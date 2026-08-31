Η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ κατάφερε να πάρει μια σημαντική νίκη απέναντι στην Ισπανία με σκορ 108-106, σε έναν αγώνα που χαρακτηρίστηκε ως πραγματική διαφήμιση του αθλήματος. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στο «Telekom Center Athens» στο πλαίσιο των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κρίθηκε στην παράταση και κρατάει ζωντανό το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα στο κυνήγι της πρόκρισης. Κορυφαίοι για την Ελλάδα αναδείχθηκαν οι Ντίνος Μήτογλου και Τάιλερ Ντόρσεϊ, οι οποίοι σημείωσαν αμφότεροι 29 πόντους, πετυχαίνοντας προσωπικά ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα.

Η εξέλιξη του συγκλονιστικού αγώνα

Το παιχνίδι χαρακτηρίστηκε από συνεχείς εναλλαγές στο προβάδισμα και έντονο δράμα. Η Εθνική μας ομάδα βρέθηκε από το ζενίθ στο ναδίρ και πάλι πίσω, σε μια αναμέτρηση που έδειχνε να έχει τον έλεγχο έως και τις αρχές της τελευταίας περιόδου.

Εκείνη τη στιγμή, η «γαλανόλευκη» είχε εξασφαλίσει διαφορά 11 πόντων, ωστόσο η συνέχεια ήταν συγκλονιστική, με την Ισπανία να εκμεταλλεύεται την κατάσταση και να φέρνει το ματς στα μέτρα της. Μάλιστα, ο Χουάντσο κατάφερε να στείλει το παιχνίδι στην παράταση με ένα τρίποντο που περιγράφηκε ως «μαχαιριά» για την ελληνική ομάδα.

Τα ρεκόρ καριέρας των Μήτογλου και Ντόρσεϊ

Στο έξτρα πεντάλεπτο, η Εθνική μας δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη, βασιζόμενη στις εξαιρετικές εμφανίσεις των Ντίνου Μήτογλου και Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Μήτογλου ολοκλήρωσε τον αγώνα με 29 πόντους, εκ των οποίων οι 19 σημειώθηκαν στο πρώτο ημίχρονο. Η στατιστική του περιλάμβανε 3/9 δίποντα, 7/10 τρίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα, αγωνιζόμενος για 37 λεπτά.

Από την πλευρά του, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ σημείωσε επίσης 29 πόντους, με 2/9 δίποντα, 5/8 τρίποντα, και ένα εντυπωσιακό 10/10 στις βολές. Πρόσθεσε 4 ασίστ και 3 λάθη σε 37 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα συμμετοχής. Και οι δύο παίκτες ήταν από «άλλο πλανήτη», όπως αναφέρεται, και ηγήθηκαν της προσπάθειας για τη νίκη.

Δυναμικό ξεκίνημα και ανατροπή στην πρώτη περίοδο

Η Εθνική μας ομάδα ξεκίνησε τον αγώνα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, βγάζοντας ενέργεια στην άμυνα. Οι διεθνείς μας κατάφεραν να κρατήσουν την Ισπανία στο «μηδέν» για περισσότερο από τρία λεπτά, δημιουργώντας ένα αρχικό σερί 8-0. Αυτό το προβάδισμα έφτασε γρήγορα στο +9, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 13-4 υπέρ της Ελλάδας στο «Glass Floor».

Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη, ειδικά στον αμυντικό τομέα. Οι Ισπανοί εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση και επέστρεψαν στο ματς με ένα δικό τους σερί 8-0, μειώνοντας τη διαφορά στον πόντο (13-12). Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με την Ισπανία να προσπερνά, κλείνοντας το δεκάλεπτο με σκορ 19-20.

Η ισπανική αντεπίθεση και η απάντηση της Ελλάδας

Στο πρώτο κομμάτι του αγώνα, η Ισπανία είχε 6/12 δίποντα και 0/3 τρίποντα, με 8/8 βολές, ενώ η Ελλάδα είχε 2/9 δίποντα, 3/6 τρίποντα και 6/8 βολές. Παρά τις προσπάθειες των Μήτογλου (6π.) και Ντόρσεϊ (5π.), η «ρόχα» έφτασε να προηγείται και με 19-24, έχοντας τρέξει ένα επιμέρους σερί 2-12.

Στο 13ο λεπτό, η Ισπανία βρέθηκε ακόμη και στο +6 (21-27), έχοντας ανεβάσει κατακόρυφα τα ποσοστά της έξω από τα 6.75 μέτρα, κυρίως χάρη στον Σέρχιο ντε Λαρέα. Όμως, ο Ντίνος Μήτογλου ήταν «σεληνιασμένος», βλέποντας το αντίπαλο καλάθι σαν «βαρέλι». Ηγήθηκε της προσπάθειας για την ανατροπή, με την Ελλάδα να προηγείται με 33-31 και στη συνέχεια με 39-34 λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου.

Η μάχη της παράτασης

Η εξέλιξη του αγώνα οδήγησε σε μια δραματική παράταση, μετά το τρίποντο του Χουάντσο που ισοφάρισε το σκορ. Σε αυτό το κρίσιμο πεντάλεπτο, η Εθνική μας ομάδα, παρά την προηγούμενη «τάση αυτοκτονίας» που επέδειξε, κατάφερε να διαχειριστεί την πίεση.

Με τους Μήτογλου και Ντόρσεϊ να συνεχίζουν τις εντυπωσιακές τους επιδόσεις, η Ελλάδα βρήκε τις λύσεις και πήρε τη νίκη «δια πυρός και σιδήρου» με τελικό σκορ 108-106. Αυτό το αποτέλεσμα διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta