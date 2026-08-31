Λιθουανία - Βοσνία 78-73: Επέστρεψε στις νίκες με αντίδραση στην έδρα της

Η Λιθουανία κατάφερε να υπερασπιστεί την έδρα της και να επιστρέψει στις νίκες, επικρατώντας της Βοσνίας με σκορ 78-73. Ο αγώνας διεξήχθη στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, με τους Λιθουανούς να δείχνουν αντίδραση μετά από μια βαριά ήττα που είχαν υποστεί στο προηγούμενο παιχνίδι τους. Η ομάδα παρουσιάστηκε αποφασισμένη και κατάφερε να πάρει ένα σημαντικό αποτέλεσμα.

Η αρχή του αγώνα και το προβάδισμα της Βοσνίας

Ο Αζουόλας Τουμπέλις ήταν αυτός που σημείωσε το πρώτο καλάθι του αγώνα για τη Λιθουανία. Ωστόσο, η Βοσνία πήρε γρήγορα το προβάδισμα, με τους Βράμπατς να διαμορφώνουν το 4-2 στο 08:49.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν δυναμικά, φτάνοντας σε διπλό σκορ (14-7) στο 05:28, χάρη σε ένα τρίποντο του Αλιμπέγκοβιτς. Παρόλα αυτά, η Λιθουανία αντέδρασε άμεσα με ένα σερί 7-0, ισοφαρίζοντας σε 14-14 στο 04:14. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τη Βοσνία να προηγείται με 23-20.

Εναλλαγές στο σκορ και το ημίχρονο

Στις αρχές της δεύτερης περιόδου, οι Τάλιτς και Γκάρζα σκόραραν για τη Βοσνία, διευρύνοντας το προβάδισμα στο 20-28. Οι γηπεδούχοι μείωσαν τη διαφορά στον πόντο (29-30) με ένα σερί 6-0, δείχνοντας ότι δεν θα εγκατέλειπαν τον αγώνα.

Η Λιθουανία κατάφερε να περάσει μπροστά στο σκορ με 37-36 στο 02:40, χάρη σε δύο βολές του Ραντζεβίτσιους και δύο του Μαρτσιουλιόνις. Ωστόσο, η Βοσνία πήγε στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου έχοντας το προβάδισμα με 46-42.

Η αντίδραση της Λιθουανίας στο δεύτερο ημίχρονο

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τρίποντο του Ραντζεβίτσιους για τη Λιθουανία, αλλά ο Νούρκιτς απάντησε με δίποντο, διατηρώντας το προβάδισμα της Βοσνίας στο 48-45. Οι γηπεδούχοι, όμως, δεν πτοήθηκαν.

Με δίποντο του Μπλάζεβιτς και τρίποντο του Τουμπέλις, η Λιθουανία πέρασε ξανά μπροστά στο σκορ με 50-48 στο 08:00 του τρίτου δεκαλέπτου. Με ένα επιμέρους σκορ 9-3 από το 06:38 έως το 03:56, οι Λιθουανοί έφτασαν στο 59-56, κλείνοντας την τρίτη περίοδο προηγούμενοι με 61-58.

Η τελική επικράτηση των γηπεδούχων

Στα πρώτα λεπτά της τέταρτης περιόδου, οι Καμένιας και Γκέγκιτς σκόραραν για τη Βοσνία, δίνοντας εκ νέου το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους με 61-62. Ωστόσο, η Λιθουανία αντέδρασε αποφασιστικά.

Με ένα επιμέρους σκορ 8-2, το οποίο ξεκίνησε από τον Μαρτσιουλιόνις στο 07:33 και ολοκληρώθηκε από τον Τουμπέλις στο 06:23, οι Λιθουανοί έκαναν το 69-64. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να φτάσουν να προηγούνται με οχτώ πόντους (76-68) στο 04:06, διαχειριζόμενοι άριστα το προβάδισμά τους μέχρι το τέλος και φτάνοντας στη νίκη με 78-73.

Οι πρωταγωνιστές της Λιθουανίας

Για την ομάδα της Λιθουανίας, δύο παίκτες ξεχώρισαν με την απόδοσή τους. Ο Αζουόλας Τουμπέλις αναδείχθηκε κορυφαίος με 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα, αγωνιζόμενος για 28 λεπτά.

Εξίσου σημαντική ήταν η συμβολή του Αουγκούστας Μαρτσιουλιόνις, ο οποίος σημείωσε 16 πόντους, μάζεψε 2 ριμπάουντ, μοίρασε 5 ασίστ, έκανε 1 κλέψιμο και είχε 1 λάθος σε 27 λεπτά συμμετοχής. Οι επιδόσεις τους ήταν καθοριστικές για την επικράτηση της ομάδας τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta