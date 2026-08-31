Super League: Αναζητούνται μυαλό και γκολ

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος, σε άρθρο του, αναφέρεται στα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, τονίζοντας πως οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις συχνά έχουν το δικό τους κόστος. Η απορία για το αν οι ομάδες που αγωνίστηκαν στην Ευρώπη θα πλήρωναν τους μεσοβδόμαδους αγώνες με απώλειες βαθμών επιβεβαιώθηκε, καθώς η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ αντιμετώπισαν δυσκολίες. Συγκεκριμένα, η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την Κηφισιά, ενώ ο ΟΦΗ ηττήθηκε από τον Άρη.

Ευρωπαϊκή κόπωση και απώλειες

Η δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος βρήκε αρκετές ομάδες να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων. Εκτός από την ΑΕΚ και τον ΟΦΗ, που είχαν απώλειες βαθμών, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να αποφύγει ένα αρνητικό αποτέλεσμα την τελευταία στιγμή. Ο Ματουσαμί έχασε μια τεράστια ευκαιρία ισοφάρισης στο Περιστέρι, κάτι που θα μπορούσε να είχε κοστίσει στον ΠΑΟΚ.

Στα συγκεκριμένα παιχνίδια, παρατηρήθηκαν μεγάλες ομοιότητες στον τρόπο που αγωνίστηκαν οι ομάδες. Τόσο η ΑΕΚ όσο και ο ΟΦΗ ξεκίνησαν πολύ άσχημα τις αναμετρήσεις τους, ενώ η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσαν τις εμφανίσεις τους με αρνητικό πρόσημο. Το πρόβλημα δεν εντοπίστηκε μόνο στην προσέγγιση της δυσκολίας των αγώνων, αλλά και στη διαχείριση των δυνάμεων των ποδοσφαιριστών μετά τις ευρωπαϊκές τους μάχες.

Η περίπτωση της ΑΕΚ και η Κηφισιά

Στο παιχνίδι της ΑΕΚ κόντρα στην Κηφισιά, ο Μάρκο Νίκολιτς επέλεξε να παρατάξει την ενδεκάδα που είχε χρησιμοποιήσει και στην ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τη Λέφσκι. Η μοναδική αλλαγή ήταν η παρουσία του Βιτάλις στη θέση του Κάιρινεν, μια επιλογή που, σύμφωνα με την ανάλυση, έκανε την ΑΕΚ να εμφανιστεί λίγο πιο «soft» στον αγωνιστικό χώρο.

Η Κηφισιά, από την πλευρά του, έκανε πρεμιέρα στο πρωτάθλημα και ήταν άκρως ανταγωνιστικός, γνωρίζοντας τον αντίπαλό του. Ο προπονητής της Κηφισιάς, Λέτο, είδε την ΑΕΚ όπως την περίμενε. Μάλιστα, στο πρώτο μισάωρο του αγώνα, η Κηφισιά δημιούργησε τέσσερις ευκαιρίες για γκολ, με τον Σαγκάλ να πιέζει συνεχώς τα στόπερ της ΑΕΚ. Η πρωταθλήτρια έμοιαζε να αγωνίζεται απέναντι σε μια άγνωστη ομάδα, δυσκολευόμενη να βρει ρυθμό.

Προβλήματα στη μεσαία γραμμή και αλλαγές

Ένα από τα ζητήματα που αναδείχθηκαν για την ΑΕΚ ήταν η κατάσταση της μεσαίας γραμμής της. Είχε φανεί ήδη από το ματς με τον Ηρακλή πως, μετά την απουσία του Πινέδα, η ομάδα ψάχνεται στον συγκεκριμένο χώρο. Η τετράδα της μεσαίας γραμμής, ανεξάρτητα από τον παίκτη που αγωνίζεται δίπλα στον Μάριν, φιλτράρει λιγότερο τις επιθέσεις των αντιπάλων.

Αυτό έγινε ιδιαίτερα εμφανές στη φάση της ισοφάρισης της Κηφισιάς, όπου οι παίκτες του Λέτο διέσχισαν το γήπεδο άκοπα. Ο Μπένι κατάφερε να βρει το σουτ που οδήγησε στο γκολ της αγωνιστικής χωρίς να δεχθεί πίεση από τους αμυντικούς της ΑΕΚ. Η πρωταθλήτρια βρήκε την πρώτη της ευκαιρία με τον Γιόβιτς στο 41ο λεπτό.

Η στρατηγική του Νίκολιτς

Ο Ηλίας Κυριακίδης, βοηθός του προπονητή Νίκολιτς, είχε δηλώσει στο Mega News μετά την κλήρωση του Champions League ότι η ΑΕΚ επιθυμεί να αγωνίζεται μετά από ευρωπαϊκά ματς με την ίδια ενδεκάδα που έχει χρησιμοποιηθεί σε αυτά. Σύμφωνα με τον συνεργάτη του, ο Νίκολιτς δεν θέλει να διαταράσσει μια ενδεκάδα που έχει αποκτήσει αγωνιστικό ρυθμό, εξηγώντας έτσι την επιλογή του στο παιχνίδι με την Κηφισιά.

Παρά τη στρατηγική αυτή, ο Νίκολιτς προχώρησε σε αλλαγή στο μισάωρο του αγώνα, βγάζοντας τον Κοϊτά για να βάλει τον Ζουμπκόφ. Η κίνηση αυτή έγινε τόσο λόγω της απογοήτευσής του από την εικόνα του παίκτη, όσο και για να τον προστατεύσει από μια πιθανή αποβολή, καθώς ο διαιτητής Φωτιάς του είχε χαρίσει μια δεύτερη κίτρινη κάρτα στο εικοσάλεπτο.

Οι χαμένες ευκαιρίες και το γκολ

Οι χαμένες ευκαιρίες της Κηφισιάς στον αγώνα ήταν πολλές, γεγονός που θα μπορούσε να είχε αλλάξει νωρίτερα τη ροή του αποτελέσματος. Η ΑΕΚ, από την πλευρά της, πέρασε ένα ολόκληρο ημίχρονο με μοναδικό διακριθέντα τον Μάγερ, ο οποίος ξεχώρισε με την απόδοσή του.

Όταν ο Βάργκα κατάφερε να σκοράρει, κάνοντας το 0-1 από μπαλιά του Μάριν, πολλοί πίστεψαν ότι η ΑΕΚ θα κέρδιζε την αναμέτρηση. Εκείνη τη στιγμή, η πρωταθλήτρια είχε περιορίσει την επιθετικότητα των γηπεδούχων. Ωστόσο, η ΑΕΚ συνέχιζε να παίζει...

Με πληροφορίες από: Gazzetta