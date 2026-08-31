Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Λεβαδειακό με 2-0 στην πρεμιέρα του στη Super League

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με νίκη τις υποχρεώσεις του στο πρωτάθλημα της Super League, επικρατώντας εκτός έδρας του Λεβαδειακού με σκορ 2-0. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής, σηματοδοτώντας την «πρεμιέρα» του «τριφυλλιού» στη διοργάνωση, καθώς ο αγώνας της 1ης αγωνιστικής με την Κηφισιά είχε αναβληθεί. Τα τέρματα που διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα σημειώθηκαν από αυτογκόλ του Κωστή στο 3ο λεπτό και από τον Ντέσερς στο 77ο λεπτό, ενώ ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε τον αγώνα με δέκα παίκτες λόγω αποβολής.

Γρήγορο προβάδισμα για το «τριφύλλι»

Οι «πράσινοι» βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα πολύ νωρίς στην αναμέτρηση, μόλις στο 3ο λεπτό. Πριν από το γκολ, στο 2ο λεπτό, ο Τεττέη είχε μια μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, με το πλασέ του να απομακρύνεται την τελευταία στιγμή από τον Πάντεα.

Στην αμέσως επόμενη φάση, μετά από εκτέλεση κόρνερ από τον Ταμπόρδα, ο Κωστή του Λεβαδειακού στην προσπάθειά του να αποκρούσει την μπάλα, την έστειλε στην πίσω γωνία του τερματοφύλακα Άνακερ, διαμορφώνοντας έτσι το 1-0 υπέρ του Παναθηναϊκού.

Ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να δημιουργεί ευκαιρίες για να διευρύνει το προβάδισμά του. Στο 24ο λεπτό, μετά από συνδυαστική προσπάθεια των παικτών του, ο Αντίνο βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά το πλασέ του πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Παρόμοια κατάληξη είχε και το τελείωμα του Καλάμπρια δύο λεπτά αργότερα, στο 26ο λεπτό.

Στο 30ο λεπτό, ένα δυνατό σουτ του Λιβάι Γκαρσία βρήκε σε ετοιμότητα τον Άνακερ, ο οποίος απέκρουσε. Ένα λεπτό αργότερα, μετά από νέο καλοτραβηγμένο κόρνερ του Ταμπόρδα στο πίσω δοκάρι, ο Λιβάι Γκαρσία πήρε την κεφαλιά, όμως η μπάλα χτύπησε στη συμβολή των δοκαριών και απομακρύνθηκε.

Οι γηπεδούχοι είχαν τη δική τους σπουδαία ευκαιρία στο 41ο λεπτό, όταν μετά από σέντρα στο δεύτερο δοκάρι προς τον Οζέγκοβιτς, ο τελευταίος πήρε την κεφαλιά. Ωστόσο, ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, Πένια, πραγματοποίησε μια σπουδαία επέμβαση στη γωνία του, κρατώντας ανέπαφη την εστία του.

Αλλαγές και αποβολή στο δεύτερο μέρος

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Λεβαδειακός ήταν αυτός που δημιούργησε την πρώτη καλή ευκαιρία. Συγκεκριμένα, στο 57ο λεπτό, ο Πάντεα εξαπέλυσε ένα σουτ, το οποίο απέκρουσε στη γωνία του ο Πένια.

Η είσοδος του Ντέσερς στην επίθεση του Παναθηναϊκού έδωσε νέα πνοή στην ομάδα. Ο Νιγηριανός φορ έχασε μια σημαντική ευκαιρία στο 73ο λεπτό, όταν ένα υπέροχο ψηλοκρεμαστό σουτ που επιχείρησε πέρασε ελάχιστα πάνω από τα δοκάρια.

Η αναμέτρηση πήρε νέα τροπή στο 76ο λεπτό, όταν ο Λεβαδειακός έμεινε με δέκα παίκτες. Ο Συμελίδης αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για πάτημα στον Κάνγκουα.

Ο Ντέσερς «κλείδωσε» τη νίκη

Αμέσως μετά την αποβολή, στο 77ο λεπτό, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να «τελειώσει» το παιχνίδι. Ο Ντέσερς, μετά από εκτέλεση φάουλ του Ταμπόρδα, έπιασε μια εξαιρετική, καρφωτή κεφαλιά, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0 υπέρ του «τριφυλλιού».

Με αυτό το δεύτερο τέρμα, ο Παναθηναϊκός εξασφάλισε τη νίκη, κάνοντας την καλύτερη δυνατή εκκίνηση στο πρωτάθλημα της Super League, παρά την αναβολή της πρώτης αγωνιστικής του.

Κίτρινες κάρτες στην αναμέτρηση

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο διαιτητής έδειξε συνολικά οκτώ κίτρινες κάρτες. Για τον Λεβαδειακό, κίτρινη κάρτα αντίκρισαν ο Βήχος στο 50ο λεπτό και ο Κωστή στο 79ο λεπτό.

Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, κίτρινες κάρτες δέχτηκαν ο Καμαρά στο 11ο λεπτό, ο Αντίνο στο 45ο λεπτό, ο Κοντούρης στο 66ο λεπτό και ο Λούζα στο 87ο λεπτό.

Με πληροφορίες από: Topontiki