Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στο US Open: «Απλώς να είμαι ένας Έλληνας μαχητής»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξασφάλισε την πρόκρισή του στον επόμενο γύρο του US Open, επικρατώντας του Αρτούρ Φις σε έναν αγώνα που διεξήχθη για τον πρώτο γύρο του τουρνουά. Η νίκη του Έλληνα τενίστα ήρθε με 3-1 σετ, σηματοδοτώντας μια σημαντική ανατροπή, καθώς ο Φις τον είχε νικήσει σε όλες τις προηγούμενες αναμετρήσεις τους. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Τσιτσιπάς δήλωσε άφωνος και τόνισε την επιθυμία του να αγωνίζεται ως «Έλληνας μαχητής», αφήνοντας στην άκρη τις προσδοκίες.

Η ανατροπή και η πρόκριση

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να «σπάσει το ρόδι» απέναντι στον Αρτούρ Φις, καταγράφοντας την πρώτη του νίκη εναντίον του Γάλλου αντιπάλου του. Προηγουμένως, ο Φις είχε επικρατήσει και στις πέντε φορές που είχαν αναμετρηθεί οι δύο τενίστες, καθιστώντας αυτή την επικράτηση ιδιαίτερα σημαντική για τον Έλληνα πρωταθλητή.

Η σπουδαία αυτή νίκη, με σκορ 3-1 σετ, επιτρέπει στον Στέφανο Τσιτσιπά να συνεχίσει την πορεία του στο US Open, ένα από τα πιο σημαντικά τουρνουά της παγκόσμιας σκηνής του τένις. Η αναμέτρηση του πρώτου γύρου αποδείχθηκε μια πραγματική δοκιμασία, την οποία ο Τσιτσιπάς κατάφερε να φέρει εις πέρας με επιτυχία.

Οι πρώτες δηλώσεις στο κορτ

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση του αγώνα και την πρόκρισή του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς προέβη σε δηλώσεις στο κορτ, εκφράζοντας τα συναισθήματά του. Ερωτηθείς για το τι περνούσε από το μυαλό του μετά την ανατροπή και τη νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο που τον είχε νικήσει πέντε φορές, ο Έλληνας τενίστας δήλωσε «άφωνος».

«Δεν ξέρω τι να πω. Είναι ένα καταπληκτικό ξεκίνημα στο τουρνουά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τσιτσιπάς, υπογραμμίζοντας τον ενθουσιασμό του για την έναρξη της διοργάνωσης. Παράλληλα, δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει το κοινό για την αδιάκοπη στήριξη που του προσέφερε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Η μάχη με τις προσδοκίες

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε σε δύσκολη θέση κατά τη διάρκεια του αγώνα, καθώς βρέθηκε πίσω με ένα σετ, ένα break, και απείχε μόλις ένα game από την απώλεια και του δεύτερου σετ. Σε εκείνη τη κρίσιμη στιγμή, όπως αποκάλυψε ο ίδιος, έλεγε στον εαυτό του να «αφήσει πίσω τις προσδοκίες».

«Νιώθω ότι μπορούμε να μας παρασύρουν οι πολλές προσδοκίες. Το να κουβαλάς αυτό το βαρύ καράβι δεν είναι εύκολο κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, ειδικά όταν το ψυχολογικό παιχνίδι ενός τέτοιου αγώνα είναι κρίσιμο», εξήγησε ο Τσιτσιπάς. Τόνισε τη σημασία του να παραμένει κανείς ψύχραιμος και να συνεχίζει να χτίζει το παιχνίδι του, ανεξάρτητα από την πίεση.

Το πνεύμα του μαχητή

Ο Έλληνας τενίστας απέδωσε την επιτυχία του στην προσέγγισή του να μην τα παρατάει και να μην έχει προσδοκίες. «Οφείλω τα πάντα στο να τα παρατάω, στο να μην έχω προσδοκίες και απλώς στο να είμαι πολεμιστής, ένας Έλληνας μαχητής», δήλωσε με έμφαση, περιγράφοντας τη φιλοσοφία του στον αγωνιστικό χώρο.

Σε ερώτηση για το μέλλον, ο Τσιτσιπάς απάντησε «Γιατί όχι; Το δουλεύω μέρα με τη μέρα». Δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να κοιτάζει πολύ μακριά, αλλά προτιμά να μένει προσγειωμένος στην παρούσα στιγμή, εστιάζοντας στην καθημερινή προσπάθεια και βελτίωση.

Υπερηφάνεια και η σημασία της ομάδας

Η νίκη αυτή έχει μεγάλη σημασία για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος εξέφρασε την υπερηφάνεια του για τον εαυτό του. «Είμαι πολύ υπερήφανος για τον εαυτό μου. Για τον τρόπο που αγωνίστηκα και εκτέλεσα το πλάνο μου», σημείωσε, αναδεικνύοντας την ικανοποίησή του για την απόδοσή του και την εφαρμογή της στρατηγικής του.

Τέλος, ο Έλληνας τενίστας αναφέρθηκε και στην υποστήριξη που λαμβάνει, δηλώνοντας: «Πάνω απ' όλα έχω μια απίστευτη ομάδα στο πλευρό μου που με βοήθησε σε όλη τη διαδικασία. Δεν μπορώ να είμαι πιο χαρούμενος αυτή τη στιγμή».

Με πληροφορίες από: Gazzetta