Οι προβλέψεις του Football Rankings για την πορεία των ελληνικών ομάδων σε Europa και Conference League

Την περασμένη Παρασκευή, 28 Αυγούστου, οι ελληνικές ομάδες Ολυμπιακός, ΟΦΗ και Παναθηναϊκός έμαθαν τους αντιπάλους τους και το πλήρες πρόγραμμα των αναμετρήσεών τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός και ο ΟΦΗ θα αγωνιστούν στο Europa League, ενώ ο Παναθηναϊκός θα συμμετάσχει στο Conference League. Η ελληνική εκπροσώπηση στους θεσμούς της UEFA συμπληρώνεται από την ΑΕΚ, η οποία βρίσκεται στο Champions League.

Μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης των League Phases, η γνωστή σελίδα Football Rankings προχώρησε σε λεπτομερείς προβλέψεις σχετικά με την τελική κατάταξη των ελληνικών συλλόγων στις αντίστοιχες διοργανώσεις. Οι προβλέψεις αυτές αφορούν τη θέση που αναμένεται να τερματίσουν οι ομάδες, καθώς και τους πιθανούς αντιπάλους τους στα playoffs, εφόσον καταφέρουν να προκριθούν.

Οι στόχοι και το σύστημα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων

Οι τρεις εκπρόσωποι της Ελλάδας ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους εντός έδρας. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Γιαγκελόνια, ο ΟΦΗ θα αντιμετωπίσει τη Χόφενχαϊμ και ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί κόντρα στην Μπόρατς. Ο βασικός στόχος για κάθε σύλλογο είναι η πρόκριση στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Σύμφωνα με το σύστημα, οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 9 έως 24 της League Phase προκρίνονται στα playoffs. Οι οκτώ πρώτες ομάδες εξασφαλίζουν απευθείας εισιτήριο για τη φάση των 16 σε αμφότερες τις διοργανώσεις. Αντίθετα, όσες ομάδες βρεθούν από την 25η έως την 36η θέση αποκλείονται από τη συνέχεια.

Η πρόβλεψη για τον Ολυμπιακό στο Europa League

Η σελίδα Football Rankings τοποθέτησε τον Ολυμπιακό στη 13η θέση της League Phase του Europa League. Αυτή η πρόβλεψη σημαίνει ότι, βάσει του ταμπλό κατάταξης, οι «ερυθρόλευκοι» θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν την 20η Ντινάμο Ζάγκρεμπ στα playoffs της διοργάνωσης.

Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκινούν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις με την εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στη Γιαγκελόνια. Η πορεία τους στη διοργάνωση θα κριθεί από την απόδοσή τους στους αγώνες της League Phase, με στόχο την πρόκριση και μια όσο το δυνατόν καλύτερη κατάταξη.

Η πορεία του Παναθηναϊκού στο Conference League

Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, ο οποίος συμμετέχει στο Conference League, η πρόβλεψη του Football Rankings είναι ότι η ομάδα θα καταλήξει στην 18η θέση της League Phase. Εάν αυτή η πρόβλεψη επαληθευτεί, το «τριφύλλι» θα βρισκόταν αντιμέτωπο με την Γκενκ στον ενδιάμεσο γύρο των playoffs της διοργάνωσης.

Οι «πράσινοι» θα ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους στη διοργάνωση με εντός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Μπόρατς. Η θέση τους στην τελική κατάταξη θα καθορίσει αν θα χρειαστεί να περάσουν από τον ενδιάμεσο γύρο των playoffs, ή αν θα καταφέρουν να εξασφαλίσουν απευθείας πρόκριση στη φάση των 16.

Απαισιόδοξη πρόβλεψη για τον ΟΦΗ στο Europa League

Αρκετά απαισιόδοχη ήταν η πρόβλεψη της σελίδας Football Rankings για την πορεία του ΟΦΗ στο Europa League. Η κρητική ομάδα τοποθετήθηκε στην 35η θέση της League Phase, η οποία είναι η προτελευταία στην κατάταξη. Σύμφωνα με αυτή την πρόβλεψη, ο ΟΦΗ θα βρισκόταν πάνω μόνο από την Τορένσε στην τελική κατάταξη, κάτι που τον κατατάσσει στις ομάδες που αποκλείονται.

Οι Κρητικοί θα ξεκινήσουν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις υποδεχόμενοι τη Χόφενχαϊμ. Η πρόβλεψη αυτή υποδηλώνει μια δύσκολη πορεία για τον σύλλογο, ο οποίος θα πρέπει να υπερβεί τις εκτιμήσεις για να διεκδικήσει την πρόκριση. Η 35η θέση σημαίνει αυτόματο αποκλεισμό από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta