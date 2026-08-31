Ο Λιονέλ Μέσι αποσύρεται από την εθνική Αργεντινής

Ο Λιονέλ Μέσι, ο 39χρονος σταρ του ποδοσφαίρου, ανακοίνωσε επίσημα την απόφασή του να αποσυρθεί από την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Η είδηση έγινε γνωστή μέσω μιας μακροσκελούς χειρόγραφης ανάρτησης στο Instagram, η οποία συγκίνησε τους φιλάθλους. Ο χαμένος τελικός του Μουντιάλ του 2026 κόντρα στην Ισπανία, που διεξήχθη στη Νέα Υόρκη, αποτέλεσε το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της «αλμπισελέστε».

Το τέλος μιας εποχής

Ο Αργεντινός θρύλος, ύστερα από 21 ολόκληρα χρόνια υπηρετώντας το εθνόσημο, αποφάσισε να θέσει τέλος στο ταξίδι του με την εθνική Αργεντινής. Κατά τη διάρκεια της πορείας του, ο Μέσι φόρεσε τη φανέλα της «αλμπισελέστε» σε 207 αγώνες, σημειώνοντας 125 γκολ.

Στο πλούσιο βιογραφικό του με την εθνική ομάδα περιλαμβάνονται η κατάκτηση ενός Μουντιάλ και δύο Κόπα Αμέρικα, καθώς και αμέτρητες στιγμές ποδοσφαιρικής μαγείας. Η απόφαση αυτή, όπως ο ίδιος δήλωσε, τον πόνεσε και εξακολουθεί να τον πονάει βαθιά μέσα του, αλλά την κατανοεί ως την κατάλληλη στιγμή.

Η ανακοίνωση και οι σκέψεις

Η ανακοίνωση της απόσυρσης έγινε μέσω μιας μακροσκελούς ανάρτησης στο Instagram, η οποία περιελάμβανε ένα χειρόγραφο μήνυμα τριών σελίδων, όπου ο Μέσι αποτύπωσε όλα όσα ένιωθε για την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Οι σκέψεις για το τέλος της παρουσίας του στην εθνική ομάδα υπήρχαν από τις 21 Ιουλίου, δύο ημέρες μετά τον χαμένο τελικό του Μουντιάλ.

Ο 39χρονος σταρ, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στην Ίντερ Μαϊάμι, ανέφερε ότι μετά τον θάνατο του πατέρα του πείστηκε ακόμη περισσότερο ότι αυτή ήταν η σωστή απόφαση για το μέλλον του. «Μετά από όλο αυτό το διάστημα από τον τελικό, και αφού το έχω σκεφτεί πολύ, θέλω να πω σε όλους ότι αποσύρομαι από την εθνική ομάδα…» έγραψε χαρακτηριστικά.

Η πορεία με την «αλμπισελέστε»

Το ταξίδι του Λιονέλ Μέσι με τη φανέλα της ιστορικής Αργεντινής ολοκληρώθηκε επίσημα με τον χαμένο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 κόντρα στην Ισπανία, σε έναν αγώνα που διεξήχθη στη Νέα Υόρκη. Κατά τη διάρκεια των 207 συμμετοχών του, ο Μέσι κατάφερε να σκοράρει 125 γκολ, αφήνοντας ένα ανεξίτηλο στίγμα στην ιστορία της εθνικής ομάδας.

Οι επιτυχίες του περιλαμβάνουν την κατάκτηση ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου και δύο Κόπα Αμέρικα, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ένας από τους σπουδαιότερους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Η απόφασή του σηματοδοτεί το κλείσιμο ενός χρυσού κεφαλαίου, ύστερα από δύο δεκαετίες προσφοράς στο εθνικό συγκρότημα.

Το συγκινητικό μήνυμα του Μέσι

Στο μήνυμά του, ο Λιονέλ Μέσι τόνισε την αφοσίωσή του: «Ορκίζομαι ότι πάντα έδινα τον καλύτερό μου εαυτό, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια που κερδίσαμε τα πάντα, αλλά και πριν από αυτό. Πάντα πάλευα και έδινα τα πάντα για αυτή τη φανέλα, για να σας φέρω χαρά και να σας κάνω περήφανους που είστε Αργεντινοί μέσω του ποδοσφαίρου.»

Ο Αργεντινός σταρ αναφέρθηκε επίσης στο πέρασμα του χρόνου και την ανάγκη για ανανέωση: «Δεν απομένει πολύς χρόνος, και τα κεφάλαια κλείνουν, και αυτό είναι που με πονάει βαθιά. Αγαπώ, αγαπούσα και θα αγαπώ πάντα να βρίσκομαι στην Εθνική Ομάδα. Έχω δώσει τα πάντα. Δεν έχω τίποτα άλλο να δώσω, και εκτός αυτού, υπάρχουν μερικοί σπουδαίοι νέοι παίκτες που έρχονται πίσω μου που αξίζουν να είναι εκεί.»

Ευχαριστίες και αναμνήσεις

Ο Μέσι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όλους όσους τον στήριξαν: «Σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη και την υποστήριξη αυτά τα 20 χρόνια. Θα μου λείψει να σας ακούω όλους από μέσα. Τώρα θα είμαι απλώς ένας από εσάς, να σας επευφημώ και να σας στηρίζω από το πλάι (στα καλά και στα άσχημα, ακόμα περισσότερο).»

Κλείνοντας το μήνυμά του, ευχαρίστησε την οικογένειά του που τον συνόδευσε σε αυτό το όμορφο αλλά δύσκολο ταξίδι, καθώς και κάθε προπονητή, συμπαίκτη και διευθυντή με τον οποίο είχε την ευχαρίστηση να μοιραστεί αυτή την εμπειρία. «Παίρνω μαζί μου αξέχαστες αναμνήσεις και στιγμές. Φεύγω με την ηρεμία και την υπερηφάνεια που σας χάρισα, μαζί με τους συμπαίκτες μου, μερικές πραγματικά ονειρικές στιγμές. Ήταν απίστευτο που το μοιράστηκα αυτό μαζί σας. Σας αγαπώ! Σε ευχαριστώ, Θεέ, που με έκανες Αργεντινό. Εμπρός Αρ» κατέληξε ο Λιονέλ Μέσι.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta