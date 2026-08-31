Λεσόρ και Γκραντ στο Telekom Center για τον αγώνα Ελλάδα-Ισπανία

Οι Ματίας Λεσόρ και Τζέριαν Γκραντ έδωσαν το παρών στο Telekom Center, παρακολουθώντας τον αγώνα μεταξύ της εθνικής ομάδας της Ελλάδας και της Ισπανίας. Οι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού βρέθηκαν στις court seats του γηπέδου, προκειμένου να δουν από κοντά την αναμέτρηση. Μαζί με τον Λεσόρ ήταν και η οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένου του γιου του, ο οποίος ξεχώρισε φορώντας ένα μπλουζάκι της εθνικής Αργεντινής.

Η παρουσία των παικτών του Παναθηναϊκού στο Telekom Center

Οι Ματίας Λεσόρ και Τζέριαν Γκραντ, δύο σημαντικά στελέχη του Παναθηναϊκού, βρέθηκαν στο Telekom Center για να παρακολουθήσουν από κοντά τον αγώνα που έφερε αντιμέτωπες τις εθνικές ομάδες της Ελλάδας και της Ισπανίας. Η παρουσία τους στο γήπεδο ήταν μία από τις αξιοσημείωτες στιγμές εκτός αγωνιστικού χώρου, καθώς οι δύο αθλητές επέλεξαν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση από τις court seats.

Η επιλογή τους να βρίσκονται στις συγκεκριμένες θέσεις, δίπλα στο παρκέ, τους επέτρεψε να έχουν μια άμεση και ζωντανή εμπειρία του αγώνα. Οι Λεσόρ και Γκραντ, γνωστοί για την αφοσίωσή τους στο μπάσκετ, έδειξαν το ενδιαφέρον τους για τις διεθνείς διοργανώσεις, δίνοντας το παρών σε αυτή τη σημαντική αναμέτρηση.

Ο Ματίας Λεσόρ με την οικογένειά του και το μπλουζάκι της Αργεντινής

Ο Ματίας Λεσόρ δεν ήταν μόνος του στο Telekom Center. Τον συνόδευε η οικογένειά του, προσδίδοντας μια προσωπική νότα στην παρουσία του. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε ο γιος του, ο οποίος έκανε την εμφάνισή του φορώντας ένα μπλουζάκι της εθνικής ομάδας της Αργεντινής. Αυτή η επιλογή ένδυσης του μικρού «Λεσοράκι», όπως αναφέρθηκε, προσέλκυσε τα βλέμματα.

Η οικογενειακή στιγμή του Λεσόρ, με τον γιο του να φοράει τη φανέλα της Αργεντινής, ήταν ένα από τα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν στις κερκίδες του Telekom Center. Η παρουσία της οικογένειας του Γάλλου αθλητή προσέθεσε μια διαφορετική διάσταση στην παρακολούθηση του αγώνα, πέρα από την καθαρά αθλητική του πλευρά.

Η παρακολούθηση των συμπαίκτων τους από τον Παναθηναϊκό

Ένας από τους βασικούς λόγους της παρουσίας των Ματίας Λεσόρ και Τζέριαν Γκραντ στο Telekom Center ήταν η υποστήριξη και η παρακολούθηση των συμπαίκτων τους από τον Παναθηναϊκό. Οι δύο παίκτες παρακολούθησαν τις προσπάθειες του Ντίνου Μήτογλου και του Λευτέρη Καλαϊτζάκη, οι οποίοι αγωνίζονταν με τη «γαλανόλευκη» φανέλα της εθνικής Ελλάδας σε αυτή την αναμέτρηση.

Επιπλέον, οι Λεσόρ και Γκραντ είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, έναν ακόμα συμπαίκτη τους από τον Παναθηναϊκό. Ο Ερνανγκόμεθ αγωνιζόταν με την εθνική ομάδα της Ισπανίας, καθιστώντας τον αγώνα ακόμα πιο ενδιαφέροντα για τους δύο αθλητές, καθώς είχαν την ευκαιρία να δουν τους συναθλητές τους να αγωνίζονται σε διεθνές επίπεδο.

Το Telekom Center ως τόπος διεξαγωγής

Η αναμέτρηση μεταξύ των εθνικών ομάδων μπάσκετ της Ελλάδας και της Ισπανίας διεξήχθη στο Telekom Center. Ο χώρος αυτός φιλοξένησε τον αγώνα, αποτελώντας το σημείο συνάντησης για τους φιλάθλους και τους αθλητές. Οι Ματίας Λεσόρ και Τζέριαν Γκραντ επέλεξαν να παρακολουθήσουν τον αγώνα από τις court seats, θέσεις που βρίσκονται πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο.

Οι court seats στο Telekom Center προσφέρουν μια μοναδική εμπειρία θέασης, επιτρέποντας στους θεατές να αισθανθούν την ατμόσφαιρα του αγώνα με ιδιαίτερη ένταση. Η επιλογή των δύο παικτών του Παναθηναϊκού να καθίσουν σε αυτές τις θέσεις υπογραμμίζει την επιθυμία τους να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στη δράση και να υποστηρίξουν τους συμπαίκτες τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta