Αντρέα Τρινκιέρι: «Δεν έχω ξαναδεί να ζητάς κάτι τον Απρίλιο και να το έχεις τον Οκτώβριο»

Ο Αντρέα Τρινκιέρι παραχώρησε δηλώσεις μετά το φιλικό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Βίκο Ιωαννίνων, το οποίο διεξήχθη στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ομάδας στο Μέτσοβο. Ο προπονητής του Δικεφάλου του Βορρά αναφέρθηκε στην εικόνα των παικτών, την πορεία της προετοιμασίας, αλλά και σε ένα νέο προπονητικό κέντρο που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα για τον σύλλογο. Οι δηλώσεις του περιλάμβαναν επίσης σχόλια για τους νεαρούς αθλητές και τη σημασία της κουλτούρας στον ΠΑΟΚ.

Η προετοιμασία στο Μέτσοβο και το φιλικό

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου συνεχίζεται στο Μέτσοβο, με την ομάδα της Θεσσαλονίκης να δίνει φιλική αναμέτρηση κόντρα στον Βίκο Ιωαννίνων. Ο Αντρέα Τρινκιέρι δήλωσε πολύ χαρούμενος που βρέθηκαν εκεί, χαρακτηρίζοντας το Μέτσοβο ως ένα «εκπληκτικό μέρος». Ανέφερε ότι, αν και όταν ακούει κανείς Ελλάδα σκέφτεται ήλιο, παραλίες, νερό και μελτέμι, η εμπειρία στο Μέτσοβο ήταν πέρα από κάθε φαντασία και ότι δούλεψαν ακριβώς όπως τα περίμενε.

Σχετικά με το φιλικό παιχνίδι, ο προπονητής σημείωσε ότι πιο χρήσιμα συμπεράσματα βγήκαν από την αναμέτρηση με το Περιστέρι. Για το παιχνίδι με τον Βίκο Ιωαννίνων, επισήμανε ότι υπήρξε ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο, αλλά στη συνέχεια η ομάδα άρχισε να παίζει με τρόπο που δεν είναι ο στόχος, παρουσιάζοντας εγωιστικές εικόνες. Ο Τρινκιέρι τόνισε ότι κρατάει τον τρόπο που ο ΠΑΟΚ δεν τα παράτησε κόντρα στο Περιστέρι, ενώ δεν θα κρατήσει το δεύτερο ημίχρονο από το σημερινό παιχνίδι, καθώς τα σκαμπανεβάσματα είναι συνηθισμένα στην προετοιμασία.

Η ευκαιρία των νεαρών παικτών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Αντρέα Τρινκιέρι στους νεαρούς παίκτες της ομάδας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να τους δοθούν ευκαιρίες. Σύμφωνα με τον ίδιο, ένας νεαρός παίκτης χρειάζεται ευκαιρία και μετά μερικοί θα την αρπάξουν, ενώ μερικοί όχι, καθώς αυτό είναι θέμα του καθενός. Οι νεαροί αθλητές βρίσκονται εκεί, δουλεύουν με την ομάδα και τους βοηθούν πολύ. Παρόλο που κάνουν πολλά λάθη, αυτό είναι αναμενόμενο από εκείνους, δεδομένης της ηλικίας τους.

Ο προπονητής δήλωσε ότι του αρέσει ο χαρακτήρας και η νοοτροπία των νεαρών παικτών, ενώ επιμένει στην ύπαρξη ακαδημίας και ενός πλάνου για την ανάπτυξή τους. Εξέφρασε την επιθυμία του να παράγει Έλληνες παίκτες για τον ΠΑΟΚ, τονίζοντας ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί αν δεν δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία. Κατέληξε λέγοντας ότι οι νεαροί παίκτες πήραν την ευκαιρία που τους δόθηκε.

Το νέο προπονητικό κέντρο: «Αλλάζει το παιχνίδι»

Ένα από τα σημεία που προκάλεσαν τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό στον Αντρέα Τρινκιέρι ήταν το νέο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ. Ο Ιταλός τεχνικός δήλωσε πολύ ενθουσιασμένος με αυτή την εξέλιξη, τονίζοντας ότι δεν έχει ξαναδεί να ζητάς κάτι τον Απρίλιο και να το έχεις διαθέσιμο τον Οκτώβριο. Αυτή η ταχύτητα υλοποίησης αποτελεί ένα πρωτοφανές γεγονός για τον ίδιο.

Ο Τρινκιέρι χαρακτήρισε το νέο προπονητικό κέντρο ως κάτι που «αλλάζει το παιχνίδι» για τον ΠΑΟΚ και την ιστορία του συλλόγου. Πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση των παικτών, υπογραμμίζοντας τη σπουδαιότητα της επένδυσης αυτής για το μέλλον της ομάδας. Η συζήτηση για το προπονητικό κέντρο έγινε και με αφορμή τη διανυκτέρευση του Μυστακίδη στο Μέτσοβο.

Η φιλοσοφία του κυρίου Τέλη και η κουλτούρα του ΠΑΟΚ

Ο προπονητής αναφέρθηκε επίσης στον κύριο Τέλη, περιγράφοντας τη συζήτηση μαζί του ως πολύ ξεκάθαρη. Ανέφερε ότι ο κύριος Τέλης τους μίλησε για δέκα λεπτά, αλλά αυτά τα δέκα λεπτά ήταν «to the point», δηλαδή πολύ συγκεκριμένα και ουσιαστικά, χωρίς περιττολογίες.

Ο κύριος Τέλης, σύμφωνα με τον Τρινκιέρι, δεν ζήτησε αποτελέσματα άμεσα, αλλά ζήτησε τα αποτελέσματα ως συνέπεια του τρόπου ζωής και του τρόπου με τον οποίο εκπροσωπούν τη φανέλα του ΠΑΟΚ τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Ο Αντρέα Τρινκιέρι υπογράμμισε ότι αυτό είναι θέμα κουλτούρας και χαρακτήρισε τη συζήτηση αυτή ως ένα «σημείο καμπής» για την ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta