Ο Ουναϊ περιμένει τον Άγιαξ, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει την καλύτερη πρόταση

Μία σημαντική εξέλιξη στο μεταγραφικό σίριαλ του Αζεντίν Ουναϊ φέρνει στο φως της δημοσιότητας έγκυρος Μαροκινός δημοσιογράφος. Ο διεθνής μέσος φέρεται να έχει ως πρώτη επιλογή τον Άγιαξ, παρόλο που η προσφορά του Παναθηναϊκού για την απόκτησή του θεωρείται η καλύτερη. Η κατάσταση αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες δύο ημέρες, καθώς οι μεταγραφικές προθεσμίες στην Ολλανδία πιέζουν ασφυκτικά.

Η διπλή συμφωνία και η προτίμηση του παίκτη

Σύμφωνα με τον έγκυρο Μαροκινό δημοσιογράφο, Ιλές Καντουρί, ο Αζεντίν Ουναϊ διαθέτει συμφωνία τόσο με τον Παναθηναϊκό όσο και με τον Άγιαξ. Αυτή η πληροφορία δίνει μία διαφορετική οπτική στο μεταγραφικό σίριαλ που έχει αναπτυχθεί γύρω από τον Μαροκινό διεθνή μέσο. Ο Καντουρί αναφέρει πως ο Ουναϊ, την παρούσα στιγμή, προτιμά τον Άγιαξ.

Η προτίμηση του παίκτη για τον ολλανδικό σύλλογο οφείλεται κυρίως στην ανταγωνιστικότητα του Άγιαξ. Παρόλα αυτά, ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει την καλύτερη πρόταση προς τον Ουναϊ, γεγονός που τον καθιστά βασικό διεκδικητή για την απόκτησή του. Ο Μαροκινός άσος, ωστόσο, βλέπει τον Παναθηναϊκό ως εφεδρικό του σχεδιασμό, καθώς δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση να αγωνιστεί στη Liga2.

Η σοβαρή πρόταση του Παναθηναϊκού και η προτεραιότητα

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην πρώτη θέση για να εξασφαλίσει τις υπηρεσίες του Μαροκινού διεθνή. Αυτό οφείλεται στο ότι, σε αντίθεση με τον Άγιαξ, οι «πράσινοι» έχουν θέσει την απόκτηση του Ουναϊ ως ξεκάθαρη προτεραιότητα. Η ελληνική ομάδα έχει ήδη καταθέσει μια πολύ σοβαρή προσφορά στην Τζιρόνα, την ομάδα στην οποία ανήκει ο παίκτης, δείχνοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον της.

Η προσφορά του Παναθηναϊκού χαρακτηρίζεται ως η καλύτερη που έχει λάβει ο παίκτης, γεγονός που ενισχύει τη θέση του ελληνικού συλλόγου στην κούρσα της μεταγραφής. Παρά την προτίμηση του Ουναϊ για τον Άγιαξ, η συγκεκριμένη οικονομική πρόταση και η προτεραιότητα που του δίνει το «τριφύλλι» αποτελούν σημαντικά πλεονεκτήματα.

Οι κρίσιμες προθεσμίες των μεταγραφών

Η μεταγραφική περίοδος στην Ολλανδία κλείνει σε λίγο πάνω από 48 ώρες, γεγονός που καθιστά τις επόμενες δύο ημέρες ιδιαίτερα κρίσιμες για την υπόθεση του Ουναϊ. Ο ίδιος ο παίκτης επιθυμεί να περιμένει μέχρι το φινάλε αυτής της προθεσμίας, σε περίπτωση που ο Άγιαξ αποφασίσει να καταθέσει μια πιο σημαντική προσφορά στην Τζιρόνα.

Αντιθέτως, στην Ελλάδα, τα σωματεία έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν μεταγραφές μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου. Αυτή η χρονική διαφορά δίνει στον Παναθηναϊκό ένα πλεονέκτημα αναμονής, επιτρέποντάς του να παρακολουθεί τις εξελίξεις στην ολλανδική αγορά πριν οριστικοποιήσει τις κινήσεις του.

Το τελικό σενάριο και η δέσμευση με τον Παναθηναϊκό

Ο Μαροκινός δημοσιογράφος υπογραμμίζει πως εάν ο «Αίαντας» δεν καταφέρει να τα βρει με την Τζιρόνα εντός των επόμενων δύο ημερών, δηλαδή πριν το τέλος της ολλανδικής μεταγραφικής περιόδου, τότε ο Αζεντίν Ουναϊ θα οδηγηθεί στην επιστροφή του στην Αθήνα. Σε αυτή την περίπτωση, θα ενταχθεί στις τάξεις των «πράσινων».

Ειδικότερα, αν η Χιρόνα δεν έχει λάβει καμία προσφορά από τον Άγιαξ πριν τη λήξη της προθεσμίας στην Ολλανδία, ο Ουναϊ θα δεσμευτεί με τον Παναθηναϊκό. Η δέσμευση αυτή θα γίνει με ήσυχο το μυαλό και χωρίς λύπη, καθώς η ελληνική ομάδα έχει ήδη εξασφαλίσει τη συμφωνία με τον παίκτη και έχει καταθέσει μία πολύ σοβαρή πρόταση στην ισπανική ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta