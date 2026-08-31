Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του US Open με ανατροπή

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να προκριθεί στον δεύτερο γύρο του US Open, σημειώνοντας μια σημαντική νίκη επί του Γάλλου Αρτούρ Φις. Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε με 3-1 σετ στο «Louis Armstrong Stadium», πραγματοποιώντας μια απίθανη ανατροπή στο δεύτερο σετ που του έδωσε την απαραίτητη ψυχολογία για να φτάσει στη νίκη. Αυτή η επικράτηση ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ήταν η πρώτη του απέναντι στον Φις, έπειτα από πέντε σερί ήττες.

Η μεγάλη πρόκριση και ο επόμενος αντίπαλος

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος συμμετέχει για ένατη φορά στο US Open, έδειξε τα «δόντια» του απέναντι στον 22χρονο Αρτούρ Φις, ο οποίος βρίσκεται στο Νο11 της παγκόσμιας κατάταξης. Ο Γάλλος τενίστας θεωρούνταν το μεγάλο φαβορί για τη νίκη, καθώς δεν είχε χάσει ποτέ στο παρελθόν από τον Έλληνα πρωταθλητή.

Μετά από αυτή την τεράστια πρόκριση, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει στον επόμενο γύρο τον Λόιντ Χάρις από τη Νότια Αφρική. Ο Χάρις είναι προερχόμενος από τα προκριματικά και οι δύο τενίστες θα συναντηθούν για πρώτη φορά.

Η εξέλιξη του πρώτου σετ

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Στέφανο Τσιτσιπά να χάνει τρεις φορές την ευκαιρία να κάνει μπρέικ στο πρώτο σερβίς του Φις. Στη συνέχεια, οι δύο τενίστες «κρατούσαν» το σερβίς τους, άλλοτε εύκολα και άλλοτε δύσκολα, μέχρι το 4-5 υπέρ του Γάλλου.

Στο δέκατο γκέιμ, ο Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να «τελειώσει» το γκέιμ όταν είχε την ευκαιρία, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια τρομερή μάχη με τέσσερις σερί ισοπαλίες. Τελικά, ένα λάθος του Έλληνα πρωταθλητή έδωσε την ευκαιρία στον Φις να κάνει το μπρέικ και να κερδίσει το σετ με 4-6.

Η απίθανη ανατροπή στο δεύτερο σετ

Το δεύτερο σετ ξεκίνησε με κάκιστη εκκίνηση για τον Τσιτσιπά. Ο Φις «κράτησε» το σερβίς του και έκανε μπρέικ στο δεύτερο γκέιμ, φτάνοντας το σκορ στο 1-4 και αργότερα στο 2-5, κερδίζοντας μάλιστα το έβδομο γκέιμ με «λαβ γκέιμ».

Ωστόσο, εκεί ξεκίνησε η μεγάλη αντεπίθεση του Τσιτσιπά και μια τρομερή ανατροπή. Ο Έλληνας τενίστας πήρε τα δύο δικά του γκέιμ, έκανε μπρέικ στο ένατο γκέιμ με ένα φοβερό γουίνερ και ισοφάρισε αμέσως μετά σε 5-5. Στο ενδέκατο γκέιμ, ο Τσιτσιπάς έχασε ξανά την «στιγμή» του για ένα νέο μπρέικ, αλλά πήρε στη συνέχεια το δικό του σερβίς, οδηγώντας το σετ στο τάι-μπρέικ.

Στο τάι-μπρέικ, ο Φις πήρε τον πρώτο πόντο, όμως ο Τσιτσιπάς έκανε μίνι μπρέικ, προηγήθηκε με 3-1 και 4-2, και με ένα νέο σερί «έκλεισε» το σετ με 7-3, ισοφαρίζοντας έτσι σε 1-1.

Η κυριαρχία στα επόμενα σετ

Με την ψυχολογία του στα ύψη μετά την ανατροπή, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κυριάρχησε πλήρως στο τρίτο σετ. Μετά το αρχικό 1-1, όπου υπήρξαν εκατέρωθεν μπρέικ, ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε μπρέικ στο τέταρτο και στο έκτο γκέιμ. Έφερε το παιχνίδι στα δικά του «μέτρα» και κρατώντας το σερβίς του, «έκλεισε» το σετ με το εντυπωσιακό 6-1, αναγκάζοντας τον Φις να ξεσπάσει στη ρακέτα του μετά από έναν χαμένο πόντο.

Στο τέταρτο σετ, ο Έλληνας άσος ξεκίνησε με ένα ακόμη μπρέικ, όμως ο Φις «απάντησε» στο αμέσως επόμενο γκέιμ, ενώ έκανε και το 1-2 στο δικό του σερβίς. Ο Τσιτσιπάς έκανε ξανά μπρέικ στο πέμπτο γκέιμ, ανεβάζοντας το σκορ στο 3-2. Στη συνέχεια, έκανε το 4-2 και το 5-3, και «καθάρισε» το ματς ξανά μέσα από το δικό του σερβίς με άσσο, κάνοντας το 6-4 και εξασφαλίζοντας τη νίκη με 3-1 σετ.

Η σημασία της νίκης για τον Έλληνα πρωταθλητή

Η νίκη αυτή αποτελεί μια τεράστια πρόκριση για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος όχι μόνο προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο, αλλά έφτιαξε και την ψυχολογία του ενόψει της δύσκολης συνέχειας της διοργάνωσης. Απέδειξε ότι μπορεί να φτάσει μακριά, αρκεί να παίξει τένις υψηλού επιπέδου, όπως έκανε στην αναμέτρηση κόντρα στον Αρτούρ Φις.

Η εμφάνισή του στο «Louis Armstrong Stadium» διέψευσε τα προγνωστικά που ήθελαν τον Φις ως το μεγάλο φαβορί, ειδικά μετά τις προηγούμενες αναμετρήσεις τους. Ο Τσιτσιπάς θυμήθηκε τον παλιό καλό του εαυτό και με την τρομερή του εμφάνιση πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση του US Open.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki, Enikos