Η Εθνική ομάδα μπάσκετ πέτυχε μία απίθανη νίκη απέναντι στην Ισπανία, επικρατώντας με σκορ 108-106 σε ένα ματς που κρίθηκε στην παράταση. Το παιχνίδι, το οποίο διεξήχθη στο T-Center, χαρακτηρίστηκε από έντονο πάθος και αγωνία μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Πρωταγωνιστές της αναμέτρησης αναδείχθηκαν ο Ντίνος Μήτογλου και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, οι οποίοι σημείωσαν από 29 πόντους ο καθένας, καταγράφοντας αμφότεροι ρεκόρ καριέρας με τη φανέλα της Εθνικής. Η νίκη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς διατηρεί ζωντανές τις ελπίδες της Ελλάδας για πρόκριση στο Παγκόσμιο του 2027.

Η συναρπαστική αναμέτρηση στο T-Center

Η Εθνική μπάσκετ έδωσε μία πραγματική μάχη στο T-Center, όπου αντιμετώπισε την Ισπανία σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε σε θρίλερ. Η αναμέτρηση ήταν τόσο «τρελή» και γεμάτη ανατροπές, που η αγωνία κορυφώθηκε και διατηρήθηκε αμείωτη μέχρι το τελευταίο λεπτό της παράτασης.

Το τελικό σκορ 108-106 υπέρ της ελληνικής ομάδας αντικατοπτρίζει την ένταση και την προσπάθεια των παικτών, οι οποίοι έδειξαν τα «δόντια» τους απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο. Η επικράτηση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τους στόχους της Εθνικής.

Ο Ντίνος Μήτογλου και το νέο του ρεκόρ

Ο Ντίνος Μήτογλου πραγματοποίησε μία εκπληκτική εμφάνιση, σταματώντας στους 29 πόντους και σημειώνοντας έτσι ρεκόρ καριέρας με την Εθνική ομάδα. Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού συνέβαλε καθοριστικά στη νίκη, δείχνοντας την ποιότητά του σε κρίσιμες στιγμές.

Στατιστικά, ο Μήτογλου είχε 3/9 δίποντα, ενώ ήταν ιδιαίτερα εύστοχος από την περιφέρεια με 7/10 τρίποντα, έχοντας ξεκινήσει μάλιστα με ένα εντυπωσιακό 5/5. Συμπλήρωσε την επίδοσή του με 2/2 βολές. Το προηγούμενο προσωπικό του ρεκόρ ήταν 22 πόντοι, το οποίο είχε πετύχει κόντρα στην Τσεχία σε ματς προκριματικών.

Η εντυπωσιακή συμβολή του Τάιλερ Ντόρσεϊ

Εξίσου εντυπωσιακή ήταν και η εμφάνιση του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος πέτυχε επίσης 29 πόντους, καταρρίπτοντας το δικό του ρεκόρ καριέρας με τη φανέλα της Εθνικής. Ο Ντόρσεϊ ήταν καθοριστικός με μεγάλα σουτ στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην επικράτηση.

Οι αριθμοί του Ντόρσεϊ περιλάμβαναν 5/8 τρίποντα και 10/10 βολές, ενώ είχε 2/9 δίποντα. Το μοναδικό «ψεγάδι» στα δίποντα δεν τον εμπόδισε να φτάσει τους 29 πόντους. Το προηγούμενο ρεκόρ του ήταν 27 πόντοι, το οποίο και ξεπέρασε με την εμφάνισή του απέναντι στην Ισπανία.

Ιστορικό ρεκόρ καριέρας για τους δύο παίκτες

Η επίδοση των Ντίνου Μήτογλου και Τάιλερ Ντόρσεϊ, με τους 29 πόντους που σημείωσαν αμφότεροι, αποτελεί ένα ιστορικό γεγονός για την καριέρα τους με την Εθνική ομάδα. Και οι δύο παίκτες ξεπέρασαν τα προσωπικά τους ρεκόρ, δείχνοντας την αγωνιστική τους κατάσταση και την ικανότητά τους να πρωταγωνιστούν σε υψηλό επίπεδο.

Η συνεισφορά τους ήταν καθοριστική για την «απίθανη» νίκη της Εθνικής, η οποία όχι μόνο επικράτησε σε ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά και κράτησε ζωντανές τις ελπίδες της για πρόκριση στο Παγκόσμιο του 2027. Το πάθος και η αγωνία που χαρακτήρισαν το ματς μέχρι το τελευταίο λεπτό της παράτασης, αναδεικνύουν την αξία των επιδόσεων των δύο παικτών.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta