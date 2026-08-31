Το Gazz Floor powered by Novibet επιστρέφει την Τρίτη στις 12:00

Η εκπομπή Gazz Floor powered by Novibet ετοιμάζεται να επιστρέψει στους δέκτες, κάνοντας το επίσημο τζάμπολ της την Τρίτη στις 12:00. Από το πλατό του Gazzetta, οι Δημήτρης Κωνσταντινίδης, Αντώνης Καλκαβούρας και Νίκος Παπαδογιάννης θα αναλάβουν την ανάλυση της τρέχουσας αθλητικής επικαιρότητας. Η εκπομπή υπόσχεται και φέτος να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα των εξελίξεων στον χώρο του μπάσκετ.

Η επανεκκίνηση του Gazz Floor

Το Gazz Floor powered by Novibet, μια αγαπημένη συνήθεια για τους φίλους του μπάσκετ, κάνει την επανεκκίνησή του την Τρίτη, με την έναρξη να έχει οριστεί για τις 12:00 το μεσημέρι. Η εκπομπή θα μεταδίδεται από το ειδικά διαμορφωμένο πλατό του Gazzetta, προσφέροντας στους τηλεθεατές μια πλήρη κάλυψη των γεγονότων.

Οι Δημήτρης Κωνσταντινίδης, Αντώνης Καλκαβούρας και Νίκος Παπαδογιάννης θα βρίσκονται στις θέσεις τους, έτοιμοι να αναλύσουν σε βάθος όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον χώρο του αθλητισμού. Η παρουσία τους εγγυάται μια λεπτομερή προσέγγιση της επικαιρότητας, με σχολιασμό και ειδήσεις.

Η μοναδική συνεισφορά του Ιωάννη Παπαπέτρου

Στην ομάδα του Gazz Floor powered by Novibet, ο Ιωάννης Παπαπέτρου θα έχει και φέτος ενεργό ρόλο. Ο διεθνής καλαθοσφαιριστής θα συμμετέχει σε αυτό που χαρακτηρίζεται ως η «καλύτερη ομάδα του YouTube».

Η παρουσία του Ιωάννη Παπαπέτρου αναμένεται να δώσει μια ξεχωριστή νότα στην εκπομπή. Ο ίδιος θα προσφέρει τη δική του μοναδική οπτική γωνία και τις γνώσεις του, εμπλουτίζοντας τη συζήτηση με την εμπειρία του από τα παρκέ.

Αναλυτικό ρεπορτάζ από τις μεγάλες ομάδες

Το Gazz Floor powered by Novibet θα καλύψει εκτενώς το ρεπορτάζ των μεγάλων ελληνικών ομάδων. Οι Γιώργος Κούβαρης και Παναγιώτης Ραμαντάνης θα μεταφέρουν όλες τις εξελίξεις που αφορούν τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.

Επιπλέον, ο Γιάννης Πάλλας θα προσφέρει το δικό του σχόλιο και το ξεχωριστό του ρεπορτάζ, ενισχύοντας την ενημέρωση. Για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, οι Βασίλης Βλαχόπουλος, Νίκος Καρφής και Νίκος Μοσχοβίτης θα μεταφέρουν τα νέα από τον Άρη, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ αντίστοιχα.

Ειδική κάλυψη για το μπάσκετ γυναικών

Η εκπομπή θα επεκταθεί και στον κόσμο του μπάσκετ γυναικών, με την Χριστίνα Κατσαμούρη να αναλαμβάνει αυτή την κάλυψη. Η παρουσία της εξασφαλίζει ότι και αυτός ο τομέας του αθλήματος θα έχει τη δική του θέση στην ανάλυση της επικαιρότητας.

Μέσα από τη συνεισφορά της, οι τηλεθεατές θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις εξελίξεις, τα αποτελέσματα και τις σημαντικότερες στιγμές από το γυναικείο μπάσκετ, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του αθλητικού χώρου.

Πρόσθετες υπηρεσίες ενημέρωσης

Παράλληλα με την εκπομπή, το Gazzetta συνεχίζει να παρέχει μια ευρεία γκάμα ενημερωτικών υπηρεσιών για τους φίλους του αθλητισμού. Οι αναγνώστες μπορούν να διαβάζουν όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αθλημάτων και διοργανώσεων.

Επιπλέον, είναι δυνατή η ενημέρωση για όλους τους live αγώνες της ημέρας, καθώς και η πρόσβαση στο υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta για τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να ακολουθούν τις ειδήσεις μέσω του Google News για συνεχή ενημέρωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta