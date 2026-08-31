Η Αργεντινή αποχαιρέτησε τον Λιονέλ Μέσι μετά την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα

Ο Λιονέλ Μέσι ανακοίνωσε το τέλος της πορείας του με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, έπειτα από 21 χρόνια. Η απόφαση του 39χρονου ποδοσφαιριστή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Αργεντινή, με φιλάθλους, πρώην και νυν συμπαίκτες, καθώς και την ίδια την Ομοσπονδία, να στέλνουν το δικό τους αντίο στο αγαπημένο τους είδωλο. Ολόκληρη η χώρα υποκλίθηκε στον «βασιλιά» από το Ροζάριο.

Η ανακοίνωση του «βασιλιά» και οι αντιδράσεις

Ο Λιονέλ Μέσι ενημέρωσε πως έφτασε η στιγμή για το θρυλικό αντίο στην εθνική ομάδα. Μετά από μια πορεία 21 ετών με την Αργεντινή, ο 39χρονος αποφάσισε να αποσυρθεί, προκαλώντας «σεισμικές αντιδράσεις» στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Στο άκουσμα της απόφασης του ποδοσφαιριστή, ολόκληρη η Αργεντινή έσπευσε να τον αποχαιρετήσει. Η Ομοσπονδία εξέδωσε ένα μήνυμα αιώνιας ευγνωμοσύνης, αναφέροντας: «Αιώνια ευγνωμοσύνη, Λέο. Θα σε αγαπάμε αιώνια».

Συγκινητικά αντίο από τους συμπαίκτες

Πέρα από την Ομοσπονδία, ιδιαίτερα συγκινητικές ήταν οι αναρτήσεις των συμπαικτών του Μέσι στην «Αλμπισελέστε». Ο Νικολάς Ταλιαφίκο, ο Κριστιάν Ρομέρο, ο Λεάνδρο Παρέδες και ο Ροντρίγκο Ντε Πολ ήταν μεταξύ εκείνων που αποχαιρέτησαν τον αρχηγό τους μέσω των κοινωνικών δικτύων.

Ωστόσο, η ανάρτηση που ξεχώρισε και έκλεψε τις εντυπώσεις ήταν αυτή του Έντσο Φερνάντες, του μέσου της Τσέλσι, ο οποίος μοιράστηκε προσωπικές σκέψεις και συναισθήματα για τον Λιονέλ Μέσι.

Η εξομολόγηση του Έντσο Φερνάντες

Στο μήνυμά του, ο Έντσο Φερνάντες αναφέρθηκε σε μια προηγούμενη στιγμή που ο Μέσι είχε δηλώσει την αποχώρησή του, γράφοντας: «Λέο, εκείνη τη φορά που είπες ότι αποχωρείς από την εθνική ομάδα, στενοχωρήθηκα πραγματικά. Ήμουν απλώς ένα παιδί και συνήθιζα να συγκρίνω την ηλικία σου με τη δική μου, για να δω αν κάποια μέρα θα προλάβαινα να παίξω μαζί σου. Ακούγεται χαζό, αλλά πραγματικά το έκανα».

Ο Φερνάντες συνέχισε περιγράφοντας τα όνειρά του: «Σκεφτόμουν πόσα χρόνια μπορεί να σου απέμεναν, πόσα χρόνια χρειαζόμουν ακόμη εγώ για να φτάσω στην πρώτη κατηγορία, και ονειρευόμουν ότι, έστω και για μία φορά, θα μπορούσαμε να φορέσουμε μαζί τη φανέλα της Αργεντινής».

Ευτυχώς, ο Μέσι επέστρεψε, και όπως ανέφερε ο Φερνάντες, «η ζωή έγινε πολύ πιο όμορφη απ’ όσο θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί εκείνο το παιδί. Δεν κατάφερα απλώς να παίξω μαζί σου. Μοιραστήκαμε προπονητικά κέντρα, τα αποδυτήρια, συζητήσεις, αγκαλιές, δύσκολες στιγμές, απίστευτες στιγμές και τελικά γίναμε μαζί παγκόσμιοι πρωταθλητές».

Ευγνωμοσύνη και η απουσία του Νο10

Ο νεαρός μέσος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη συμπεριφορά του Μέσι: «Αλλά πάνω απ’ όλα, θα είμαι πάντα ευγνώμων για τον τρόπο με τον οποίο μου φέρθηκες από τη στιγμή που ήρθα. Ήρθα με τον ενθουσιασμό ότι θα έπαιζα μαζί με το είδωλό μου και, αντί γι’ αυτό, βρήκα έναν άνθρωπο που από την πρώτη κιόλας στιγμή με έκανε να νιώσω σαν να ήμουν μέλος της ομάδας. Πάντα είχες μια κουβέντα, μια συμβουλή, μια αγκαλιά ή απλώς έναν τρόπο να με κάνεις να νιώθω ήρεμος όποτε το χρειαζόμουν. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό».

Ο Έντσο Φερνάντες ολοκλήρωσε το μήνυμά του τονίζοντας τη δυσκολία της επικείμενης απουσίας: «Σήμερα, μου είναι δύσκολο να φανταστώ την επόμενη προετοιμασία χωρίς εσένα. Να μπαίνω στο γήπεδο και να μη σε βλέπω μπροστά μου, να φοράς το Νο10. Μετά από τόσα χρόνια που σε έβλεπα εκεί, μοιάζει αδύνατο να φανταστώ τα πράγματα διαφορετικά».

Κλείνοντας, ο Φερνάντες πρόσθεσε: «Τι τυχερός που ήμουν, Λέο. Τι τυχερό εκείνο το παιδί, που έκανε εκείνους τους υπολογισμούς χωρίς να ξέρει αν θα προλάβαινε ποτέ να τα καταφέρει. Σε ευχαριστώ που μου φέρθηκες όπως μου φέρθηκες, για όλα όσα μου δίδαξες και για το ότι μου επέτρεψες να μοιραστώ ένα κομμάτι της ιστορίας σου. Θα μας λείψεις πάρα πολύ, αρχηγέ».

Με πληροφορίες από: Gazzetta