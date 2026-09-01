Η αποστολή της Καλαμάτας για την πρεμιέρα του κυπέλλου με τον Βόλο Elabet

Η «Μαύρη Θύελλα», όπως είναι γνωστή η ομάδα της Καλαμάτας, ολοκλήρωσε την προετοιμασία της ενόψει της πρώτης της αναμέτρησης στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι Μεσσήνιοι θα φιλοξενηθούν από τον Βόλο Elabet στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, σε έναν αγώνα που σηματοδοτεί την έναρξη των υποχρεώσεών τους στη διοργάνωση. Ο προπονητής της ομάδας, Παναγιώτης Χριστοφιλέας, ανακοίνωσε την αποστολή των ποδοσφαιριστών που θα ταξιδέψουν για την αναμέτρηση.

Η πρεμιέρα στη League Phase του Κυπέλλου

Η αυλαία της φετινής League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ανοίγει με την αναμέτρηση μεταξύ του Βόλου Elabet και της Καλαμάτας. Ο αγώνας αυτός αποτελεί την πρώτη επίσημη δοκιμασία για την «Μαύρη Θύελλα» στο πλαίσιο της διοργάνωσης, με την ομάδα να επιδιώκει ένα θετικό ξεκίνημα μακριά από την έδρα της. Η σημασία της πρεμιέρας είναι μεγάλη, καθώς ένα καλό αποτέλεσμα μπορεί να δώσει ώθηση για τη συνέχεια.

Το Πανθεσσαλικό Στάδιο έχει οριστεί ως ο τόπος διεξαγωγής της αναμέτρησης, όπου η Καλαμάτα θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον Βόλο Elabet. Οι Μεσσήνιοι έχουν ολοκληρώσει την προετοιμασία τους, δίνοντας έμφαση στις λεπτομέρειες που απαιτεί ένας αγώνας Κυπέλλου. Η ομάδα είναι έτοιμη να παρουσιάσει το καλύτερό της πρόσωπο στην πρεμιέρα.

Η ολοκλήρωση της προετοιμασίας της «Μαύρης Θύελλας»

Οι ποδοσφαιριστές της Καλαμάτας εργάστηκαν με αφοσίωση και ένταση κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους για τον αγώνα της 1ης αγωνιστικής της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Υπό την καθοδήγηση του προπονητή Παναγιώτη Χριστοφιλέα, η ομάδα επικεντρώθηκε στην τακτική προσέγγιση του παιχνιδιού και στην ενίσχυση της συνοχής της. Η προετοιμασία κρίθηκε απαραίτητη για να αντιμετωπιστούν οι απαιτήσεις της εκτός έδρας αναμέτρησης.

Μετά το πέρας των προπονήσεων, ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας προχώρησε στην ανακοίνωση της αποστολής που θα ταξιδέψει για τον Βόλο. Η επιλογή των παικτών έγινε με βάση την αγωνιστική τους κατάσταση και την ικανότητά τους να ανταποκριθούν στις ανάγκες του αγώνα. Ο προπονητής είχε στη διάθεσή του όλους τους παίκτες για να διαμορφώσει την τελική λίστα.

Η αναλυτική λίστα των ποδοσφαιριστών

Η επίσημη ιστοσελίδα της Καλαμάτας δημοσίευσε αναλυτικά τη σχετική αναφορά για την αποστολή της ομάδας, όπως αυτή διαμορφώθηκε από τον προπονητή. Συγκεκριμένα, η «Μαύρη Θύελλα» θα ταξιδέψει με 22 ποδοσφαιριστές για την αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Βόλο. Αυτός ο αριθμός επιτρέπει στο τεχνικό επιτελείο να έχει αρκετές επιλογές τόσο για την αρχική ενδεκάδα όσο και για τις αλλαγές κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η αποστολή, όπως ανακοινώθηκε από τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, περιλαμβάνει τους εξής ποδοσφαιριστές: Γκίνης, Βασίλιεβιτς, Βαρελάς, Ροντρίγκες, Παναγιώτου, Μπακαγιόκο, Γκεσάν, Καλουτσικίδης, Ιγκνιάτοβιτς, Χατζηθεοδωρίδης, Αλόνσο, Ντιαρά, Πινιέιρο, Λιατσικούρας, Μαρτίν, Καρεάσο, Χάμζα, Μπονέτο, Σίγκουρντσον, Μορέιρα, Αγγελής, Μουζάκης. Όλοι τους είναι έτοιμοι να συμβάλουν στην προσπάθεια της ομάδας για ένα επιτυχημένο ξεκίνημα στη διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta