρκο Νίκολιτς κατά τη διάρκεια της φετινής αγωνιστικής περιόδου, γεγονός που επηρέασε σημαντικά τον χρόνο συμμετοχής του με την κιτρινόμαυρη φανέλα. Η παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη, κάτι που πιθανώς συνέβαλε στην επιθυμία του για αλλαγή περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, ο Ελβετός ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί μόλις 18 λεπτά στα πέντε επίσημα ματς που έχει δώσει η «Ένωση» μέχρι στιγμής φέτος. Η μοναδική του συμμετοχή καταγράφηκε ως αλλαγή, όταν πέρασε στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του εντός έδρας αγώνα της ΑΕΚ με τον Ηρακλή, χωρίς να μπορέσει να βρει περαιτέρω ευκαιρίες για να δείξει τις δυνατότητές του.

Η επιστροφή στη Σερβέτ και ο νέος ρόλος

Η Σερβέτ αποτελεί τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του Ντέρεκ Κουτέσα, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στην ομάδα από την οποία είχε αποχωρήσει πριν από έναν χρόνο για να ενταχθεί στο δυναμικό της ΑΕΚ. Η μεταγραφή αυτή έρχεται σε μια περίοδο που ο ελβετικός σύλλογος αναζητούσε ενίσχυση στη θέση του εξτρέμ.

Ειδικότερα, ο Κουτέσα προορίζεται να καλύψει το κενό που άφησε η αποχώρηση του Ζουνιόρ Καντιλέ, ο οποίος μετακόμισε στη Λανς. Σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, ο 28χρονος Ελβετός αναμένεται να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με τη Σερβέτ, κάτι που υποδηλώνει μια μακροπρόθεσμη δέσμευση και εμπιστοσύνη στις ικανότητές του από την πλευρά του ελβετικού συλλόγου.

Οι παράγοντες που οδήγησαν στη μεταγραφή

Αν και η ΑΕΚ φέρεται να είχε δεχτεί και άλλες προτάσεις για τον Ντέρεκ Κουτέσα και δεν ήταν απαραίτητα πρόθυμη να τον παραχωρήσει, η επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης. Ο Κουτέσα πίεζε έντονα προς την κατεύθυνση της αποχώρησης, αναζητώντας περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Η περιορισμένη παρουσία του στα πλάνα του προπονητή Μάρκο Νίκολιτς, όπως φάνηκε από τα ελάχιστα λεπτά που αγωνίστηκε, ενίσχυσε την ανάγκη του για μια αλλαγή περιβάλλοντος, όπου θα μπορούσε να βρει τον ρόλο που επιθυμούσε και να συμβάλει ενεργότερα στην ομάδα του.

Οι τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας

Για να ολοκληρωθεί οριστικά το deal της μεταγραφής του Ντέρεκ Κουτέσα στη Σερβέτ, απομένουν να ρυθμιστούν κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Η ΑΕΚ, ως πωλήτρια ομάδα, αναμένεται να λάβει ένα χρηματικό ποσό για την παραχώρηση του ποδοσφαιριστή, αν και το ακριβές ύψος αυτού του ποσού δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό στο ευρύ κοινό.

Επιπλέον, τα δημοσιεύματα αναφέρουν μια ιδιαίτερη πτυχή της συμφωνίας: έχει προβλεφθεί ακόμη και ένα σχέδιο για τον Ντέρεκ Κουτέσα που αφορά την περίοδο μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Αυτή η πρόβλεψη υποδεικνύει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη συμφωνία, πέρα από τα καθαρά αγωνιστικά και οικονομικά ζητήματα της μεταγραφής.

Με πληροφορίες από: Reader, Gazzetta