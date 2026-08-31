Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με νίκη επί του Λεβαδειακού

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο φετινό πρωτάθλημα, επικρατώντας του Λεβαδειακού με 2-0 εκτός έδρας. Τα δύο τέρματα των «πρασίνων» προήλθαν από στατικές φάσεις που δημιούργησε ο Βιθέντε Ταμπόρδα, με τον Κωστή να σημειώνει αυτογκόλ και τον Σίριλ Ντέσερς να διαμορφώνει το τελικό σκορ. Ο Λεβαδειακός αγωνίστηκε με δέκα παίκτες από το 76ο λεπτό, μετά την αποβολή του Συμελίδη.

Ιδανική εκκίνηση και «πράσινη» κυριαρχία στο πρώτο μέρος

Η ομάδα του Νίστρουπ δεν θα μπορούσε να φανταστεί καλύτερη εκκίνηση στο παιχνίδι, καθώς μπήκε δυνατά στον αγωνιστικό χώρο. Μόλις στο 2ο λεπτό, ο Τεττέη απείλησε με σουτ μετά από σέντρα του Λιβάι Γκαρσία. Στην εξέλιξη της φάσης, από το κόρνερ που εκτέλεσε ο Ταμπόρδα στο 3ο λεπτό, ο Κωστή του Λεβαδειακού έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, δίνοντας το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό.

Οι «πράσινοι» είχαν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα στο πρώτο ημίχρονο, διατηρώντας την κατοχή της μπάλας σε ποσοστό 64%. Από το 20ό λεπτό και μετά, ανέβασαν την απόδοσή τους στο επιθετικό κομμάτι, δημιουργώντας καλές συνεργασίες και ποιοτικές τελικές προσπάθειες. Συγκεκριμένα, στο 25' το σουτ του Αντίνο πέρασε άουτ, στο 27' η προσπάθεια του Καλάμπρια δεν βρήκε στόχο για λίγα εκατοστά, ενώ στο 30' ο Ανάκερ απέκρουσε το σουτ του Λιβάι Γκαρσία. Ένα λεπτό αργότερα, ο ίδιος επιθετικός σημάδεψε το δοκάρι της εστίας μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ταμπόρδα. Παρά την κυριαρχία του Παναθηναϊκού, οι γηπεδούχοι έφτασαν κοντά στην ισοφάριση στο 41', όταν ο Πένια πραγματοποίησε μεγάλη επέμβαση σε κεφαλιά του αμαρκάριστου Οζέγκοβιτς από τη μικρή περιοχή. Ο Παναθηναϊκός ήταν σαφώς ανώτερος και θα μπορούσε να είχε «καθαρίσει» το παιχνίδι από το πρώτο σαρανταπεντάλεπτο.

Αλλαγή σκηνικού στο δεύτερο μέρος και καθοριστική αποβολή

Στο δεύτερο ημίχρονο, η εικόνα του αγώνα άλλαξε. Ο Λεβαδειακός παρουσιάστηκε βελτιωμένος, πρέσαρε πιο αποτελεσματικά και έπαιξε με θάρρος, βάζοντας δύσκολα στον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» έχασαν τον έλεγχο της μεσαίας γραμμής, δεν κρατούσαν την μπάλα και οπισθοχώρησαν αρκετά μέτρα, δεχόμενοι πίεση από τους γηπεδούχους. Όσο περνούσε η ώρα, η πίεση του Λεβαδειακού αυξανόταν.

Ωστόμως, όλα άλλαξαν μέσα σε λίγα λεπτά. Στο 75ο λεπτό, ο Συμελίδης αποβλήθηκε σωστά, αφήνοντας τον Λεβαδειακό με δέκα παίκτες. Στην εξέλιξη της φάσης, μετά από εκτέλεση φάουλ του Ταμπόρδα, ο Σίριλ Ντέσερς με μία υπέροχη κεφαλιά έκανε το 2-0 στο 77ο λεπτό, «καθαρίζοντας» ουσιαστικά το παιχνίδι και διώχνοντας το άγχος για το φινάλε. Ο Νιγηριανός επιθετικός είχε δείξει τις προθέσεις του και στο 73', όταν με σουτ έξω από την περιοχή, έστειλε την μπάλα λίγο πάνω από τα αντίπαλα δοκάρια.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε με τον Πένια κάτω από τα δοκάρια, ενώ στην άμυνα αγωνίστηκαν οι Κυριακόπουλος (αριστερός μπακ), Καλάμπρια (δεξιός μπακ), Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν (στόπερ). Στο κέντρο έπαιξαν οι Καμαρά και Κάνγκουα, με τον Αντίνο αριστερά και τον Ταμπόρδα δεξιά. Στην κορυφή της επίθεσης, στο σύστημα 4-4-2, βρέθηκαν οι Λιβάι Γκαρσία και Τεττέη.

Από την πλευρά του, ο Λεβαδειακός ξεκίνησε με τον Ανάκερ στην εστία. Η αμυντική γραμμή αποτελούνταν από τους Βήχο, Πάντεα, Λιάγκα, Κορνέζο και Τσιβελεκίδη. Στη μεσαία γραμμή αγωνίστηκαν οι Σουτ, Κωστή και Ούρζι, ενώ στην επίθεση βρέθηκαν οι Οζέγκοβιτς και Εμαννουηλίδης.

Με πληροφορίες από: gazzetta.gr