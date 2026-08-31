Ο Ηρακλής επικράτησε του Άρη σε φιλική αναμέτρηση

Ο Ηρακλής επικράτησε του Άρη με σκορ 72-62 σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στο Nick Galis Hall, στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο ομάδων. Οι «κυανόλευκοι» είχαν ως κορυφαίους τους Μέλβιν και Χόρχλερ, ενώ οι «κίτρινοι» αγωνίστηκαν με αρκετές απουσίες, τόσο διεθνών παικτών όσο και τραυματιών. Παρά τις ελλείψεις, ο Άρης βασίστηκε στην αποτελεσματικότητα των Ρόμπινσον Ερλ και Ματ Μόργκαν.

Η εξέλιξη του αγώνα και οι πρωταγωνιστές

Το φιλικό παιχνίδι πραγματοποιήθηκε στο Nick Galis Hall, με τους δύο προπονητές να επιλέγουν τη μείωση του χρόνου των περιόδων, οι οποίες διήρκεσαν οκτώ λεπτά η καθεμία, δεδομένου ότι οι ομάδες βρίσκονται στο ξεκίνημα της προετοιμασίας τους. Ο Ηρακλής είχε την πρωτοπορία στο σκορ από την πρώτη κιόλας περίοδο, διατηρώντας το προβάδισμα σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Η διαφορά έφτασε μάλιστα έως και τους 13 πόντους, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 46-59 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Από την πλευρά του Ηρακλή, οι Μέλβιν και Χόρχλερ ξεχώρισαν με την απόδοσή τους. Ο Μέλβιν σημείωσε 18 πόντους, εκ των οποίων οι 4 προήλθαν από τρίποντα, ενώ ο Χόρχλερ πρόσθεσε 15 πόντους, με 2 τρίποντα. Για τον Άρη, παρά τις απουσίες, οι Ρόμπινσον Ερλ και Ματ Μόργκαν ηγήθηκαν στο σκοράρισμα, με τον Ρόμπινσον Ερλ να πετυχαίνει 15 πόντους (με 1 τρίποντο) και τον Ματ Μόργκαν να είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 19 πόντους (με 2 τρίποντα).

Οι σημαντικές απουσίες του Άρη

Ο Άρης αντιμετώπισε σημαντικά προβλήματα απουσιών στο φιλικό παιχνίδι, γεγονός που επηρέασε τη σύνθεση της ομάδας του Ηλία Καντζούρη. Συγκεκριμένα, δεν ήταν στη διάθεση του προπονητή οι διεθνείς παίκτες Τολιόπουλος, Αντετοκούνμπο, Χαραλαμπόπουλος, Μπιρτς και Ντιμιτρίγεβιτς, οι οποίοι απουσίαζαν λόγω των υποχρεώσεών τους με τις εθνικές τους ομάδες.

Επιπλέον, η λίστα των απόντων περιλάμβανε και δύο τραυματίες παίκτες, τους Μοκόκα και Τανούλη, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να αγωνιστούν. Οι πολλές αυτές ελλείψεις ανάγκασαν τον προπονητή να βασιστεί σε ένα περιορισμένο ρόστερ, με τους Ρόμπινσον Ερλ και Ματ Μόργκαν να αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο βάρος στο επιθετικό κομμάτι.

Προληπτική αποχώρηση για τον Μαστρογιαννόπουλο

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Σαραντής Μαστρογιαννόπουλος του Ηρακλή αντιμετώπισε ένα πρόβλημα στον δεξί του καρπό. Για προληπτικούς λόγους, ο παίκτης δεν συνέχισε στον αγώνα, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε επιδείνωση της κατάστασής του. Η αποχώρησή του έγινε για λόγους προφύλαξης, δεδομένου ότι η ομάδα βρίσκεται σε περίοδο προετοιμασίας.

Αναλυτικά οι πόντοι των παικτών

Για τον Άρη, υπό την καθοδήγηση του Ηλία Καντζούρη, οι πόντοι των παικτών διαμορφώθηκαν ως εξής: Μήτρου-Λονγκ 2, Ρόμπινσον Ερλ 15 (με 1 τρίποντο), Ραντάνοφ 2, Χατζηλάμπρου 3 (με 1 τρίποντο), Πουλιανίτης, Μποχωρίδης 2, Γιόβιτς 9 (με 1 τρίποντο), Μόργκαν 19 (με 2 τρίποντα), Λιντέλ 8, Βράνκοβιτς 2.

Από την πλευρά του Ηρακλή, με προπονητή τον Zoran Lukic, οι πόντοι των αθλητών ήταν οι εξής: Λεκιού 6, Κουκ 1, Μέλβιν 18 (με 4 τρίποντα), Στάιλς 8 (με 1 τρίποντο), Χόρχλερ 15 (με 2 τρίποντα), Ντιαρά 6 (με 1 τρίποντο), Χάτσον 5, Σλαφτσάκης 6, Σίλας 2, Αρνόκουρος 2, Μαστρογιαννόπουλος 1, Σταυρακόπουλος 2, Κομνιανίδης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta