Σίριλ Ντέσερς: «Έχουμε τέσσερις καλούς επιθετικούς και μας χρησιμοποιούν σωστά»

Ο Σίριλ Ντέσερς μίλησε στην κάμερα της NOVA μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του Λεβαδειακού, στην οποία συνέβαλε καθοριστικά. Ο Νιγηριανός επιθετικός, ερχόμενος από τον πάγκο, σημείωσε το δεύτερο γκολ της ομάδας του, σφραγίζοντας το τρίποντο. Στις δηλώσεις του, στάθηκε στην ορθή αξιοποίηση τόσο του ιδίου όσο και των υπολοίπων τριών επιθετικών του ρόστερ από τον προπονητή Νίστρουπ.

Η συνεισφορά από τον πάγκο

Ο Σίριλ Ντέσερς αποδείχθηκε για άλλη μια φορά καθοριστικός για τον Παναθηναϊκό, καθώς «καθάρισε» ακόμα ένα ματς για το «τριφύλλι». Εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στην αναμέτρηση κόντρα στον Λεβαδειακό και με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 2-0, εξασφαλίζοντας τη νίκη για την ομάδα του.

Ο ίδιος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεισφορά του, δηλώνοντας πολύ χαρούμενος που έχει καταφέρει τις τελευταίες φορές να μπαίνει και να είναι σημαντικός για την ομάδα. Όπως είπε, σκοράρει και αποφορτίζει την πίεση, προσφέροντας στην προσπάθεια της ομάδας.

Η αξιοποίηση της επιθετικής γραμμής

Ο Νιγηριανός επιθετικός αναφέρθηκε εκτενώς στην ποιότητα της επιθετικής γραμμής του Παναθηναϊκού. Επεσήμανε ότι η ομάδα διαθέτει τέσσερις καλούς επιθετικούς, τους Σίριλ Ντέσερς, Τεττέη, Λιβάι Γκαρσία και Ράστοντερ, οι οποίοι χρησιμοποιούνται σωστά από τον προπονητή Νίστρουπ.

Σύμφωνα με τον Ντέσερς, η δική του αποτελεσματικότητα, όπως και του Έλμιν όταν μπαίνουν στο παιχνίδι, είναι δυνατή επειδή οι συμπαίκτες του, οι άλλοι επιθετικοί, κάνουν εκπληκτική δουλειά στα πρώτα 60 λεπτά. Αυτοί πιέζουν την άμυνα και την επιβαρύνουν, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για να εκμεταλλευτούν οι αλλαγές την κούραση του αντιπάλου.

Η εικόνα της ομάδας και η αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό

Ο Σίριλ Ντέσερς τόνισε ότι ποτέ δεν είναι εύκολο, μετά από ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, να έρχεται μια ομάδα να παίξει ένα δύσκολο εκτός έδρας ματς. Ωστόσο, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόδοση της ομάδας, καθώς δεν επέτρεψαν πολλές ευκαιρίες στον αντίπαλο.

Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι οι μοναδικές στιγμές που ο Λεβαδειακός έγινε πραγματικά επικίνδυνος ήταν όταν οι παίκτες του Παναθηναϊκού έκαναν κάποια μικρά λάθη. Αυτό, κατά τον Ντέσερς, είναι πολύ θετικό, καθώς σημαίνει ότι η ομάδα είναι συμπαγής στην άμυνα. Παράλληλα, οι «πράσινοι» ήταν και πολύ επικίνδυνοι στην επίθεση, χτυπώντας το δοκάρι αρκετές φορές και φτάνοντας κοντά στο γκολ.

Ψυχραιμία και βελτίωση

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο επανάληψης λαθών που έγιναν σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, ο Ντέσερς δήλωσε ότι αυτό δεν ήταν κάτι που είχε στο μυαλό του, ούτε το είχε η ομάδα. Παραδέχτηκε πως ο Λεβαδειακός θα ανέβαινε λίγο περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς έδειξε πως είναι μια πολύ καλή και αξιόλογη ομάδα.

Σε τέτοιες στιγμές, όπως υπογράμμισε, είναι σημαντικό να παραμένει κανείς ψύχραιμος και να επιλέγει τις σωστές στιγμές, κάτι που πιστεύει ότι έκανε η ομάδα. Είχαν επικίνδυνες στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο και κράτησαν το μηδέν στην άμυνα, γεγονός που σημαίνει ότι «η δουλειά έγινε». Ο Ντέσερς κατέληξε λέγοντας ότι δεν θεωρεί απαραίτητο να ψάξουν αρνητικά σημεία ή να σταθούν σε «αν» και «μήπως» μετά από αυτή τη νίκη, ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ομάδα μπορεί και θα βελτιωθεί.

Με πληροφορίες από: Gazzetta