Οι σχέσεις Yamaha-Κουαρταραρό σε οριακό σημείο μετά το GP Αραγονίας

Σε οριακό σημείο έχουν φτάσει οι σχέσεις μεταξύ του Γάλλου αναβάτη Φάμπιο Κουαρταραρό και της ομάδας της Yamaha, μετά το πρόσφατο GP Αραγονίας του MotoGP. Ο πρωταθλητής του 2021 δήλωσε ανοιχτά ότι αρνείται να συνεχίσει να λειτουργεί ως «δοκιμαστής» για την ιαπωνική ομάδα, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για την προσέγγιση που ακολουθείται.

Το τριήμερο στην Αραγονία εξελίχθηκε σε μια πραγματική δοκιμασία για τον Κουαρταραρό, φέρνοντας τη συνεργασία του με τη Yamaha στο χειρότερο σημείο της. Η εικόνα της M1 να βγάζει καπνούς κατά τη διάρκεια του αγώνα Σπριντ του Σαββάτου ήταν απλώς η κορυφή του παγόβουνου, σε ένα τριήμερο που χαρακτηρίστηκε από τεχνικά προβλήματα, απογοητευτικές κατατάξεις και έντονο εκνευρισμό από την πλευρά του αναβάτη.

Το εφιαλτικό τριήμερο στην Αραγονία

Ο Φάμπιο Κουαρταραρό αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες καθ' όλη τη διάρκεια του GP Αραγονίας. Στις κατατακτήριες δοκιμές, εκκίνησε από τη 17η θέση, γεγονός που προκάλεσε αρχικό προβληματισμό. Στον κυρίως αγώνα, η απόδοσή του ήταν απογοητευτική, καθώς τερμάτισε 52 ολόκληρα δευτερόλεπτα πίσω από τον νικητή, αναδεικνύοντας τα προβλήματα της μοτοσυκλέτας του.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε στον αγώνα Σπριντ, όπου ο κινητήρας της μοτοσυκλέτας του άρχισε να χάνει σταδιακά ισχύ, οδηγώντας τελικά στην εγκατάλειψη. Αυτά τα τεχνικά προβλήματα, σε συνδυασμό με τις χαμηλές επιδόσεις, συνέβαλαν στην κλιμάκωση της έντασης και του εκνευρισμού του Γάλλου αναβάτη.

Ο ρόλος του «δοκιμαστή»

Το σημείο που ξεχείλισε το ποτήρι για τον Φάμπιο Κουαρταραρό δεν ήταν μόνο η έλλειψη αξιοπιστίας της μοτοσυκλέτας, αλλά κυρίως ο ρόλος στον οποίο αισθάνθηκε ότι τον εξανάγκασε η ιαπωνική ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια του τριημέρου. Η Yamaha έφερε στην Ισπανία πληθώρα νέων εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου πλαισίου και νέων συνδέσμων ανάρτησης, με σκοπό την αξιολόγησή τους.

Ο Γάλλος αναβάτης αναγκάστηκε να αλλάζει συνεχώς μοτοσυκλέτες και ρυθμίσεις, προσπαθώντας να αξιολογήσει τα νέα εξαρτήματα, αντί να επικεντρωθεί στο στήσιμο της μοτοσυκλέτας του για τον αγώνα. Αυτή η τακτική τον απομάκρυνε από τον κύριο στόχο του, που είναι η αγωνιστική επίδοση, και τον έφερε σε μια θέση δοκιμαστή.

Οι δηλώσεις του Φάμπιο Κουαρταραρό

Στις δηλώσεις του μετά τον αγώνα, ο Φάμπιο Κουαρταραρό ήταν ιδιαίτερα επικριτικός για την τακτική της Yamaha. Χαρακτήρισε ανοιχτά την εμπειρία του, λέγοντας: «Αυτό το τριήμερο ήμουν περισσότερο δοκιμαστής παρά οδηγός αγώνων». Η δήλωση αυτή αντικατοπτρίζει πλήρως την απογοήτευσή του για τον αναγκαστικό ρόλο που κλήθηκε να παίξει.

Περιγράφοντας την κατάσταση, ανέφερε: «Δοκίμασα το νέο πλαίσιο τρεις φορές και ήταν χειρότερο από το στάνταρ. Όταν πηδάς από τη μία μοτοσυκλέτα στην άλλη, χάνεις τη διαίσθηση και την αίσθησή σου. Προσπαθούμε να βρούμε απόδοση, αλλά αυτή η τακτική δεν λειτουργεί». Αυτή η προσέγγιση, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν οδηγεί στα επιθυμητά αποτελέσματα και υπονομεύει την αγωνιστική του συγκέντρωση.

Μόνιμη δυσαρέσκεια και ξεκάθαρη θέση

Η δυσαρέσκεια του Φάμπιο Κουαρταραρό φαίνεται πως παίρνει πλέον μόνιμες διαστάσεις. Ο Γάλλος ξεκαθάρισε ότι δεν είναι διατεθειμένος να αναλάβει το βάρος των δοκιμών για τα μελλοντικά πρότζεκτ της εταιρείας. Η θέση του είναι σαφής: επιθυμεί να επικεντρωθεί στους αγώνες και όχι στην ανάπτυξη εξαρτημάτων.

Η άρνησή του αυτή γίνεται ακόμα πιο έντονη, καθώς βλέπει ότι οι άμεσες βελτιώσεις που χρειάζεται στην πίστα δεν έρχονται. Αυτό δημιουργεί ένα κλίμα έντασης, καθώς ο κορυφαίος αναβάτης της ομάδας ζητά πρακτικές λύσεις για τις τρέχουσες αγωνιστικές απαιτήσεις, οι οποίες δεν φαίνεται να παρέχονται.

Η κρίση στη συνεργασία

Με το πρωτάθλημα να πλησιάζει στο τελευταίο του τρίτο, η Yamaha παλεύει να βρει λύσεις για το νέο της τεχνικό πρόγραμμα. Η ρήξη με τον κορυφαίο οδηγό της αντικατοπτρίζει το βάθος της κρίσης που αντιμετωπίζει η ομάδα. Ο Φάμπιο Κουαρταραρό δείχνει να έχει φτάσει στα όρια της υπομονής του, καθιστώντας σαφές ότι η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί ως έχει.

Εάν η Yamaha δεν αλλάξει την προσέγγισή της και δεν ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του αναβάτη της, οι επόμενοι αγώνες αναμένεται να είναι μια μακρά και επίπονη διαδικασία τόσο για τον ίδιο τον Κουαρταραρό όσο και για την ομάδα. Η συνεργασία τους βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, με το μέλλον να διαγράφεται αβέβαιο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta