Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Λεβαδειακό με 2-0, με πρωταγωνιστή τον Ταμπόρδα

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη απέναντι στον Λεβαδειακό με σκορ 2-0, ξεκινώντας ιδανικά το φετινό πρωτάθλημα. Οι «πράσινοι» κατάφεραν να πάρουν τους τρεις βαθμούς, πανηγυρίζοντας μια σημαντική νίκη μακριά από την έδρα τους. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Βιθέντε Ταμπόρδα, ο οποίος φέρεται να δημιούργησε δύο γκολ, ενώ ο Σίριλ Ντέσερς έκανε ξανά τη διαφορά για την ομάδα του Νίστρουπ.

Οι αρχικές συνθέσεις των ομάδων

Για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος παρατάχθηκε με το σύστημα 4-4-2, κάτω από τα δοκάρια βρέθηκε ο Πένια. Η αμυντική τετράδα αποτελούνταν από τον Κυριακόπουλο ως αριστερό μπακ, τον Καλάμπρια ως δεξιό, και τους Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν ως δύο στόπερ. Στη μεσαία γραμμή, οι Καμαρά και Κάνγκουα αγωνίστηκαν ως κεντρικοί χαφ, ενώ ο Αντίνο τοποθετήθηκε αριστερά και ο Ταμπόρδα δεξιά. Στην κορυφή της επίθεσης βρέθηκαν οι Λιβάι Γκαρσία και Τεττέη. Αυτή η διάταξη, σύμφωνα με το gazzetta.gr, ήταν η επιλογή του προπονητή Νίστρουπ.

Από την πλευρά του Λεβαδειακού, ο Ανάκερ υπερασπίστηκε την εστία της ομάδας. Η αμυντική γραμμή περιλάμβανε τους Βήχο, Πάντεα, Λιάγκα, Κορνέζο και Τσιβελεκίδη. Στο κέντρο αγωνίστηκαν οι Σουτ, Κωστή και Ούρζι, ενώ την επιθετική γραμμή συγκρότησαν οι Οζέγκοβιτς και Εμαννουηλίδης.

Ιδανική εκκίνηση και αυτογκόλ

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τον Παναθηναϊκό. Το σύνολο του Νίστρουπ μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, απειλώντας μόλις στο 2ο λεπτό με ένα σουτ του Τεττέη, το οποίο προήλθε από σέντρα του Λιβάι Γκαρσία. Η πίεση των «πράσινων» απέδωσε άμεσα καρπούς.

Στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Βιθέντε Ταμπόρδα, ο ποδοσφαιριστής του Λεβαδειακού, Κωστή, έστειλε με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα της δικής του ομάδας, διαμορφώνοντας έτσι το 1-0 υπέρ του Παναθηναϊκού. Αυτό το πρώιμο αυτογκόλ έδωσε το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους και καθόρισε τον ρυθμό του αγώνα.

Κυριαρχία του Παναθηναϊκού στο πρώτο μέρος

Μετά το γρήγορο προβάδισμα, οι «πράσινοι» διατήρησαν τον έλεγχο της αναμέτρησης, κυρίως μέσω της κατοχής της μπάλας, η οποία έφτασε στο 64%. Από το 20ό λεπτό και μετά, ο Παναθηναϊκός ανέβασε την απόδοσή του στο επιθετικό κομμάτι, δημιουργώντας καλές συνεργασίες μεταξύ των παικτών του και πραγματοποιώντας ποιοτικές τελικές προσπάθειες.

Η ομάδα του Νίστρουπ έδειξε ανωτερότητα και ήταν πολύ καλύτερη από το 20ό μέχρι και το 40ό λεπτό του αγώνα. Βάσει των ευκαιριών που δημιούργησε, θα μπορούσε να είχε «καθαρίσει» το παιχνίδι ήδη από το πρώτο σαρανταπεντάλεπτο, δείχνοντας την επιθετική της διάθεση και την αποτελεσματικότητά της στη δημιουργία φάσεων.

Ευκαιρίες και μεγάλη επέμβαση

Στο 25ο λεπτό, ένα σουτ του Αντίνο από πλεονεκτική θέση πέρασε άουτ, ενώ δύο λεπτά αργότερα, στο 27ο λεπτό, η προσπάθεια του Καλάμπρια δεν βρήκε στόχο για λίγα εκατοστά. Η επιθετική δραστηριότητα του Παναθηναϊκού συνεχίστηκε, με τον Ανάκερ να επεμβαίνει στο 30ό λεπτό, διώχνοντας ένα σουτ του Λιβάι Γκαρσία.

Στο 31ο λεπτό, ο ίδιος επιθετικός σημάδεψε το δοκάρι της εστίας του Λεβαδειακού, μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ταμπόρδα, χάνοντας μια ακόμα σημαντική ευκαιρία. Κόντρα στη ροή του αγώνα, οι γηπεδούχοι έφτασαν μια ανάσα από την ισοφάριση στο 41ο λεπτό, όταν ο Πένια πραγματοποίησε μια μεγάλη επέμβαση σε κεφαλιά του αμαρκάριστου Οζέγκοβιτς, ο οποίος βρέθηκε στο ύψος της μικρής περιοχής.

Αλλαγή εικόνας στο δεύτερο ημίχρονο

Στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης, η εικόνα του αγώνα άλλαξε σημαντικά. Ο Λεβαδειακός παρουσιάστηκε βελτιωμένος, πρέσαρε πιο αποτελεσματικά και έπαιξε με μεγαλύτερο θάρρος, καταφέρνοντας να δυσκολέψει τον Παναθηναϊκό. Οι γηπεδούχοι άσκησαν πίεση στους «πράσινους».

Ο Παναθηναϊκός, από την πλευρά του, έχασε τον έλεγχο της μεσαίας γραμμής, δεν κρατούσε πλέον την μπάλα με την ίδια ευκολία και γύρισε αρκετά μέτρα πιο πίσω στον αγωνιστικό χώρο, δεχόμενος έτσι μεγαλύτερη πίεση από τον αντίπαλο. Παρόλα αυτά, το τελικό σκορ παρέμεινε 2-0 υπέρ των φιλοξενούμενων.

Με πληροφορίες από: Reader