Ραϊκουάν Γκρέι: «Ο Τρινκιέρι είναι προπονητής-θρύλος»

Ο Ραϊκουάν Γκρέι, αθλητής του ΠΑΟΚ, προέβη σε δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση του φιλικού αγώνα της ομάδας του. Ο ΠΑΟΚ αναμετρήθηκε με τον Βίκο Ιωαννίνων, σε ένα παιχνίδι προετοιμασίας που έληξε με νίκη για τον «Δικέφαλο του Βορρά». Στις δηλώσεις του, ο Γκρέι αναφέρθηκε τόσο στην πορεία της ομάδας όσο και στον προπονητή Αντρέα Τρινκιέρι, τον οποίο χαρακτήρισε «προπονητή-θρύλο».

Η φιλική αναμέτρηση και οι διακριθέντες

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του, ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε τον Βίκο Ιωαννίνων σε φιλική αναμέτρηση, καταφέρνοντας να επικρατήσει με σκορ 90-71. Το παιχνίδι αυτό αποτέλεσε μια ευκαιρία για τους προπονητές να δοκιμάσουν σχήματα και παίκτες, ενόψει των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Μητρου-Λονγκ ήταν ένας από τους παίκτες που ξεχώρισαν με την απόδοσή του. Παράλληλα, ο 16χρονος Χαραλαμπίδης έλαβε σημαντικό χρόνο συμμετοχής, γεγονός που υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη του τεχνικού επιτελείου στους νεαρούς αθλητές. Ωστόσο, η αναμέτρηση σημαδεύτηκε και από τον τραυματισμό του Ταϊρί.

Η σημασία της νίκας και η χημεία της ομάδας

Μετά το τέλος του φιλικού, ο Ραϊκουάν Γκρέι τόνισε τη σημασία της νίκης, παρά τον χαρακτήρα προετοιμασίας του αγώνα. Όπως δήλωσε ο ίδιος, «Παρά το γεγονός ότι ήταν ένα παιχνίδι προετοιμασίας είναι σημαντικό που κερδίσαμε, καθώς και ο τρόπος που αγωνιστήκαμε τόσο σήμερα όσο και στα προηγούμενα παιχνίδια».

Ο Αμερικανός αθλητής υπογράμμισε επίσης την προσπάθεια που καταβάλλει η ομάδα για την οικοδόμηση της χημείας μεταξύ των παικτών. «Προφανώς ακόμα προσπαθούμε να κτίσουμε χημεία. Νομίζω ότι είμαστε στο σωστό δρόμο», ανέφερε χαρακτηριστικά, δείχνοντας την αισιοδοξία του για την πορεία του συνόλου.

Η προσαρμογή στη φιλοσοφία του Αντρέα Τρινκιέρι

Ο Ραϊκουάν Γκρέι αναφέρθηκε εκτενώς στην περίοδο προσαρμογής της ομάδας στη φιλοσοφία του προπονητή Αντρέα Τρινκιέρι. Παρότι ο ίδιος βρισκόταν ήδη στην ομάδα, χαρακτήρισε το φετινό σύνολο ως «μία καινούρια ομάδα». Η περίοδος αυτή της προσαρμογής, σύμφωνα με τον Γκρέι, κυλάει με πολύ όμορφο τρόπο, κάτι που θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικό.

Ο αθλητής του ΠΑΟΚ έδωσε έμφαση στον τρόπο με τον οποίο οι προπονητές προετοιμάζουν τους παίκτες. «Είναι σημαντικό ο τρόπος που μας προετοιμάζουν οι προπονητές μας», δήλωσε, αναγνωρίζοντας το έργο του τεχνικού επιτελείου στην καθημερινή λειτουργία της ομάδας.

Ο «προπονητής-θρύλος» και η συμβολή του

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Ραϊκουάν Γκρέι στον προπονητή Αντρέα Τρινκιέρι, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τις ικανότητές του. Ο Γκρέι περιέγραψε τον Τρινκιέρι ως έναν «πολύ έξυπνο» και «πολύ εποικοδομητικό» προπονητή, ο οποίος προετοιμάζει την ομάδα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τις προκλήσεις που έρχονται.

Σε μια δήλωση που ξεχώρισε, ο Ραϊκουάν Γκρέι χαρακτήρισε τον Αντρέα Τρινκιέρι ως «προπονητή-θρύλο». Πρόσθεσε δε ότι από έναν τέτοιο προπονητή «μόνο θετικά πράγματα μπορεί να μας δώσει», υπογραμμίζοντας την πεποίθησή του στην αξία και την εμπειρία του Ιταλού τεχνικού.

Ο ρόλος του Ραϊκουάν Γκρέι στο γήπεδο

Ο Ραϊκουάν Γκρέι μίλησε επίσης για τον δικό του ρόλο και τη θέση του στο γήπεδο, περιγράφοντας τα χαρακτηριστικά του ως παίκτη. Ο ίδιος δήλωσε ότι είναι «ένας αθλητικός παίκτης» και ταυτόχρονα «ένας παίκτης που μπορεί να κάνει πολλά πράγματα» μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ θα τον δουν να συμμετέχει ενεργά σε διάφορες πτυχές του παιχνιδιού. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι θα τον δουν «περισσότερο με την μπάλα αλλά και σε όλα τα σημεία του γηπέδου», υποδηλώνοντας την ευελιξία και την πολυπλευρότητά του ως μπασκετμπολίστα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta