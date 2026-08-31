Η Cosmote TV ζήτησε συγγνώμη από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για υβριστικό βίντεο

Η Cosmote TV προχώρησε σε επίσημη απολογία προς την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, μετά από ένα περιστατικό που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Η απολογία αφορά την προβολή ενός υβριστικού βίντεο, το οποίο ακούστηκε κατά τη διάρκεια μετάδοσης εκπομπής που σχετιζόταν με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το συμβάν έλαβε χώρα πριν από την κλήρωση των Europa και Conference League, προκαλώντας την άμεση παρέμβαση της ΠΑΕ.

Το επίμαχο βίντεο και οι αντιδράσεις

Η «οικογένεια» του ΠΑΟΚ εξέφρασε την έντονη αντίδρασή της κατά της Cosmote TV, έπειτα από την προβολή ενός συγκεκριμένου βίντεο. Το βίντεο αυτό προβλήθηκε κατά τη μετάδοση της εκπομπής με τίτλο «Κλήρωση League Phase UEFA Europa League & Conference League 2026-27».

Στο περιεχόμενο του επίμαχου βίντεο, ακούστηκε ένα υβριστικό σύνθημα. Το σύνθημα αυτό στρεφόταν συγκεκριμένα κατά των Θεσσαλικών, γεγονός που προκάλεσε τη δυσαρέσκεια και την κινητοποίηση των ανθρώπων του ΠΑΟΚ.

Η μετάδοση του συγκεκριμένου υλικού, λίγο πριν την έναρξη της κλήρωσης των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, αποτέλεσε την αφορμή για την αντίδραση της ΠΑΕ. Η προβολή του βίντεο κρίθηκε προσβλητική και οδήγησε σε άμεσες ενέργειες από την πλευρά του συλλόγου.

Η παρέμβαση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Μετά την εμφάνιση του υβριστικού βίντεο στις οθόνες των τηλεθεατών, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν άργησε να αντιδράσει. Η διοίκηση του συλλόγου προχώρησε σε επίσημη παρέμβαση προς την Cosmote TV, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία της για το περιεχόμενο που μεταδόθηκε.

Η παρέμβαση αυτή κρίθηκε απαραίτητη λόγω του προσβλητικού χαρακτήρα του βίντεο και του συνθήματος που ακούστηκε. Η ΠΑΕ ζήτησε εξηγήσεις και την άμεση διευθέτηση του ζητήματος, αναδεικνύοντας τη σημασία του σεβασμού και της αποφυγής υβριστικών αναφορών σε αθλητικές μεταδόσεις.

Η επίσημη συγγνώμη της Cosmote TV

Ανταποκρινόμενη στην παρέμβαση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η συνδρομητική πλατφόρμα Cosmote TV ζήτησε επισήμως συγγνώμη. Η απολογία αυτή απευθύνθηκε απευθείας στον ΠΑΟΚ, αναγνωρίζοντας την ευθύνη για την προβολή του επίμαχου βίντεο.

Η επίσημη συγγνώμη υπογραμμίζει την πρόθεση της Cosmote TV να αποκαταστήσει το κλίμα και να αναγνωρίσει το λάθος που συνέβη. Η πλατφόρμα θέλησε να διαβεβαιώσει ότι τέτοια περιστατικά δεν συνάδουν με την πολιτική της και τις αρχές της.

Οι εξηγήσεις και οι διαβεβαιώσεις της πλατφόρμας

Στο πλαίσιο της επίσημης απολογίας της, η Cosmote TV παρείχε λεπτομερείς εξηγήσεις για το πώς προέκυψε το περιστατικό. Η πλατφόρμα τόνισε ότι το συμβάν αποτελεί μία ξεκάθαρη αστοχία στην επιλογή των πλάνων που χρησιμοποιήθηκαν για τη μετάδοση της εκπομπής.

Επιπλέον, η Cosmote TV διαβεβαίωσε τους «Ασπρόμαυρους» ότι η προβολή του βίντεο έγινε εκ παραδρομής, δηλαδή κατά λάθος και χωρίς καμία πρόθεση να προσβάλει. Αυτή η διαβεβαίωση στόχευε στο να καθησυχάσει τον ΠΑΟΚ και να αποσαφηνίσει ότι δεν υπήρχε δόλος πίσω από το περιστατικό.

Ως άμεση ενέργεια και απόδειξη της καλής της θέλησης, η συνδρομητική πλατφόρμα ενημέρωσε ότι το συγκεκριμένο βίντεο έχει ήδη αποσυρθεί. Η απόσυρση του υλικού αποτελεί μια κίνηση για την αποφυγή περαιτέρω αναπαραγωγής του προσβλητικού περιεχομένου και την οριστική επίλυση του ζητήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta