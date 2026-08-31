Η αναμέτρηση Ελλάδα - Ισπανία έσπασε ρεκόρ προσέλευσης στα ευρωπαϊκά προκριματικά

Η αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Ισπανία, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Β’ φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ 2027, προσέλκυσε ένα εντυπωσιακό πλήθος φιλάθλων. Συγκεκριμένα, 17.677 θεατές βρέθηκαν στις κερκίδες του Telekom Center Athens για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Η συγκεκριμένη προσέλευση δεν ήταν απλώς μεγάλη, αλλά δημιούργησε ένα νέο ρεκόρ για τα ευρωπαϊκά προκριματικά, καταγράφοντας παράλληλα την τρίτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στην ιστορία τους.

Πρωτοφανές ενδιαφέρον για την Εθνική

Το Telekom Center Athens αποτέλεσε το επίκεντρο του αθλητικού ενδιαφέροντος, καθώς φιλοξένησε την κρίσιμη αναμέτρηση μεταξύ της Εθνικής Ελλάδας και της Ισπανίας. Ο αγώνας αυτός είχε τεράστια βαθμολογική σημασία για την πορεία της «γαλανόλευκης» ομάδας στη Β’ φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ του 2027, καθιστώντας την παρουσία των φιλάθλων ακόμα πιο σημαντική.

Το ενδιαφέρον του κοινού για την Εθνική ομάδα μπάσκετ αποτυπώθηκε με τον πλέον εμφατικό τρόπο στις εξέδρες του γηπέδου. Οι 17.677 φίλαθλοι που κατέκλυσαν το Telekom Center Athens δημιούργησαν μία εντυπωσιακή ατμόσφαιρα, προσφέροντας δυναμική υποστήριξη στους παίκτες και συμβάλλοντας σε μία ιστορική βραδιά για τα προκριματικά.

Νέα ιστορική επίδοση στα ευρωπαϊκά προκριματικά

Η προσέλευση των 17.677 θεατών στην αναμέτρηση της Ελλάδας με την Ισπανία δεν ήταν απλώς υψηλή, αλλά και ιστορική, καθώς καταγράφηκε ως ρεκόρ προσέλευσης σε ευρωπαϊκά προκριματικά. Αυτή η επίδοση υπογραμμίζει την αφοσίωση του ελληνικού φίλαθλου κοινού στο μπάσκετ και στην Εθνική ομάδα.

Επιπλέον, η συγκεκριμένη προσέλευση αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη στην ιστορία των ευρωπαϊκών προκριματικών του MundoBasket. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη δυναμική της διοργάνωσης και την ικανότητά της να προσελκύει μεγάλο αριθμό θεατών σε σημαντικούς αγώνες.

Η βαθμολογική σημασία του αγώνα

Η αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με την Ισπανία δεν ήταν απλώς ένα φιλικό παιχνίδι, αλλά ένας αγώνας με τεράστια βαθμολογική σημασία. Οι δύο ομάδες αγωνίστηκαν στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Β’ φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ 2027.

Τέτοιου είδους αγώνες είναι καθοριστικοί για την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης, και η παρουσία ενός τόσο μεγάλου αριθμού φιλάθλων δείχνει την αναγνώριση της κρισιμότητας του παιχνιδιού από το κοινό. Η υποστήριξη από τις κερκίδες αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τους αθλητές σε αναμετρήσεις αυτού του επιπέδου.

Η Ελλάδα στην κορυφή των προσελεύσεων

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα έχει ήδη μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία των ευρωπαϊκών προκριματικών όσον αφορά την προσέλευση φιλάθλων. Η κορυφή της σχετικής λίστας, με την απόλυτη μεγαλύτερη επίδοση, ανήκει ξανά στην Εθνική ομάδα.

Συγκεκριμένα, 19.443 φίλαθλοι είχαν δώσει το «παρών» σε μια προηγούμενη αναμέτρηση της Ελλάδας με το Βέλγιο. Αυτή η επίδοση παραμένει η υψηλότερη που έχει καταγραφεί στα ευρωπαϊκά προκριματικά του MundoBasket, επιβεβαιώνοντας την παράδοση της χώρας σε εντυπωσιακές προσελεύσεις σε αγώνες μπάσκετ μείζονος σημασίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta