Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε την απόκτηση του Μπράντλεϊ Μπαρκολά

Η Λίβερπουλ ολοκλήρωσε ένα μεγάλο deal με την Παρί Σεν Ζερμέν, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Μπράντλεϊ Μπαρκολά. Η κίνηση αυτή πραγματοποιήθηκε λίγο πριν το φινάλε της θερινής μεταγραφικής περιόδου. Το συνολικό κόστος της μεταγραφής, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους, αναμένεται να φτάσει τα 140 εκατομμύρια ευρώ.

Η ολοκλήρωση μιας μακράς υπόθεσης

Η υπόθεση της απόκτησης του Μπράντλεϊ Μπαρκολά απασχολούσε τη Λίβερπουλ από τον Μάιο, με τις διαπραγματεύσεις να διαρκούν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Παρά τη μακρά πορεία, η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ κατάφερε τελικά να κάνει τον Γάλλο επιθετικό δικό της.

Λίγο πριν την εκπνοή του θερινού μεταγραφικού «παραθύρου», οι «Reds» κατέληξαν σε συμφωνία με τους Γάλλους της Παρί Σεν Ζερμέν. Αμέσως μετά, προχώρησαν στην επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του Μπράντλεϊ Μπαρκολά, επιβεβαιώνοντας έτσι το ενδιαφέρον που είχε εκδηλωθεί εδώ και μήνες.

Οικονομικές λεπτομέρειες του deal

Η Λίβερπουλ έδωσε τα χέρια με την Παρί Σεν Ζερμέν για την ολοκλήρωση αυτής της σημαντικής μεταγραφής. Το συνολικό ποσό του deal, όπως αναφέρθηκε, θα φτάσει τα 140 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων μπόνους.

Από αυτό το ποσό, τα 116 εκατομμύρια ευρώ αποτελούν το φιξ ποσό της μεταγραφής. Τα υπόλοιπα 24 εκατομμύρια ευρώ συμπεριλαμβάνονται με τη μορφή επίτευξης στόχων, οι οποίοι θα ενεργοποιηθούν ανάλογα με την απόδοση του παίκτη και της ομάδας.

Το νέο συμβόλαιο και ο ρόλος του Μπαρκολά

Ο Γάλλος επιθετικός, Μπράντλεϊ Μπαρκολά, υπέγραψε συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας με τη Λίβερπουλ. Με αυτόν τον τρόπο, δεσμεύτηκε στο «Άνφιλντ» έως το καλοκαίρι του 2031, φορώντας πλέον την κόκκινη φανέλα.

Ο ταχύτατος εξτρέμ, σε ηλικία 24 ετών, ανάγκασε την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ να δαπανήσει ένα τόσο μεγάλο ποσό για την απόκτησή του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Λίβερπουλ βρήκε στο πρόσωπο του Μπράντλεϊ Μπαρκολά τον διάδοχο του Μο Σαλάχ, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την επιθετική γραμμή της ομάδας.

Η πορεία του Γάλλου εξτρέμ στην Παρί

Με τη μεταγραφή του στη Λίβερπουλ, ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά έκλεισε ένα τριετές κεφάλαιο στην Παρί Σεν Ζερμέν. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο Παρίσι, ο Γάλλος εξτρέμ κατέγραψε συνολικά 152 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Στις εμφανίσεις του με την Παρί, ο Μπαρκολά κατάφερε να σκοράρει 39 γκολ, ενώ μοίρασε και 37 ασίστ στους συμπαίκτες του. Στο παλμαρέ του με τους Παριζιάνους περιλαμβάνονται 13 τίτλοι, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει η κατάκτηση του Champions League για δύο συνεχόμενες χρονιές.

Ιστορική μεταγραφή για τους «κόκκινους»

Η απόκτηση του Μπράντλεϊ Μπαρκολά αποτελεί μια από τις σημαντικότερες μεταγραφές στην ιστορία της Λίβερπουλ. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία των «κόκκινων».

Η μοναδική μεταγραφή που ξεπερνά σε κόστος αυτή του Μπαρκολά είναι η περσινή «βόμβα» του Αλεξάντερ Ίσακ. Αυτό καταδεικνύει το μέγεθος της επένδυσης που έκανε η Λίβερπουλ για να εντάξει τον Γάλλο εξτρέμ στο δυναμικό της.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta