Η Ελλάδα νίκησε την Ισπανία στα προκριματικά του Παγκοσμίου, «κατάθεση ψυχής» από τον Μήτογλου

Η Εθνική Ελλάδας κατάφερε να επικρατήσει της Ισπανίας σε έναν κρίσιμο αγώνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση. Ο Ντίνος Μήτογλου ξεχώρισε με μια εκπληκτική εμφάνιση, σημειώνοντας ρεκόρ καριέρας και δηλώνοντας πως η ομάδα έκανε «κατάθεση ψυχής».

Η κρίσιμη νίκη της Εθνικής ομάδας

Η Εθνική μας ομάδα έδειξε χαρακτήρα και κατάφερε να παραμείνει ζωντανή στη μάχη που δίνει για να περάσει στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Η Ελλάδα επικράτησε της Ισπανίας στο T-Center, σε έναν αγώνα που είχε μεγάλη σημασία για τη συνέχεια των προκριματικών.

Με αυτή τη νίκη, η «γαλανόλευκη» ανέβηκε στο 4-4 στον όμιλο των προκριματικών, δείχνοντας την αποφασιστικότητά της να διεκδικήσει μέχρι τέλους την πρόκριση στην κορυφαία διοργάνωση.

Η εντυπωσιακή εμφάνιση του Ντίνου Μήτογλου

Ο Ντίνος Μήτογλου ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση που τον οδήγησε σε ρεκόρ καριέρας. Ο Έλληνας φόργουορντ τελείωσε τον αγώνα με 29 πόντους, αποτελώντας τον βασικό πυλώνα στην επίθεση της Εθνικής.

Ο ίδιος δήλωσε ότι από την αρχή του αγώνα ήταν πολύ συγκεντρωμένος και ένιωθε καλά, έχοντας 5/5 τρίποντα. Σημαντική ήταν και η συμβολή του Ντόρσεϊ, ο οποίος ήταν καθοριστικός με δύο πολύ μεγάλα σουτ που βοήθησαν την ομάδα να φτάσει στη νίκη.

Οι δηλώσεις του πρωταγωνιστή μετά τον αγώνα

Μετά το τέλος του αγώνα και την επικράτηση της Ελλάδας, ο Ντίνος Μήτογλου μίλησε στην ΕΡΤ, εκφράζοντας τη χαρά και την πίστη του για τη συνέχεια. «Είχα πολύ καιρό να παίξω τόσο πολύ. Τα δώσαμε όλα, είμαι χαρούμενος για όλους. Κάναμε κατάθεση ψυχής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μήτογλου αποκάλυψε πως έπαιζε με κράμπες στο τέλος του αγώνα, υπογραμμίζοντας την προσπάθεια που κατέβαλαν όλοι οι παίκτες. Επίσης, ευχαρίστησε τον κόσμο, λέγοντας: «Μπράβο στον κόσμο μας, απίστευτη ενέργεια και συμμετοχή. Είμαστε ζωντανοί και πιστεύουμε στη συνέχεια».

Η σημασία της Εθνικής και η ενότητα της ομάδας

Ο Ντίνος Μήτογλου τόνισε τη σημασία της Εθνικής ομάδας, χαρακτηρίζοντάς την ως το υψηλότερο επίπεδο. «Κρινόμαστε, δεν υπάρχουν ομάδες, είναι μόνο το έθνος, την πονάμε τη χώρα μας», δήλωσε, αναδεικνύοντας το πάθος και την αφοσίωση των παικτών.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η ομάδα λειτουργεί ως μια οικογένεια. «Είμαστε μια οικογένεια, κλείσαμε τα αυτιά μας, βάλαμε έναν στόχο και εστιάζω σε αυτό», είπε, περιγράφοντας το κλίμα ενότητας και συγκέντρωσης που επικρατεί στις τάξεις της «γαλανόλευκης».

Το βλέμμα στο μέλλον και την πρόκριση

Ο Έλληνας παίκτης εξέφρασε τον θαυμασμό του για την αντίπαλη ομάδα, αναφέροντας: «Συγχαρητήρια στην Ισπανία, έχει τεράστια ποιότητα». Ωστόσο, το βλέμμα του είναι στραμμένο στο μέλλον και την πρόκριση. «Ανυπομονώ για τη συνέχεια», δήλωσε.

Ο Μήτογλου κάλεσε την ομάδα να χαρεί τη νίκη για λίγο, προσθέτοντας: «Θέλω να το ευχαριστηθώ και στο επόμενο παράθυρο θα έρθουμε με διαφορετική νοοτροπία και ελπίζω να προκριθούμε στο Παγκόσμιο».

Με πληροφορίες από: Gazzetta