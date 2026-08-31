Συμφωνία της Νότιγχαμ Φόρεστ για Γκουστάβο Πουέρτα, ο παίκτης στον Ολυμπιακό

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του Γκουστάβο Πουέρτα, παρά τις πρόσφατες διαψεύσεις από την πλευρά του Ολυμπιακού σχετικά με ενδιαφέρον για την περίπτωσή του. Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από την Κολομβία, η Νότιγχαμ Φόρεστ φέρεται να έχει φτάσει σε συμφωνία με τη Σανταντέρ για την απόκτηση του 23χρονου χαφ. Ο Κολομβιανός ποδοσφαιριστής αναμένεται να ενταχθεί στο δυναμικό της αγγλικής ομάδας και στη συνέχεια να παραχωρηθεί δανεικός στον Ολυμπιακό, προκειμένου να αγωνιστεί με την ερυθρόλευκη φανέλα μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Οι πληροφορίες από την Κολομβία για τη συμφωνία

Ο κολομβιανός δημοσιογράφος Πίπε Σιέρα, τη Δευτέρα 31 Αυγούστου του 2026, ανέφερε πως υπάρχει προφορική συμφωνία μεταξύ του ποδοσφαιριστή και της Νότιγχαμ Φόρεστ. Η ομάδα της Premier League εμφανίζεται να κάνει δικό της τον Πουέρτα, με την προοπτική να τον παραχωρήσει δανεικό στον Ολυμπιακό για το υπόλοιπο της σεζόν. Αυτή η εξέλιξη έρχεται σε αντίθεση με τις αρχικές διαψεύσεις από την πλευρά του Ολυμπιακού, οι οποίες είχαν απορρίψει τα σενάρια που συνέδεαν τον παίκτη με τους «ερυθρόλευκους».

Συγκεκριμένα, ο Πίπε Σιέρα τόνισε ότι «πληροφορίες για προφορική συμφωνία ώστε ο Γκουστάβο Πουέρτα να γίνει νέος παίκτης του γκρουπ του Βαγγέλη Μαρινάκη, πληρώνοντας την ρήτρα. Ο Κολομβιανός θα υπογράψει με τη Νότιγχαμ Φόρεστ και θα αγωνιστεί φέτος στον Ολυμπιακό για να διεκδικήσει το Europa League». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη σύνδεση του παίκτη με το γκρουπ ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη και την πρόθεση του Ολυμπιακού να τον χρησιμοποιήσει στη διοργάνωση του Europa League.

Το παρασκήνιο της μεταγραφικής κίνησης

Η περίπτωση του Γκουστάβο Πουέρτα είχε απασχολήσει τους «ερυθρόλευκους» και στο παρελθόν. Η πλευρά του Ολυμπιακού είχε αποσυρθεί από τη διεκδίκηση του Κολομβιανού μέσου, παρά το γεγονός ότι οι Πειραιώτες ήταν διατεθειμένοι να καταβάλουν τη ρήτρα των 16 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτησή του. Εκείνη την περίοδο, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής είχε δείξει να προτιμά την προοπτική της Μπενφίκα για τη συνέχεια της καριέρας του.

Ωστόσο, οι νέες πληροφορίες φέρνουν τον Κολομβιανό διεθνή να έρχεται στο Λιμάνι μέσω της Νότιγχαμ Φόρεστ. Το deal αυτό φανερώνει μια διαφορετική προσέγγιση για την απόκτηση του παίκτη, με την αγγλική ομάδα να λειτουργεί ως ενδιάμεσος σταθμός πριν την τελική του ένταξη στον Ολυμπιακό, έστω και με τη μορφή δανεισμού για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Οι οικονομικές λεπτομέρειες του deal

Ο Κώστας Νικολακόπουλος, μιλώντας στους Galacticos, έδωσε λεπτομέρειες για την πολύ μεγάλη μεταγραφή που είναι έτοιμος να ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός. Το όνομα του παίκτη είναι, εν τέλει, Γκουστάβο Πουέρτα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πρόκειται για μια κίνηση που θα ξεπεράσει τα 18.000.000 ευρώ, εφόσον όλα έχουν ευτυχή κατάληξη.

Η ρήτρα για την απόκτηση του Κολομβιανού διεθνή ανέρχεται στα 16.000.000 ευρώ. Επιπλέον, άλλα 2.000.000 ευρώ θα διατεθούν για δικαιώματα της οικογένειας του ποδοσφαιριστή και για αμοιβές μάνατζερ. Αυτό ανεβάζει το συνολικό κόστος της μεταγραφής σε ένα σημαντικό ποσό, υπογραμμίζοντας τη βαρύτητα της κίνησης για τους «ερυθρόλευκους».

Το συμβόλαιο και η θέση του ποδοσφαιριστή

Ο Κώστας Νικολακόπουλος τόνισε, επίσης, στους Galacticos ότι «ο Ολυμπιακός του δίνει πραγματικά μεγάλο συμβόλαιο, που δεν υπάρχει για χαφ». Αυτή η δήλωση υποδηλώνει την πρόθεση του Ολυμπιακού να επενδύσει σημαντικά στον Κολομβιανό μέσο, προσφέροντάς του οικονομικούς όρους που ξεχωρίζουν για παίκτη στη θέση του.

Ο Γκουστάβο Πουέρτα περιγράφεται ως ένας σπουδαίος 23χρονος χαφ, Κολομβιανός διεθνής. Η θέση του στο κέντρο του γηπέδου και η ηλικία του τον καθιστούν μια επένδυση για το μέλλον, με την προοπτική να ενισχύσει σημαντικά τη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού, ειδικά ενόψει των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας, συμπεριλαμβανομένου του Europa League.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta