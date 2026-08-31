Η Εθνική μπάσκετ νίκησε την Ισπανία και βλέπει πρόκριση στο Κατάρ

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ κατάφερε να επικρατήσει της Ισπανίας σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στο ΟΑΚΑ, επαναφέροντας το «τρένο» της πρόκρισης στις ράγες για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ. Η νίκη αυτή, που ήρθε κόντρα σε αρχικά προγνωστικά, χαρακτηρίστηκε από το πάθος και την πνευματική δύναμη των διεθνών παικτών. Το κοινό στήριξε αδιαπραγμάτευτα την ομάδα, η οποία προχώρησε σε μια κατάθεση ψυχής και μπάσκετ.

Η αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ και η ανασύνταξη της ομάδας

Το βράδυ της αναμέτρησης, στα ορεινά του ΟΑΚΑ, η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη, με το αποτέλεσμα να αφήνει τους παρατηρητές κατάκοπους. Η Εθνική ομάδα, παρά την κούραση, βρήκε το κουράγιο να νικήσει τους Ισπανούς, τους οποίους ορισμένοι χαρακτηρίζουν ως «θεούς και δαίμονες» του αθλήματος. Αυτή η νίκη αναπτέρωσε τις ελπίδες και την ανυπομονησία για τα επόμενα ραντεβού με την «επίσημη αγαπημένη», διαψεύδοντας όσους έσπευσαν να προεξοφλήσουν αρνητικά αποτελέσματα.

Η ομάδα ανασυγκροτήθηκε με σύμμαχο το κοινό της, το οποίο την στήριξε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η επικράτηση αυτή δεν ήταν απλώς μια νίκη, αλλά μια κατάθεση όχι μόνο ψυχής, αλλά και μπάσκετ, δείχνοντας ότι η Εθνική θυμήθηκε τα στοιχεία που την ανέβασαν στην ευρωπαϊκή κορυφογραμμή.

Η αμυντική πίεση και οι πρωταγωνιστές

Ένα από τα βασικά στοιχεία που επανήλθαν στην απόδοση της Εθνικής ήταν η αμυντική πίεση στην περιφέρεια. Η τακτική αυτή υποχρέωσε την Ισπανία να υποπέσει σε 22 λάθη, ένα σημαντικό νούμερο για μια ομάδα του επιπέδου της «ρόχα». Η ελληνική ομάδα επιστράτευσε την υπερηφάνεια της, η οποία φαινόταν να είχε ξεθωριάσει, και επέβαλε τους δικούς της κανόνες στο παιχνίδι.

Σημαντικό ρόλο στην επικράτηση έπαιξαν οι ήρωες που αναδείχθηκαν μέσα από τον αγώνα, ο Ντίνος Μήτογλου και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Και οι δύο παίκτες σημείωσαν από 29 πόντους, βοηθώντας την ομάδα να ξεκολλήσει από τον «βάλτο των 70-75 πόντων» και να φτάσει στη νίκη. Η Ισπανία παρατάχθηκε σχεδόν πλήρης, με μόνη αξιοσημείωτη απουσία αυτή του Αλντάμα, ενώ από την ελληνική πλευρά έλειπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Οι μελλοντικές απουσίες και η ιστορία με την Ισπανία

Στην επόμενη αναμέτρηση της 29ης Νοεμβρίου με την Εθνική μας, η Ισπανία θα στερηθεί την παρουσία όλων των «αμερικάνικων» παικτών της. Συγκεκριμένα, θα απουσιάζουν οι Γκονθάλεθ, Μάρα, Ντε Λαρέα, Μίλερ και Αλντάμα. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί μια ευκαιρία για την ελληνική ομάδα να επιχειρήσει ένα νέο «χουνέρι» απέναντι στους άλλοτε «δυνάστες» του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα επικρατεί της Ισπανίας. Για τρία συνεχόμενα χρόνια, οι Ισπανοί βλέπουν τις πλάτες της Εθνικής μας σε μεγάλες διοργανώσεις, γεγονός που υπογραμμίζει την ανταγωνιστικότητα και την ικανότητα της ελληνικής ομάδας να αντιμετωπίζει ισχυρούς αντιπάλους.

Ο δρόμος για την πρόκριση στο Κατάρ

Για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, η Εθνική ομάδα δεν χρειάζεται οπωσδήποτε μια εκτός έδρας νίκη στην Ιβηρική χερσόνησο. Εάν δεν συμβούν παράλογα πράγματα στα υπόλοιπα παιχνίδια, η πρόκριση μπορεί να εξασφαλιστεί με μια συγκεκριμένη ακολουθία αποτελεσμάτων. Η ομάδα χρειάζεται δύο νίκες επί των Γεωργιανών, μία εντός έδρας στις 26 Νοεμβρίου και μία εκτός έδρας την 1η Μαρτίου.

Επιπλέον, απαιτείται μία εντός έδρας νίκη επί της Ουκρανίας, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 26 Φεβρουαρίου. Σε αυτά τα κρίσιμα παιχνίδια, η Εθνική θα στερηθεί και πάλι τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ωστόσο, οι απουσίες βασικών παικτών των αντιπάλων, όπως οι Μαμουκελασβίλι, Μπιτάτζε και Μιχάιλιουκ, οι οποίοι θα έχουν υποχρεώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενδέχεται να αποδειχθούν καθοριστικές στην πλάστιγγα της πρόκρισης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta