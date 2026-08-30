Η Ατλέτικο Μαδρίτης πέρασε με 3-1 από τη Σεβίλλη, βασικός ο Βλαχοδήμος

Η Ατλέτικο Μαδρίτης επικράτησε άνετα της Σεβίλλης με σκορ 3-1, σε έναν εκτός έδρας αγώνα που διεξήχθη στο «Σάντσεθ Πιθχουάν». Η ομάδα της Μαδρίτης έφτασε σε ένα σπουδαίο διπλό, με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο να αγωνίζεται ως βασικός τερματοφύλακας για τη Σεβίλλη, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να αποτρέψει την ήττα της ομάδας του. Οι φιλοξενούμενοι «καθάρισαν» ουσιαστικά το παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο.

Η επικράτηση της Ατλέτικο στο «Σάντσεθ Πιθχουάν»

Η Ατλέτικο Μαδρίτης έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις της, παίρνοντας το προβάδισμα μόλις στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Μπαένα ήταν ο πρωταγωνιστής για τους «ροχιμπλάνκος», σημειώνοντας δύο τέρματα στο πρώτο μέρος και συμβάλλοντας τα μέγιστα στην καθαρή επικράτηση της ομάδας του.

Η Σεβίλλη, παρά τις προσπάθειές της, δεν μπόρεσε να βρει απαντήσεις στην αποτελεσματικότητα των φιλοξενούμενων, με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο να βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια της. Η Ατλέτικο παρουσιάστηκε πολύ πιο αποτελεσματική στις ευκαιρίες που δημιούργησε, εξασφαλίζοντας ένα σημαντικό προβάδισμα.

Τα γκολ του πρώτου ημιχρόνου

Το σκορ άνοιξε για την Ατλέτικο Μαδρίτης μόλις στο 4ο λεπτό, όταν ο Λι βρήκε κάθετα τον Μπαένα. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός, με ένα σουτ από δεξιά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Βλαχοδήμου, κάνοντας το 0-1.

Η Ατλέτικο συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και στο 25ο ή 26ο λεπτό, ο Αντεμόλα Λούκμαν διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του. Με ένα χαμηλό σουτ μέσα από την περιοχή, ο Λούκμαν ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-2. Επτά λεπτά αργότερα, στο 32ο ή 33ο λεπτό, ο Μπαένα χτύπησε ξανά, σημειώνοντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ με σουτ από το ύψος της περιοχής, διαμορφώνοντας το 0-3.

Η αντίδραση της Σεβίλλης και οι χαμένες ευκαιρίες

Παρά το εις βάρος της σκορ, οι γηπεδούχοι της Σεβίλλης συνέχισαν να ψάχνουν το γκολ. Ο τερματοφύλακας της Ατλέτικο, Όμπλακ, είχε απαντήσεις στις προσπάθειες των παικτών της Σεβίλλης, κρατώντας ανέπαφη την εστία του μέχρι την ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο μέρος, η Ατλέτικο βρήκε ξανά δίχτυα στο 50ο λεπτό με τον Λούκμαν, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε. Η Σεβίλλη κατάφερε τελικά να μειώσει στο 66ο λεπτό, όταν ο Σιέρα με γυριστό σουτ από το ύψος του πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό 1-3 της αναμέτρησης. Στο 72ο λεπτό, ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος σταμάτησε την προσπάθεια του Μπάριος, ενώ στο 83ο λεπτό, ο διαιτητής καταλόγισε αρχικά πέναλτι υπέρ της Σεβίλλης, αλλά στη συνέχεια άλλαξε την απόφασή του.

Άλλο ένα παιχνίδι της αγωνιστικής

Νωρίτερα, σε άλλο παιχνίδι της αγωνιστικής, η Σοσιεδάδ πανηγύρισε τους πρώτους της φετινούς βαθμούς. Η ομάδα επικράτησε εντός έδρας της Εσπανιόλ με σκορ 2-1.

Οι Βάσκοι προηγήθηκαν μόλις στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης με τον Μπαρενετσέα. Ο Χαέν ισοφάρισε για τους Καταλανούς στο 45ο λεπτό. Εντέλει, ο Όσκαρσον ήταν αυτός που διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 61ο λεπτό, εξασφαλίζοντας τη νίκη για τη Σοσιεδάδ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko