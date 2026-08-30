Η Σενεγάλη επικράτησε της Ανγκόλας με 84-82, καθοριστικός ο Μπράνκου Μπάντιο

Σε μια αναμέτρηση που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, η Σενεγάλη κατάφερε να επικρατήσει της Ανγκόλας με σκορ 84-82. Ο αγώνας διεξήχθη το Σάββατο 29 Αυγούστου στη Ντακάρ και σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την πρόκριση της Σενεγάλης στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με τον Μπράνκου Μπάντιο να αναδεικνύεται σε απόλυτο πρωταγωνιστή.

Η δύσκολη νίκη στη Ντακάρ

Η Σενεγάλη τα βρήκε σκούρα απέναντι στην Ανγκόλα, σε ένα ματς που χαρακτηρίστηκε για τα γερά νεύρα που απαιτούσε. Παρόλα αυτά, η ομάδα της Σενεγάλης κατάφερε να φτάσει στη νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ της στη Β' προκριματική φάση του World Cup 2027 σε 6-2. Αυτό το αποτέλεσμα κρίνεται ως ένα σημαντικό βήμα στην προσπάθεια για την πρόκριση στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η αναμέτρηση διεξήχθη στην έδρα της Σενεγάλης, τη Ντακάρ, προσδίδοντας ακόμα μεγαλύτερη αξία στην επικράτηση. Η «λοιπή παρέα» των παικτών, μαζί με τους Μπράνκου Μπάντιο και Εμπάι Εντιάι, κατόρθωσε να διαχειριστεί την πίεση και να πάρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Ο «σεληνιασμένος» Μπράνκου Μπάντιο

Ο Μπράνκου Μπάντιο, ο οποίος αποτελεί τη νέα μεταγραφή του Παναθηναϊκού, ήταν ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της Σενεγάλης. Ο Αφρικανός γκαρντ αγωνίστηκε για 33 λεπτά και 00 δευτερόλεπτα, προσφέροντας μια σούπερ εμφάνιση που «υπέγραψε» τη νίκη της ομάδας του.

Η στατιστική του Μπάντιο ήταν εντυπωσιακή: σημείωσε 24 πόντους με εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας, καθώς είχε 6/8 δίποντα, 3/6 τρίποντα και 3/6 βολές. Επιπλέον, μοίρασε 7 τελικές πάσες, μάζεψε 4 ριμπάουντ, έκανε 1 κλέψιμο και 1 τάπα, ενώ υπέπεσε και σε 4 λάθη. Η παρουσία του στο παρκέ περιγράφηκε ως «ημιάγρια κατάσταση», αναδεικνύοντας τον πληθωρικό και καθοριστικό του ρόλο.

Το «clutch» φινάλε του Μπάντιο

Η πιο καθοριστική στιγμή για τον Μπράνκου Μπάντιο και τη Σενεγάλη ήρθε στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα. Ο Αφρικανός περιφερειακός ευστόχησε σε ένα κρίσιμο τρίποντο 41 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη, «γράφοντας» το 84-82 και δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του.

Μετά το σημαντικό αυτό καλάθι, ο Μπάντιο δεν σταμάτησε εκεί. Λίγο αργότερα, πήρε και το κρίσιμο ριμπάουντ στην άστοχη προσπάθεια του Ντουντάο για λέι απ, «καθαρίζοντας» οριστικά τη νίκη για τη Σενεγάλη. Η ενέργειά του αυτή διαμόρφωσε το τελικό σκορ και εξασφάλισε το «ροζ φύλλο» αγώνα για το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα.

Η συμβολή του Εμπάι Εντιάι

Σημαντική ήταν και η συμβολή του Εμπάι Εντιάι, ο οποίος θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ο Εντιάι βρέθηκε στο παρκέ για 29 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στην ομάδα της Σενεγάλης.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Εντιάι σημείωσε 11 πόντους, με 4/6 δίποντα και 3/5 βολές. Συμπλήρωσε την απόδοσή του με 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο, ενώ υπέπεσε και σε 5 λάθη. Παρόλο που δεν βρήκε στόχο στα δύο τρίποντα που επιχείρησε, η συνολική του παρουσία ήταν πολύτιμη για την επικράτηση της Σενεγάλης.

Το επόμενο βήμα για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Μετά την επικράτηση επί της Ανγκόλας, η Σενεγάλη στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της στην επόμενη αναμέτρηση, η οποία είναι προγραμματισμένη για το βράδυ της Κυριακής 30 Αυγούστου, στις 21:30. Αντίπαλος θα είναι το Μάλι, μια ομάδα που έχει το ίδιο ρεκόρ με τη Σενεγάλη, δηλαδή 6-2.

Αυτός ο αγώνας θεωρείται καθοριστικός, καθώς ο νικητής θα κάνει ένα τεράστιο βήμα προς την εξασφάλιση της πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο του επόμενου καλοκαιριού. Η Σενεγάλη, σε περίπτωση που καταφέρει να πάρει μία ακόμη νίκη, θα βρεθεί πολύ κοντά στην επίτευξη του στόχου της, με το Παγκόσμιο Κύπελλο να μην μοιάζει πια με όνειρο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko