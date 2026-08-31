Η Βαλένθια ενισχύεται με τον Χασιέλ Ριβέρο

Η Βαλένθια συνεχίζει την ενίσχυση του ρόστερ της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Κουβανού σέντερ Χασιέλ Ριβέρο. Ο έμπειρος παίκτης υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός μήνα, σηματοδοτώντας την επιστροφή του στην ισπανική ομάδα.

Η δεύτερη θητεία του Ριβέρο στην πορτοκαλί φανέλα

Ο Χασιέλ Ριβέρο επιστρέφει σε γνώριμα λημέρια, καθώς αυτή θα είναι η δεύτερη θητεία του στη Βαλένθια. Ο Κουβανός σέντερ είχε αγωνιστεί στην ομάδα για δύο σεζόν, καλύπτοντας το διάστημα από το 2021 έως το 2023. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης παρουσίας του, φόρεσε την πορτοκαλί φανέλα σε συνολικά 105 αγώνες.

Οι επιδόσεις του Ριβέρο εκείνη την περίοδο ήταν αξιοσημείωτες, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 10.8 πόντους, 4.0 ριμπάουντ και 12.2 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης. Μάλιστα, η συνεισφορά του αναγνωρίστηκε δύο φορές με την ανάδειξή του σε MVP του μήνα στη Liga Endesa, συγκεκριμένα τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο του 2022.

Ο ρόλος του Κουβανού σέντερ και η διάρκεια του συμβολαίου

Το συμβόλαιο του Χασιέλ Ριβέρο με τη Βαλένθια είναι προσωρινό, διάρκειας ενός μήνα, και αφορά το πρώτο στάδιο της σεζόν. Ο Κουβανός σέντερ αναμένεται να προσφέρει τη βοήθειά του στις «νυχτερίδες» κατά την διάρκεια της προετοιμασίας τους. Επιπλέον, η παρουσία του κρίνεται σημαντική όσο είναι σε εξέλιξη τα «παράθυρα» της FIBA.

Η ισπανική ομάδα έχει διευκρινίσει ότι δεν αποκλείεται η ενίσχυση του κλαμπ με τον Ριβέρο να συνεχιστεί και με την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων. Αυτό μπορεί να αφορά τόσο τους αγώνες της Liga Endesa όσο και αυτούς της EuroLeague, ανάλογα με τις ανάγκες και την πορεία της ομάδας.

Η περσινή σεζόν στον Ερυθρό Αστέρα

Την περσινή αγωνιστική περίοδο, ο Χασιέλ Ριβέρο αγωνίστηκε στον Ερυθρό Αστέρα. Ωστόσο, η παρουσία του εκεί περιορίστηκε σημαντικά λόγω τραυματισμών. Συγκεκριμένα, συμμετείχε σε μόλις εννέα αγώνες με την ομάδα του Βελιγραδίου.

Σε αυτά τα παιχνίδια, ο μέσος όρος συμμετοχής του ήταν περίπου 10 λεπτά ανά αγώνα. Οι στατιστικές του για την περσινή σεζόν στον Ερυθρό Αστέρα περιλάμβαναν 4.8 πόντους και 1.7 ριμπάουντ ανά αναμέτρηση.

Οι αλλαγές στο ρόστερ της Βαλένθια

Η Βαλένθια παρουσιάζει φέτος μια διαφορετική εικόνα σε σχέση με την περσινή σεζόν. Η ομάδα έχει προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ της, με την αποχώρηση κομβικών παικτών που αποτελούσαν βασικά στελέχη.

Μεταξύ των παικτών που αποχώρησαν συγκαταλέγονται ο Μοντέρο, ο Μπαντιό, ο Κι και ο Ρίβερς. Επιπλέον, άλλαξε και η τεχνική ηγεσία, καθώς ο προπονητής Μαρτίνεθ αποχώρησε από τον πάγκο της Βαλένθια και μετακινήθηκε στη Ρεάλ. Η ισπανική ομάδα βρίσκεται σε διαδικασία κάλυψης των κενών που δημιουργήθηκαν στο ρόστερ της.

Η επίσημη ανακοίνωση της ομάδας

Η Βαλένθια επιβεβαίωσε την απόκτηση του Χασιέλ Ριβέρο μέσω επίσημης ανακοίνωσης. Η ομάδα καλωσόρισε τον παίκτη με ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο ανέφερε: «Bentornat, Jasiel! ????Cas ???? Jasiel Rivero se incorpora a Valencia Basket con un contrato temporal de un mes... Eng ???? Jasiel Rivero joins…».

Η ανακοίνωση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της συνεργασίας, έστω και σε προσωρινή βάση, με έναν παίκτη που έχει αφήσει το στίγμα του στην ιστορία του συλλόγου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko