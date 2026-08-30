Ο Παναγιώτης Μπιτάδος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο τρίαθλο των Μεσογειακών Αγώνων

Ο Παναγιώτης Μπιτάδος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο τρίαθλο ανδρών, πραγματοποιώντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση στους Μεσογειακούς Αγώνες «Taranto 2026». Ο Έλληνας αθλητής τερμάτισε στην πρώτη θέση με συνολικό χρόνο 53:47, προσθέτοντας ένα ακόμη χρυσό στη συλλογή της Ελλάδας. Η διάκριση αυτή έφερε τον ελληνικό εθνικό ύμνο να ακούγεται για μία ακόμη φορά στην Ιταλία.

Εντυπωσιακή επίδοση στον Τάραντα

Ο 22χρονος τριαθλητής Παναγιώτης Μπιτάδος έδειξε την ανωτερότητά του στον αγώνα του τριάθλου, ο οποίος διεξήχθη στο πλαίσιο των Μεσογειακών Αγώνων στον Τάραντα. Η επίδοσή του ήταν ιδιαίτερα δυναμική, με τον ίδιο να ολοκληρώνει την κολύμβηση των 750 μέτρων σε χρόνο 9 λεπτών και 38 δευτερολέπτων.

Στη συνέχεια, ο Μπιτάδος κάλυψε τα 20 χιλιόμετρα της ποδηλασίας σε 27 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα. Το πιο δυνατό του χαρτί, όπως έχει αποδειχθεί και σε άλλους αγώνες, ήταν το τρέξιμο, όπου διένυσε τα 5 χιλιόμετρα σε μόλις 15 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα. Αυτή η εξαιρετική επίδοση στο τρέξιμο ήταν καθοριστική για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

Ο συνολικός χρόνος του Έλληνα πρωταθλητή, που τον οδήγησε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, ήταν 53 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Μπιτάδος δεν χρειάστηκε να κοπιάσει ιδιαίτερα για να στεφθεί μεσογειονίκης σε αυτή τη διοργάνωση.

Η μάχη για τα μετάλλια

Στη δεύτερη θέση του τριάθλου τερμάτισε ο Ιταλός αθλητής Εουάν Ντε Νίγκρο, ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Ο χρόνος του Ιταλού ήταν 53 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα, μένοντας ελάχιστα πίσω από τον Έλληνα πρωταθλητή.

Την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο κατέλαβε ο Ισπανός Εντουάρντο Μπλάνκο Μόγια. Ο Ισπανός αθλητής ολοκλήρωσε τον αγώνα του με χρόνο 54 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα. Αυτό σημαίνει ότι ο Μπλάνκο Μόγια βρέθηκε 26 δευτερόλεπτα πίσω από τον Παναγιώτη Μπιτάδο.

Προηγούμενες διακρίσεις του αθλητή

Ο Παναγιώτης Μπιτάδος, παρά το νεαρό της ηλικίας του, καθώς είναι 22 ετών, έχει ήδη ένα πλούσιο βιογραφικό στον χώρο του τριάθλου και του τρεξίματος. Οι πολύ καλές επιδόσεις του στο τρέξιμο αποτελούν έναν από τους βασικούς του άσους στο μανίκι, κάτι που φάνηκε και στους Μεσογειακούς Αγώνες.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έχει στεφθεί πρωταθλητής Ελλάδας τόσο στο πρωτάθλημα ανωμάλου δρόμου όσο και στον ημιμαραθώνιο της Αθήνας. Επιπλέον, το 2024, ο Μπιτάδος κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης στο Ironman 70.3. Η διοργάνωση αυτή περιλαμβάνει μια μεσαία απόσταση, η οποία αποτελείται από 1,9 χιλιόμετρα κολύμβηση, 90 χιλιόμετρα ποδηλασία και 21,1 χιλιόμετρα τρέξιμο.

Η ελληνική παρουσία και ο εθνικός ύμνος

Η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από τον Παναγιώτη Μπιτάδο είχε ως αποτέλεσμα να ακουστεί ο ελληνικός Εθνικός Ύμνος στην Ιταλία για μία ακόμη φορά, τιμώντας την ελληνική αποστολή στους αγώνες.

Στην ίδια διοργάνωση και στον ίδιο αγώνα του τριάθλου, υπήρξε και άλλη ελληνική συμμετοχή. Ο Παναγιώτης Πολύζος εκπροσώπησε επίσης την Ελλάδα, τερματίζοντας στην 17η θέση. Ο χρόνος του Παναγιώτη Πολύζου ήταν 59 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit