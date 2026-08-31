Η απουσία του Ντένι Άβντιγια από τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027

Ο Ντένι Άβντιγια, ο ταλαντούχος φόργουορντ των Μπλέιζερς, εξήγησε πρόσφατα τους λόγους για τους οποίους δεν μπόρεσε να ενισχύσει την προσπάθεια της Εθνικής ομάδας του Ισραήλ στα παράθυρα του Αυγούστου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Η απουσία του συνέπεσε με μια κρίσιμη ήττα για το Ισραήλ, η οποία έθεσε την ομάδα εκτός διεκδίκησης της πρόκρισης.

Η πορεία του Ισραήλ στα προκριματικά

Η Εθνική ομάδα του Ισραήλ γνώρισε την ήττα με σκορ 85-70 από τη Λετονία, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της Β' φάσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Το αποτέλεσμα αυτό είχε ως συνέπεια το Ισραήλ να μην έχει πλέον βαθμολογικές ελπίδες για πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης, ένα γεγονός που προκάλεσε απογοήτευση στις τάξεις των φιλάθλων και της ομάδας.

Από τα συγκεκριμένα παράθυρα του Αυγούστου, όπου κρίνονταν σημαντικά οι ελπίδες της ομάδας, απουσίαζε ο σούπερ σταρ της, ο 25χρονος Ντένι Άβντιγια. Η απουσία του αυτή αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης και κριτικής, την οποία ο ίδιος αποφάσισε να απαντήσει δημόσια.

Η απάντηση του Ντένι Άβντιγια στην κριτική

Ο Ντένι Άβντιγια, αντιδρώντας στην κριτική που του ασκήθηκε, επέλεξε να δώσει τη δική του εξήγηση μέσω ενός story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Στην ανάρτησή του, ο φόργουορντ των Μπλέιζερς ανέφερε ότι συνήθως δεν νιώθει την ανάγκη να εξηγεί τον εαυτό του, αλλά αυτή τη φορά θεώρησε σημαντικό να εκφράσει μερικά λόγια για την κατάσταση.

Τόνισε τη βαθιά του σχέση με την Εθνική ομάδα του Ισραήλ, υπογραμμίζοντας τι σημαίνει για εκείνον η φανέλα με το εθνόσημο. Η δήλωσή του αποσκοπούσε στο να ξεκαθαρίσει τη θέση του και να διαλύσει τυχόν παρεξηγήσεις σχετικά με την απουσία του από τους κρίσιμους αγώνες.

Ο σοβαρός τραυματισμός στη μέση

Ο βασικός λόγος της απουσίας του Ντένι Άβντιγια, όπως ο ίδιος εξήγησε, ήταν ένας σοβαρός και σύνθετος τραυματισμός στη μέση που αντιμετώπισε αυτό το καλοκαίρι. Περιέγραψε τον τραυματισμό ως κάτι που μόνο όσοι τον έχουν περάσει μπορούν να καταλάβουν τι απαιτεί σε όρους αποκατάστασης και προσοχής.

Η απόφαση να μην αγωνιστεί σε αυτό το παράθυρο των προκριματικών δεν ήταν μια προσωπική του επιλογή. Όπως ανέφερε, η ομάδα του, το Πόρτλαντ, δεν ήταν διατεθειμένη να ρισκάρει την υγεία του. Υπό τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν, ο Άβντιγια δήλωσε ότι απλώς δεν είχε τη δυνατότητα να μπει στο γήπεδο και να αγωνιστεί, παρά την επιθυμία του.

Η διαχρονική αφοσίωση στην Εθνική ομάδα

Ο Ντένι Άβντιγια αναφέρθηκε εκτενώς στην αφοσίωσή του στην Εθνική ομάδα του Ισραήλ, τονίζοντας ότι έχει έρθει στην ομάδα ακόμη και όταν πονούσε ή δεν ήταν στο 100% της φυσικής του κατάστασης. Έχει αγωνιστεί τα καλοκαίρια που, όπως είπε, το «σωστό» για την προσωπική του καριέρα θα ήταν να ξεκουραστεί.

Επιπλέον, ο 25χρονος φόργουορντ έχει ενισχύσει την Εθνική ακόμη και σε χρονιά που έληγε το συμβόλαιό του, μια περίοδο όπου ένας τραυματισμός θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την πορεία της καριέρας του. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ποτέ δεν έψαξε δικαιολογία για να μην είναι παρών, αλλά το αντίθετο, καθώς όσο μπορούσε να φοράει τη φανέλα του Ισραήλ και να πατάει στο παρκέ, ήταν εκεί.

Το μήνυμα και η επιθυμία για επιστροφή

Ο Άβντιγια εξέφρασε την κατανόησή του για την απογοήτευση και την κριτική που δέχτηκε, αναγνωρίζοντας ότι όταν εκπροσωπείς μια χώρα και υπάρχουν προσδοκίες, αυτά είναι μέρος της διαδικασίας και τα αποδέχεται. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι υπάρχει ένα πράγμα που δεν είναι διατεθειμένος να αφήσει να αμφισβητηθεί: η αφοσίωσή του στην Εθνική ομάδα και στη χώρα του.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Ντένι Άβντιγια δήλωσε ότι δεν χρειάζεται να πει πόσο νοιάζεται, καθώς πιστεύει ότι το έχει αποδείξει ξανά και ξανά με τις πράξεις του. Εξέφρασε την επιθυμία του να είναι υγιής, να επιστρέψει στο παρκέ και να φορέσει ξανά τη φανέλα του Ισραήλ, τονίζοντας ότι μέχρι τότε, ακόμη και όταν δεν μπορεί να βρίσκεται στο γήπεδο, η καρδιά του θα είναι εκεί.

Με πληροφορίες από: Gazzetta