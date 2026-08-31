Ανησυχία σε Σερβία και Ολυμπιακό μετά τον τραυματισμό του Νίκολα Μιλουτίνοφ

Μεγάλη ανησυχία επικρατεί στις τάξεις της εθνικής Σερβίας, αλλά και του Ολυμπιακού, μετά τον τραυματισμό του Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ο διεθνής σέντερ χτύπησε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Σερβίας με την Ιταλία, στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ 2027, και χρειάστηκε να αποχωρήσει από το παρκέ υποβασταζόμενος.

Το περιστατικό του τραυματισμού

Ο τραυματισμός του Νίκολα Μιλουτίνοφ σημειώθηκε στα μισά του δευτέρου δεκάλεπτου της αναμέτρησης μεταξύ Σερβίας και Ιταλίας. Ο θηριώδης σέντερ, σε μια φάση του παιχνιδιού, συγκρούστηκε με παίκτη της εθνικής Ιταλίας. Συγκεκριμένα, ο Ρίτσι, κατά τη διάρκεια μιας πτώσης του στο παρκέ, έπεσε πάνω στο αριστερό πόδι του Σέρβου παίκτη.

Αμέσως μετά τη σύγκρουση, ο Μιλουτίνοφ σωριάστηκε στο παρκέ, δείχνοντας να πονάει αρκετά και να υποφέρει. Οι γιατροί της εθνικής Σερβίας έσπευσαν χωρίς καθυστέρηση κοντά του για να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και να εκτιμήσουν την κατάσταση της υγείας του.

Η αποχώρηση από το παρκέ

Ο πόνος που ένιωθε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ήταν έντονος, με τις πρώτες πληροφορίες από το εξωτερικό να αναφέρουν ότι εντοπίζεται στον αστράγαλό του. Άλλες αναφορές, μέσω ανάρτησης, έκαναν λόγο για τραυματισμό στην κνήμη, καθώς ο Ακέλε φέρεται να έπεσε στο αριστερό του πόδι.

Λόγω της αδυναμίας του να πατήσει το αριστερό του πόδι, ο Μιλουτίνοφ δεν μπορούσε να αποχωρήσει μόνος του από το παρκέ. Χρειάστηκε τη βοήθεια των συμπαικτών του, καθώς και μελών του τεχνικού επιτελείου, για να οδηγηθεί εκτός αγωνιστικού χώρου και να μεταφερθεί στα αποδυτήρια.

Οι πρώτες εκτιμήσεις και η ανησυχία

Η κατάσταση της υγείας του Νίκολα Μιλουτίνοφ αναμένεται να αξιολογηθεί πλήρως μετά τη λήξη της αναμέτρησης. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που υπήρχαν λίγα λεπτά μετά την πτώση του στο γήπεδο, οι Σέρβοι τονίζουν πως δεν πρόκειται να επιστρέψει στο παρκέ για το υπόλοιπο του αγώνα.

Ο τραυματισμός του έθεσε σε «συναγερμό» τόσο το στρατόπεδο της εθνικής Σερβίας, η οποία συνεχίζει τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όσο και τους Πειραιώτες. Η ανησυχία για την κατάσταση του βασικού σέντερ του Ολυμπιακού είναι μεγάλη, καθώς αποτελεί σημαντικό μέλος και των δύο ομάδων.

Τα δεδομένα πριν τον τραυματισμό

Πριν από τον άτυχο τραυματισμό του, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είχε προλάβει να αγωνιστεί για έξι λεπτά στο παιχνίδι της Σερβίας με την Ιταλία. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, ο «Μίλου» είχε συνεισφέρει στην ομάδα του με δύο πόντους.

Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί μέρος της προκριματικής φάσης για το Παγκόσμιο Κύπελλο μπάσκετ του 2027, μια διοργάνωση στην οποία η Σερβία επιδιώκει την πρόκριση. Ο τραυματισμός του Μιλουτίνοφ αποτελεί ένα απρόοπτο γεγονός που επηρεάζει τα πλάνα της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta