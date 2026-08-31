Ο Τσους Ματέο για την ήττα από την Ελλάδα: «Λεπτομέρειες έκριναν το αποτέλεσμα»

Η Εθνική Ελλάδας υποδέχθηκε την Ισπανία στο «T-Center» για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε θρίλερ. Η ελληνική ομάδα κατάφερε να επικρατήσει στην παράταση με σκορ 108-106, χαμογελώντας στο φινάλε μιας μεγάλης αναμέτρησης. Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής της Ισπανίας, Τσους Ματέο, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την απόδοση της ομάδας του και το τελικό αποτέλεσμα.

Η κλειστή αναμέτρηση και η ελληνική εκκίνηση

Ο Τσους Ματέο χαρακτήρισε το παιχνίδι ως μία κλειστή αναμέτρηση, αναγνωρίζοντας ότι η Εθνική Ελλάδας ξεκίνησε πιο δυνατά. Σύμφωνα με τον Ισπανό τεχνικό, η ελληνική ομάδα έπαιξε καλύτερα στα πρώτα στάδια του αγώνα, δημιουργώντας τις βάσεις για την πορεία της στο ματς.

Παρά την αρχική υπεροχή των γηπεδούχων, η Ισπανία κατάφερε να επιστρέψει δυναμικά. Ο Ματέο εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πολύ καλή προσπάθεια που κατέβαλαν όλοι οι παίκτες του, υπογραμμίζοντας την ομαδικότητα και τη μαχητικότητα που επέδειξαν μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Η αντίδραση της Ισπανίας και η ατμόσφαιρα

Ο προπονητής της Ισπανίας τόνισε ότι οι παίκτες του συμπεριφέρθηκαν ως μία ενιαία ομάδα, παλεύοντας με όλες τους τις δυνάμεις μέχρι το τέλος της αναμέτρησης. Σημείωσε ότι η προσπάθεια αυτή δεν ήταν εύκολη, δεδομένης της ατμόσφαιρας που επικρατούσε στο «T-Center».

Επιπλέον, ο Ματέο αναφέρθηκε στην ποιότητα της αντιπάλου ομάδας, δηλώνοντας ότι η Εθνική Ελλάδας αποτελεί έναν δύσκολο αντίπαλο. Η ομάδα του κλήθηκε να αντιμετωπίσει αυτές τις συνθήκες, δείχνοντας χαρακτήρα και επιμονή καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Η ευστοχία των Ελλήνων παικτών

Στις δηλώσεις του, ο Τσους Ματέο στάθηκε ιδιαίτερα στην εξαιρετική ευστοχία της ελληνικής ομάδας. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στους παίκτες Μήτογλου και Ντόρσεϊ, οι οποίοι πραγματοποίησαν πολύ καλά σουτ, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιθετική λειτουργία της Ελλάδας.

Ο Ισπανός τεχνικός εκτίμησε ότι η Εθνική Ελλάδας πραγματοποίησε το καλύτερό της παιχνίδι στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η υψηλή απόδοση των Ελλήνων παικτών, ειδικά στο σουτ, αποτέλεσε έναν σημαντικό παράγοντα στην έκβαση του αγώνα.

Οι λεπτομέρειες που έκριναν το αποτέλεσμα

Παρά τα λάθη που έκανε η ομάδα του, ο Τσους Ματέο υποστήριξε ότι η Ισπανία θα μπορούσε να είχε κερδίσει το παιχνίδι. Επανέλαβε ότι ίσως κάποιες λεπτομέρειες στο τέλος της αναμέτρησης ήταν αυτές που τελικά έκριναν το αποτέλεσμα, οδηγώντας στην ήττα της ομάδας του.

Αυτές οι «λεπτομέρειες», όπως τις χαρακτήρισε, φαίνεται να έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην παράταση, όπου η Ελλάδα κατάφερε να πάρει τη νίκη με μικρή διαφορά. Ο Ματέο δεν προχώρησε σε περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με το ποιες ήταν αυτές οι λεπτομέρειες ή οι αποφάσεις.

Η περηφάνια του προπονητή

Ο Τσους Ματέο εξέπρασε την περηφάνια του για τους παίκτες της Ισπανίας, καθώς, όπως δήλωσε, έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν μέσα στο γήπεδο. Τόνισε ότι αν η ομάδα του συνεχίσει να παλεύει με τον ίδιο τρόπο, θα είναι πάντα περήφανος για την προσπάθειά τους.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Ισπανός προπονητής ανέφερε ότι η συγκεκριμένη ημέρα δεν είναι μία μέρα για να λυπούνται. Αν και υπάρχει λύπη για την ήττα, η περηφάνια για τη μάχη που δόθηκε από τους παίκτες του υπερτερεί, υπογραμμίζοντας το πνεύμα και την αφοσίωση που επέδειξαν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta