Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με νίκη στη Λιβαδειά, αυτογκόλ έδωσε το προβάδισμα

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στο φετινό πρωτάθλημα της Super League με μια εκτός έδρας αναμέτρηση στη Βοιωτία, όπου αντιμετώπισε τον Λεβαδειακό για τη 2η αγωνιστική της διοργάνωσης. Η ομάδα του «τριφυλλιού» έδωσε την πρεμιέρα της, ενώ οι γηπεδούχοι είχαν ήδη αγωνιστεί και προέρχονταν από μια βαριά ήττα στην έδρα του ΠΑΟΚ. Ο αγώνας είχε ως αποτέλεσμα τη νίκη των «πράσινων», με το προβάδισμα να διαμορφώνεται μέσω ενός αυτογκόλ.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού και το ντεμπούτο του Κάνγκουα

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Τζέικομπ Νίστρουπ, επέλεξε την ενδεκάδα που θα έκανε την πρεμιέρα της ομάδας του στο φετινό πρωτάθλημα. Κάτω από τα δοκάρια, τη θέση του τερματοφύλακα ανέλαβε ο Πένια. Η αμυντική τετράδα αποτελούνταν από τους Καλάμπρια στο δεξί άκρο, Κυριακόπουλο στο αριστερό, ενώ οι Ντε Φράι και Φαν Ντρόνγκελεν ήταν οι δύο κεντρικοί αμυντικοί.

Στη μεσαία γραμμή, ο Νίστρουπ εμπιστεύτηκε τους Καμαρά και Κάνγκουα ως κεντρικούς χαφ. Ο Κινγκς Κάνγκουα έκανε το ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα, ξεκινώντας βασικός στην αναμέτρηση. Ο Κάνγκουα έδειξε πολύ καλά δείγματα από το ξεκίνημα του αγώνα, συμβάλλοντας σημαντικά στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Στην επίθεση, οι επιλογές του προπονητή ήταν ο Αντίνο ως αριστερός χαφ, ο Ταμπόρδα ως δεξιός, ενώ οι Τετέι και Λιβάι Γκαρσία αγωνίστηκαν ως οι δύο επιθετικοί της ομάδας.

Η σύνθεση του Λεβαδειακού στην αναμέτρηση

Από την πλευρά του Λεβαδειακού, η ομάδα παρατάχθηκε με μια συγκεκριμένη ενδεκάδα για να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Στην αρχική σύνθεση των γηπεδούχων συμπεριλήφθηκαν οι Άνακε, Πάντεα, Λιάγκας, Κορνέζος, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Εμμανουηλίδης, Κωστή, Σουτ, Ούρσι και Οζέγκοβιτς. Η ομάδα της Βοιωτίας επιδίωξε να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο στην έδρα της, μετά την προηγούμενη ήττα που είχε υποστεί.

Οι σημαντικές φάσεις και το αυτογκόλ που έκρινε το παιχνίδι

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, καταγράφηκαν διάφορες φάσεις που θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει τη ροή του παιχνιδιού. Ο Τετέι, σε μια στιγμή, έστρωσε την μπάλα στον Καλάμπρια, ο οποίος επιχείρησε ένα σουτ που πέρασε ελάχιστα άουτ από την εστία του Λεβαδειακού. Σε άλλη φάση, οι παίκτες του «τριφυλλιού» συνεργάστηκαν καλά, με τον Αντίνο να βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση μπροστά στο τέρμα, ωστόσο το τελείωμά του ήταν κακό, με αποτέλεσμα να χαθεί μια σημαντική ευκαιρία για γκολ.

Επίσης, ο Κυριακόπουλος δοκίμασε ένα σουτ προς την εστία των γηπεδούχων, το οποίο όμως ο τερματοφύλακας του Λεβαδειακού κατάφερε να διώξει δύσκολα, αποτρέποντας τον κίνδυνο. Ο Τετέι εκτέλεσε ένα σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά η άμυνα του Λεβαδειακού επενέβη αποτελεσματικά και σταμάτησε την πορεία της μπάλας πριν αυτή φτάσει στα δίχτυα. Το προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό διαμορφώθηκε τελικά από ένα αυτογκόλ: έπειτα από κόρνερ που εκτέλεσε ο Ταμπόρδα, ο Κωστή έστειλε άθελά του την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του με κεφαλιά, δίνοντας το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta