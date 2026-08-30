Η εθνική χάντμπολ ανδρών προκρίθηκε στον τελικό των Μεσογειακών Αγώνων

Ιστορικές στιγμές ζει το ελληνικό χάντμπολ, καθώς η Εθνική Ανδρών επικράτησε με 32-30 της Πορτογαλίας στον ημιτελικό των Μεσογειακών Αγώνων του Τάραντα. Η νίκη αυτή εξασφάλισε στην Ελλάδα την πρόκριση στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης, κάτι που σημαίνει ότι η χώρα έχει ήδη εξασφαλίσει τουλάχιστον το ασημένιο μετάλλιο. Η επιτυχία αυτή αποτελεί το πρώτο μετάλλιο στην ιστορία του ελληνικού χάντμπολ στους Μεσογειακούς Αγώνες.

Ιστορική πρόκριση και εξασφαλισμένο μετάλλιο

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα πραγματοποίησε μια σπουδαία εμφάνιση στην πόλη Φαζάνο, καταφέρνοντας να πάρει πανάξια το εισιτήριο για τον τελικό. Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία, καθώς έρχεται στην 11η συμμετοχή του ελληνικού χάντμπολ στους Μεσογειακούς Αγώνες. Συγκεκριμένα, η πρώτη παρουσία της ελληνικής ομάδας στη διοργάνωση χρονολογείται πριν από 43 χρόνια, στην Καζαμπλάνκα το 1983.

Η Εθνική Ανδρών εξασφάλισε έτσι το πρώτο της μετάλλιο σε Μεσογειακούς Αγώνες, γράφοντας ιστορία για το άθλημα στη χώρα. Η επικράτηση επί της Πορτογαλίας με σκορ 32-30 στον ημιτελικό ήταν το επιστέγασμα μιας σημαντικής προσπάθειας, που φέρνει την Ελλάδα ένα βήμα πριν την κορυφή.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης με την Πορτογαλία

Η ελληνική ομάδα μπήκε αποφασισμένη στην αναμέτρηση από τα πρώτα λεπτά, αποκτώντας γρήγορα το προβάδισμα. Η Ελλάδα προηγήθηκε αρχικά με 7-2 και στη συνέχεια με 11-7, δείχνοντας τις διαθέσεις της. Το ημίχρονο βρήκε την Εθνική να προηγείται με διαφορά πέντε τερμάτων, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 17-12.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Πορτογαλία προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι και να ανατρέψει την κατάσταση. Ωστόσο, οι παίκτες του ομοσπονδιακού προπονητή Γιώργου Ζαραβίνα κατάφεραν να διατηρήσουν τον έλεγχο της αναμέτρησης, φτάνοντας στην ιστορική επικράτηση με τελικό σκορ 32-30. Η σταθερή απόδοση της ελληνικής ομάδας καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα ήταν καθοριστική για την πρόκριση.

Οι πρωταγωνιστές της ελληνικής ομάδας

Στην αναμέτρηση με την Πορτογαλία, ξεχώρισαν αρκετοί παίκτες της ελληνικής ομάδας. Πρώτοι σκόρερ αναδείχθηκαν ο Ελευθεριάδης και ο Παγιάτης, οι οποίοι σημείωσαν επτά γκολ ο καθένας, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην επίθεση. Σημαντική ήταν επίσης η παρουσία του Παπαντωνόπουλου κάτω από τα δοκάρια, ο οποίος πραγματοποίησε εννέα επεμβάσεις σε 33 προσπάθειες, κρατώντας την ελληνική άμυνα σταθερή.

Η σύνθεση της ελληνικής ομάδας, υπό την καθοδήγηση του Γιώργου Ζαραβίνα, περιλάμβανε τους εξής αθλητές και σκόρερ: Μπατής 3, Ελευθεριάδης 7, Τζίμπουλας 3, Ταπάντζης, Παγιάτης 7, Κολλύρης (1/7), Παπάζογλου 3, Αναστασίου 3, Κυριακίδης, Κουκουλάς 3, Ρούσος, Τζωρτζίνης 2, Παπαντωνόπουλος (9/33) 1, Στάθης 2. Τα πεντάλεπτα της αναμέτρησης ήταν: 2-0, 7-2, 8-5, 11-7, 13-10, 17-12 (ημίχρονο), 18-15, 22-18, 25-22, 29-25, 30-27, 32-30.

Ο μεγάλος τελικός και η διεκδίκηση του χρυσού

Μετά την ιστορική πρόκριση, η Ελλάδα έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον το ασημένιο μετάλλιο και στρέφει πλέον την προσοχή της στον μεγάλο τελικό. Εκεί, η Εθνική Ανδρών θα αντιμετωπίσει την Αίγυπτο, με στόχο να ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου και να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Δευτέρας, στις 21:00.

Η Αίγυπτος εξασφάλισε την πρόκρισή της στον τελικό μετά τη νίκη της με 27-25 επί της Αλγερίας στον πρώτο ημιτελικό της διοργάνωσης. Ο τελικός αναμένεται να είναι ένα ακόμα πολύ δυνατό παιχνίδι, όπου η ελληνική ομάδα θα διεκδικήσει όλες τις πιθανότητές της για το χρυσό μετάλλιο.

Συγχαρητήρια και αφιερώσεις

Την αναμέτρηση παρακολούθησαν αρκετά μέλη της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, με επικεφαλής τον πρόεδρό της, Ισίδωρο Κούβελο. Ο κ. Κούβελος συνεχάρη τους αθλητές, το προπονητικό επιτελείο και την ομοσπονδία για την ιστορική επιτυχία, δηλώνοντας πως «βλέπουμε συνεχόμενες επιτυχίες της ελληνικής αποστολής» και ότι «είναι μια τεράστια επιτυχία, συγχαρητήρια σε αυτή την όμορφη ομάδα, σε αυτά τα δυνατά παιδιά, στους προπονητές, την ομοσπονδία, είμαστε πολύ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι με αυτή την επιτυχία».

Μετά το τέλος του αγώνα, τα μέλη της Εθνικής αφιέρωσαν τη μεγάλη πρόκριση στον πρόεδρο της ΟΧΕ, Κώστα Γκαντή, ο οποίος το τελευταίο διάστημα δίνει τη δική του μάχη στο νοσοκομείο. Ο ομοσπονδιακός προπονητής, Γιώργος Ζαραβίνας, δήλωσε επίσης ότι «όλη αυτή η προσπάθειά μας είναι αφιερωμένη στον πρόεδρό μας Κώστα Γκαντή και τον περιμένουμε σύντομα κοντά μας», τονίζοντας ότι ο κ. Γκαντής επέμεινε και πίστευε πάρα πολύ σε αυτή τη διοργάνωση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko