Η εθνική ομάδα μπάσκετ νίκησε την Ισπανία και παραμένει ζωντανή για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Η εθνική μας ομάδα μπάσκετ κατάφερε να πάρει μια δύσκολη νίκη απέναντι στην Ισπανία με 108-106, σε ένα ματς που χαρακτηρίστηκε ως πραγματική διαφήμιση του αθλήματος. Με αυτό το αποτέλεσμα, η «γαλανόλευκη» παραμένει ενεργή στο κυνήγι της πρόκρισης για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι Ντόρσεϊ και Μήτογλου ξεχώρισαν, σημειώνοντας αμφότεροι 29 πόντους, που αποτελούν ρεκόρ καριέρας για τους ίδιους.

Ο αγώνας που καθήλωσε

Το παιχνίδι, που διεξήχθη στο «Telekom Center Athens», ήταν ένα τρομερό θέαμα με συνεχείς εναλλαγές στο προβάδισμα και έντονο δράμα. Η εθνική μας ομάδα βρέθηκε από το ζενίθ στο ναδίρ και πάλι πίσω, σε μια αναμέτρηση των Προκριματικών που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος.

Η «γαλανόλευκη» έδειχνε να είναι το φαβορί, ειδικά με την απόδοσή της έως και τις αρχές της τελευταίας περιόδου, όταν είχε εξασφαλίσει διαφορά 11 πόντων. Ωστόσο, η συνέχεια ήταν συγκλονιστική, με την ομάδα να παρουσιάζει τάσεις... αυτοκτονίας, επιτρέποντας στην Ισπανία να επιστρέψει δυναμικά.

Το ξεκίνημα και η ισπανική αντίδραση

Το ξεκίνημα για την εθνική ήταν ιδανικό. Βγάζοντας ενέργεια στην άμυνα, οι διεθνείς μας κράτησαν την Ισπανία στο «μηδέν» για περισσότερο από τρία λεπτά, μπαίνοντας δυναμικά στο «Glass Floor» για ένα αρχικό 8-0. Αυτό το προβάδισμα έφτασε ακόμα και στο +9 (13-4) για την Ελλάδα. Ωστόσο, δεν υπήρξε ανάλογη συνέχεια, ειδικά στην άμυνα, με τους Ισπανούς να επιστρέφουν στο ματς με ένα δικό τους σερί 8-0, πλησιάζοντας στον πόντο (13-12) πριν κλείσει η πρώτη περίοδος με προσπέρασμα (19-20).

Στο πρώτο κομμάτι του αγώνα, η Ισπανία είχε 6/12 δίποντα και 0/3 τρίποντα με 8/8 βολές, ενώ η Ελλάδα είχε 2/9 δίποντα και 3/6 τρίποντα με 6/8 βολές. Οι Μήτογλου (6π.) και Ντόρσεϊ (5π.) είχαν ξεχωρίσει, αν και η «ρόχα» έφτασε να προηγείται και με 19-24, έχοντας τρέξει επιμέρους 2-12.

Η ανατροπή με πρωταγωνιστή τον Μήτογλου

Στο 13ο λεπτό, η Ισπανία βρέθηκε ακόμα και στο +6 (21-27), έχοντας ανεβάσει κατακόρυφα τα ποσοστά της έξω από τα 6.75 μέτρα, ειδικά δια χειρός του Σέρχιο ντε Λαρέα. Σε αυτό το σημείο, ο Ντίνος Μήτογλου ήταν κάτι παραπάνω από «σεληνιασμένος», βλέποντας το αντίπαλο καλάθι σαν... βαρέλι. Ηγήθηκε της προσπάθειας για την ανατροπή, με την Ελλάδα να προηγείται με 33-31 και στη συνέχεια με 39-34 λίγο πριν από το τέλος του ημιχρόνου, το οποίο έκλεισε με σκορ 43-42.

Ο διεθνής φόργουορντ είχε πλησιάσει το ρεκόρ καριέρας του (22π.) με την εθνική ομάδα, έχοντας πετύχει 19 πόντους με 2/6 δίποντα, 5/5 τρίποντα, 4-2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 17:18 λεπτά συμμετοχής.

Δραματική κατάληξη στην παράταση

Παρά το προβάδισμα των 11 πόντων στις αρχές της τελευταίας περιόδου, η εθνική μας ομάδα δεν κατάφερε να το διαχειριστεί, δίνοντας την ευκαιρία στην Ισπανία να επιστρέψει. Το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση, όταν ο Χουάντσο έστειλε το ματς στο έξτρα πεντάλεπτο με ένα τρίποντο που χαρακτηρίστηκε ως πραγματική... μαχαιριά.

Παρόλα αυτά, στο έξτρα πεντάλεπτο, η εθνική δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Με τους Ντίνο Μήτογλου και Τάιλερ Ντόρσεϊ να είναι από... άλλο πλανήτη, σημειώνοντας προσωπικά ρεκόρ καριέρας στο σκοράρισμα, η Ελλάδα κατάφερε δια πυρός και σιδήρου να πάρει τη νίκη. Αυτή η νίκη την κρατάει ακόμα ζωντανή στη διεκδίκηση της πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Με πληροφορίες από: gazzetta.gr