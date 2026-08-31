Η Λίβερπουλ απέρριψε πρόταση της Μάντσεστερ Σίτι για τον Κόντι Χάκπο

Η Λίβερπουλ απέρριψε την τεράστια πρόταση της Μάντσεστερ Σίτι για τον Ολλανδό επιθετικό Κόντι Χάκπο, ξεκαθαρίζοντας τη στάση της για το μέλλον του παίκτη. Η προσφορά των «Πολιτών» για τον 27χρονο ποδοσφαιριστή έφτανε τα 100 εκατομμύρια ευρώ, αλλά οι «Κόκκινοι» δεν μπήκαν σε διαδικασία παραχώρησης.

Η μεγάλη πρόταση και η αρνητική απάντηση

Η Μάντσεστερ Σίτι εκδήλωσε έντονο ενδιαφέρον για τον Ολλανδό επιθετικό Κόντι Χάκπο, προσπαθώντας να τον εντάξει στο δυναμικό της. Οι «Πολίτες» προχώρησαν σε μια εντυπωσιακή οικονομική προσφορά, φτάνοντας τα 100 εκατομμύρια ευρώ για τον 27χρονο παίκτη.

Ωστόσο, η απάντηση από το Μέρσεϊσαϊντ ήταν κατηγορηματικά αρνητική. Η Λίβερπουλ δεν μπήκε καν σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την παραχώρηση του Χάκπο, ξεκαθαρίζοντας πως ο παίκτης παραμένει βασικό της στέλεχος. Με αυτή την κίνηση, οι «Κόκκινοι» έβαλαν τέλος στα σενάρια που κυκλοφορούσαν σχετικά με μια πιθανή αποχώρηση του Ολλανδού επιθετικού από το Άνφιλντ.

Η συνεισφορά του Χάκπο και οι επιδόσεις του

Ο Κόντι Χάκπο είχε μια καθοριστική παρουσία για τη Λίβερπουλ κατά την πορεία της ομάδας προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος τη σεζόν 2024/25. Σε εκείνη τη χρονιά, ο Ολλανδός επιθετικός ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις έχοντας σημειώσει 18 γκολ, ενώ παράλληλα είχε προσφέρει και επτά ασίστ σε συνολικά 49 εμφανίσεις με τη φανέλα της ομάδας.

Παρά την επιτυχημένη αυτή περίοδο, η επόμενη σεζόν δεν αποδείχθηκε εξίσου παραγωγική για τον ίδιο τον παίκτη. Στο πλαίσιο της Premier League, ο Χάκπο κατάφερε να σημειώσει μόλις τρία τέρματα σε 38 αγώνες. Παρόλα αυτά, η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο του συλλόγου εξακολουθούν να υπολογίζουν στον 27χρονο ποδοσφαιριστή.

Η εμπιστοσύνη της Λίβερπουλ στον Ολλανδό

Οι ιθύνοντες της Λίβερπουλ θεωρούν ότι ο Κόντι Χάκπο μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό κομμάτι της προσπάθειας της ομάδας για τη συνέχεια της αγωνιστικής περιόδου. Η απόφαση να απορριφθεί μια τόσο υψηλή πρόταση υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη που δείχνουν στον Ολλανδό επιθετικό και την πεποίθηση ότι μπορεί να προσφέρει πολλά στο μέλλον.

Η στάση της Λίβερπουλ είναι σαφής: ο Χάκπο παραμένει αναπόσπαστο μέλος του δυναμικού της, παρά το έντονο ενδιαφέρον από έναν μεγάλο ευρωπαϊκό σύλλογο όπως η Μάντσεστερ Σίτι. Η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ επιδιώκει να διατηρήσει τον βασικό της κορμό ενόψει των προκλήσεων που ακολουθούν.

Η Σίτι στρέφεται στον Έντσο Φερνάντες

Με την υπόθεση του Κόντι Χάκπο να μην προχωρά και την πόρτα της Λίβερπουλ να παραμένει κλειστή, η Μάντσεστερ Σίτι αναγκάζεται να στρέψει την προσοχή της σε άλλους μεταγραφικούς στόχους. Οι «Πολίτες» έχουν πλέον εστιάσει το ενδιαφέρον τους στον Έντσο Φερνάντες, τον οποίο και θεωρούν ως μια εναλλακτική λύση για την ενίσχυση του ρόστερ τους.

Ο σύλλογος του Μάντσεστερ επιθυμεί να προχωρήσει άμεσα τη συγκεκριμένη υπόθεση και να ολοκληρώσει μια σημαντική μεταγραφική κίνηση. Στόχος της Μάντσεστερ Σίτι είναι να ενισχυθεί περαιτέρω πριν από την αυλαία της τρέχουσας μεταγραφικής περιόδου, προκειμένου να είναι πλήρως έτοιμη για τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta