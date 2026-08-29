Ο Μάρκους Πέντερσεν: «Θα κάνω τα πάντα για τον Ολυμπιακό»

Ο Μάρκους Πέντερσεν, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού, προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της ομάδας. Ο Νορβηγός δεξιός οπισθοφύλακας εξέφρασε τη χαρά του για την ολοκλήρωση της μεταγραφής, τονίζοντας την αφοσίωσή του στους «ερυθρόλευκους». Ο Πέντερσεν υποσχέθηκε να δώσει τα πάντα για τον σύλλογο και τους φιλάθλους του.

Η χαρά της μεταγραφής και η αναγνώριση του Ολυμπιακού

Ο Μάρκους Πέντερσεν δήλωσε πως νιώθει υπέροχα που βρίσκεται πλέον στην ομάδα, παρά το γεγονός ότι η διαδικασία της μεταγραφής ήταν αρκετά μακρά. Εξέφρασε την ευτυχία του που φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού και βλέπει τον «όμορφο αυτόν σύλλογο».

Ο Νορβηγός ποδοσφαιριστής τόνισε πως θεώρησε τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό μια μεγάλη ευκαιρία για την καριέρα του. Γνωρίζει ότι ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα στην Ευρώπη, την οποία όλοι γνωρίζουν. Για αυτόν τον λόγο, είπε στον μάνατζέρ του ότι επιθυμούσε διακαώς να πραγματοποιηθεί αυτή η μετακίνηση.

Η συμβουλή του Ομάρ Ελαμπντελαουί και η απόφαση

Στην απόφασή του να έρθει στον Ολυμπιακό συνέβαλε και η συνομιλία του με τον Ομάρ Ελαμπντελαουί. Ο Πέντερσεν ανέφερε ότι μίλησε για λίγο με τον Ομάρ, τον οποίο χαρακτήρισε «θρύλο» του συλλόγου.

Ο Ομάρ Ελαμπντελαουί μετέφερε στον Πέντερσεν πολύ καλά λόγια για τον σύλλογο. Ο Νορβηγός δεξιός οπισθοφύλακας δήλωσε πως όλοι του είπαν ότι πρόκειται για ένα πολύ καλό κλαμπ, γεγονός που τον οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η απόφασή του να ενταχθεί στον Ολυμπιακό ήταν πολύ καλή.

Το προφίλ του παίκτη και οι υποσχέσεις στους φιλάθλους

Ο Μάρκους Πέντερσεν περιέγραψε τα χαρακτηριστικά που μπορούν να περιμένουν οι φίλαθλοι από εκείνον. Υποσχέθηκε αφοσίωση και έναν ποδοσφαιριστή με πάθος, ο οποίος πάντα θέλει να τα δίνει όλα στο γήπεδο. Τόνισε ότι είναι ένας παίκτης που δουλεύει πολύ σκληρά.

Επιπλέον, ο Νορβηγός οπισθοφύλακας ανέφερε πως είναι πολύ γρήγορος, χαρακτηρίζοντας την ταχύτητα ως το δυνατότερό του σημείο. Δήλωσε ότι μπορεί να βοηθήσει την ομάδα τόσο στη δημιουργία επιθετικά όσο και στην άμυνα.

Το παιδικό όνειρο και οι θυσίες

Ο Πέντερσεν αποκάλυψε ότι ήταν παιδικό του όνειρο να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και να αγωνιστεί για τις μεγαλύτερες ομάδες στην Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός ήταν γνωστός σε εκείνον από μικρή ηλικία, καθώς είναι αρκετά γνωστός στη Νορβηγία και υπάρχουν άνθρωποι εκεί που τον παρακολουθούν.

Το γεγονός ότι βρίσκεται σήμερα στον Ολυμπιακό και κατάφερε να εκπληρώσει αυτό το όνειρο αποτελεί μια σπουδαία στιγμή για τον ίδιο. Ο άνθρωπος που τον βοήθησε περισσότερο στο ποδοσφαιρικό του ταξίδι, όπως δήλωσε, είναι ο πατέρας του, ο οποίος ήταν και προπονητής του όταν ήταν μικρός και τον παρακολουθούσε στενά στην καριέρα του.

Η πορεία από τη Νορβηγία και η αφοσίωση

Ο Μάρκους Πέντερσεν αναφέρθηκε στις πολλές θυσίες που έκανε για να φτάσει στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Προέρχεται από το πιο βόρειο μέρος της Νορβηγίας και χρειάστηκε να μετακομίσει στο Νότο σε πολύ μικρή ηλικία. Από τα 16 του χρόνια, έφυγε μακριά από την πόλη του, τους φίλους του και την οικογένειά του, με στόχο να γίνει ποδοσφαιριστής.

Χαρακτήρισε την απόφαση να αφήσει πίσω την οικογένεια και τους φίλους του για να κυνηγήσει το όνειρό του ως μία από τις δυσκολότερες και τη μεγαλύτερη θυσία που χρειάστηκε να κάνει. Ο Νορβηγός δεξιός οπισθοφύλακας δεσμεύτηκε ότι θα κάνει τα πάντα για τους φιλάθλους και την ομάδα, προκειμένου να πετύχουν «όμορφα πράγματα». Τέλος, υποσχέθηκε ότι θα δείξει αφοσίωση, δεν θα γυρίσει ποτέ την πλάτη στον σύλλογο και θα παλεύει πάντα, εκφράζοντας την ελπίδα ότι αυτό θα αρέσει στους φιλάθλους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta