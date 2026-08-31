Ο ΠΑΟΚ νίκησε τους Βίκος Falcons σε φιλικό, ξεχώρισαν Μήτρου-Λονγκ και Χαραλαμπίδης

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε των Βίκος Falcons με σκορ 90-71 σε φιλική αναμέτρηση, καταγράφοντας την τρίτη του νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια προετοιμασίας. Από τους νικητές ξεχώρισαν ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ στην επίθεση και ο νεαρός 16χρονος Χαραλαμπίδης, ο οποίος πήρε σημαντικό χρόνο συμμετοχής. Στην αναμέτρηση τραυματίστηκε ο Ταϊρί, ενώ ο Φόστερ απουσίαζε.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε δυναμικά το παιχνίδι, με τους Χάτζινς, Μήτρου-Λονγκ, Περσίδη, Γκρέι και Μουρ στην αρχική πεντάδα. Η ομάδα επέδειξε ένταση και στις δύο πλευρές του παρκέ, καθώς και ευστοχία στα τρίποντα, κυρίως από τους Χάτζινς και Μήτρου-Λονγκ, φτάνοντας γρήγορα στο 13-2.

Με την είσοδο των Ταϊρί και Ομορούγι, οι Θεσσαλονικείς ανέβασαν τη διαφορά στο 21-6, με τον Χουγκάζ στο ίδιο διάστημα να δοκιμάζεται στη θέση «3». Στο παρκέ πέρασαν και οι νεαροί Χαραλαμπίδης και Μανθόπουλος, οι οποίοι συνεργάστηκαν σε αιφνιδιασμό, οδηγώντας τη διαφορά στο +19 (26-7). Η ομάδα των Βίκος Falcons προσπάθησε να χτίσει ένα μομέντουμ και μείωσε σε 26-12 με τον Αγραβάνη, με το πρώτο δεκάλεπτο να κλείνει στο 29-16.

Η κυριαρχία του ΠΑΟΚ και ο ρόλος του Μήτρου-Λονγκ

Στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, ο ΠΑΟΚ συνέχισε να βρίσκει επιθετικές λύσεις με τους Μήτρου-Λονγκ και Περσίδη, φτάνοντας στο 36-20. Με τις προσπάθειες των Μουρ, Μήτρου-Λονγκ και ένα τρίποντο του Χουγκάζ, η διαφορά πήγε μέχρι και το +23 (47-24).

Μια εκπληκτική έμπνευση του Μήτρου-Λονγκ στο τρανζίσιον, που κατέληξε σε κάρφωμα του Ομορούγι, ανέβασε περαιτέρω τη διαφορά στο 50-24. Ο νεαρός Χαραλαμπίδης, ο οποίος πήρε χρόνο, έδωσε ενέργεια και σκορ τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον ΠΑΟΚ να προηγείται με 52-28.

Το δεύτερο μέρος και η αντίδραση των Βίκος Falcons

Στο δεύτερο μέρος, ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με τους Χάτζινς, Φίλλιο, Περσίδη, Γκρέι και Μουρ. Οι Γκρέι και Μουρ βρήκαν συνεργασίες, ενώ ο Φλόιντ βρήκε ρυθμό έξω από τη γραμμή των 6.75 μέτρων, ανεβάζοντας το σκορ στο 60-37.

Οι Βίκος Falcons πίεσαν περισσότερο στην περιφέρεια, μειώνοντας σε 61-43. Ο Μήτρου-Λονγκ ευστόχησε στο τρίτο του τρίποντο, με τον Καράκωστα να απαντάει και τον Αγραβάνη να μειώνει τη διαφορά σε 66-52. Το τρίτο δεκάλεπτο έκλεισε με ένα σερί 6-0 από τους Μουρ και Γκρέι, διαμορφώνοντας το σκορ σε 72-52.

Η τελική επικράτηση και οι επόμενες κινήσεις

Στην τέταρτη περίοδο, ο Χαραλαμπίδης συνέχισε να παίρνει αρκετό χρόνο συμμετοχής, ελλείψει και του Ταϊρί, με τον Φίλλιο να παίρνει τη θέση του στη συνέχεια. Η απόσταση μεταξύ των δύο ομάδων έμενε στα ίδια επίπεδα, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 74-54.

Οι Βίκος Falcons αγωνίστηκαν με αμιγώς ελληνική πεντάδα στο πρώτο μισό της τελευταίας περιόδου (80-58), πριν επιστρέψουν οι Αμερικανοί παίκτες τους. Με τρίποντα από τους Περσίδη και Φρίμαν, η διαφορά παρέμεινε στα ίδια επίπεδα (88-67), οδηγώντας στο τελικό σκορ 90-71 υπέρ του ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει σήμερα από το Μέτσοβο, ενώ στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου θα συμμετάσχει σε τουρνουά στο Ούντινε της Ιταλίας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta