Ντόρσεϊ: «Λατρεύω αυτή τη χώρα, την έχω ερωτευτεί» μετά τη νίκη της Εθνικής

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ εξέφρασε με έντονο τρόπο την αγάπη του για την Ελλάδα, αμέσως μετά την επικράτηση της Εθνικής μας ομάδας μπάσκετ επί της Ισπανίας. Η Ελλάδα κατάφερε να κερδίσει στην παράταση με σκορ 108-106, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στο T-Center. Αυτή η σημαντική νίκη είναι κρίσιμη, καθώς διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες της Εθνικής για πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.

Η δήλωση αγάπης για την Ελλάδα

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, μιλώντας στην ΕΡΤ μετά το τέλος του αγώνα, δεν έκρυψε τα συναισθήματά του για τη χώρα, δηλώνοντας ανοιχτά την αγάπη του. «Λατρεύω αυτή τη χώρα, την έχω ερωτευτεί», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη βαθιά του σύνδεση και το δέσιμό του με την Ελλάδα.

Ο διεθνής καλαθοσφαιριστής τόνισε επίσης την αφοσίωση και την προσπάθεια των παικτών της Εθνικής ομάδας. Όπως δήλωσε, «βάλαμε όλοι τα κορμιά μας στη φωτιά για την αγάπη μας για τη χώρα και την εθνική ομάδα», προσθέτοντας με έμφαση ότι αυτό αποτελεί ένα «θέμα περηφάνιας» για όλους τους αθλητές που εκπροσωπούν τη χώρα.

Ο ρόλος του Ντόρσεϊ στην κρίσιμη νίκη

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αναδείχθηκε σε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της αναμέτρησης απέναντι στην Ισπανία, μαζί με τον Μήτογλου. Η απόδοσή του ήταν καθοριστική για την εξέλιξη του αγώνα, καθώς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με συνολικά 29 πόντους, συμβάλλοντας σημαντικά στο τελικό αποτέλεσμα.

Στατιστικά, ο Ντόρσεϊ είχε εξαιρετική παρουσία στα σουτ, με 5/8 εύστοχα τρίποντα και αλάνθαστος στις βολές, με 10/10. Αυτή η ευστοχία του αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πέτυχε μερικά μεγάλα και κρίσιμα σουτ στα τελευταία λεπτά του αγώνα, βοηθώντας την Εθνική να φτάσει στην επικράτηση.

Η ατμόσφαιρα και οι ελπίδες πρόκρισης

Η Εθνική μας ομάδα έδειξε τα «δόντια» της απέναντι στην Ισπανία, μια ομάδα με πολύ ταλέντο, σε μια αναμέτρηση που κρίθηκε στην παράταση. Η νίκη με 108-106 στο T-Center είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες της Ελλάδας για πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ περιέγραψε το συναίσθημα του να αγωνίζεται μπροστά στο ελληνικό κοινό ως «φανταστικό συναίσθημα». Εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υποστήριξη των φιλάθλων, δηλώνοντας: «Είναι φανταστικό συναίσθημα να παίζεις και να κερδίζεις μπροστά σε ένα τέτοιο κοινό που μας αγαπάει και το αγαπάμε κι εμείς».

Οι δηλώσεις για τον αντίπαλο και την προσωπική απόδοση

Ο Ντόρσεϊ αναφέρθηκε επίσης στην επιθυμία του να βρίσκεται στο παρκέ σε κρίσιμες στιγμές των αγώνων, δηλώνοντας την προθυμία του να αναλάβει ευθύνες. «Σε τέτοιες στιγμές, στο τέλος των αγώνων, θέλω να είμαι μέσα», δήλωσε, τονίζοντας την αγωνιστικότητα και την ψυχραιμία του σε πιεστικές καταστάσεις.

Σχολιάζοντας τον αντίπαλο, ο Ντόρσεϊ σημείωσε ότι η Ισπανία «πάντα παλεύει ως το τέλος» και είναι «ομάδα με πολύ ταλέντο». Αποκάλυψε επίσης ένα περιστατικό με τον Σεντ Σιπερί, ο οποίος του έκανε «trash talking» κατά τη διάρκεια του αγώνα, προσθέτοντας ότι ο Ισπανός παίκτης «έχει καρδιά». Ο Ντόρσεϊ χαρακτήρισε την αναμέτρηση ως «ένα από τα καλύτερα παιχνίδια μου με την Εθνική ομάδα», υπογραμμίζοντας την προσωπική του ικανοποίηση από την απόδοσή του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta