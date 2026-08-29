Η βαθμολογία της Stoiximan Super League: «Απόλυτος» ο Παναιτωλικός, «σεφτές» για Ηρακλή και Βόλο Elabet

Με την ολοκλήρωση των πρώτων αναμετρήσεων της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, η βαθμολογική κατάσταση άρχισε να διαμορφώνεται. Ο Παναιτωλικός κατάφερε να ξεχωρίσει, σημειώνοντας τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα. Παράλληλα, ο Βόλος Elabet και ο Ηρακλής κατέκτησαν τους πρώτους τους βαθμούς, προσθέτοντας νέα δεδομένα στην αρχή της διοργάνωσης.

Ο «απόλυτος» Παναιτωλικός και η νίκη επί της Καλαμάτας

Ο Παναιτωλικός αναδείχθηκε η πρώτη ομάδα της Stoiximan Super League που πέτυχε το απόλυτο στην έναρξη του πρωταθλήματος, κάνοντας το 2Χ2. Η ομάδα του Αγρινίου υποδέχθηκε την Καλαμάτα σε μία από τις δύο αναμετρήσεις που διεξήχθησαν στην επαρχία για τη 2η αγωνιστική. Σε έναν αγώνα όπου ο Παναιτωλικός έδειξε την ανωτερότητά του, κατάφερε να επικρατήσει με σκορ 2-0.

Αυτή η νίκη ήταν καθοριστική για τον Παναιτωλικό, καθώς του επέτρεψε να εδραιωθεί στην κορυφή της βαθμολογίας, τουλάχιστον προσωρινά, ως η μόνη ομάδα με δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες. Η επίδοση αυτή σηματοδοτεί ένα δυνατό ξεκίνημα για την ομάδα, θέτοντας τις βάσεις για μια επιτυχημένη πορεία στο πρωτάθλημα.

Η έναρξη της 2ης αγωνιστικής στην επαρχία

Η 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League ξεκίνησε με δύο αναμετρήσεις που έλαβαν χώρα σε γήπεδα της επαρχίας. Αυτοί οι αγώνες έδωσαν το έναυσμα για τη συνέχεια του πρωταθλήματος, προσφέροντας τα πρώτα αποτελέσματα που επηρέασαν τη βαθμολογική κατάταξη. Οι φίλαθλοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις ομάδες τους να διεκδικούν βαθμούς από νωρίς στη σεζόν.

Πέρα από την αναμέτρηση του Παναιτωλικού με την Καλαμάτα, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την επικράτηση της γηπεδούχου ομάδας, διεξήχθη και μία ακόμη συνάντηση. Τα αποτελέσματα των δύο αυτών αγώνων διαμόρφωσαν ένα αρχικό τοπίο στη βαθμολογία, με κάποιες ομάδες να ξεκινούν δυναμικά και άλλες να αναζητούν ακόμα τους πρώτους τους βαθμούς.

Οι πρώτοι βαθμοί για Βόλο Elabet και Ηρακλή

Σημαντική εξέλιξη της 2ης αγωνιστικής ήταν η κατάκτηση των πρώτων βαθμών για τον Βόλο Elabet και τον Ηρακλή. Και οι δύο ομάδες κατάφεραν να αποσπάσουν θετικά αποτελέσματα στις δικές τους αναμετρήσεις, προσθέτοντας έναν βαθμό στο ενεργητικό τους. Αυτός ο «σεφτές» είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την ψυχολογία των παικτών και την πορεία των συλλόγων στο πρωτάθλημα.

Ο Βόλος Elabet, μετά την πρώτη αγωνιστική, κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τους βαθμούς, δείχνοντας ότι μπορεί να διεκδικήσει αποτελέσματα. Αντίστοιχα, ο Ηρακλής, με την κατάκτηση του πρώτου του βαθμού, σηματοδοτεί την έναρξη της προσπάθειάς του για μια καλύτερη θέση στη βαθμολογία. Και οι δύο ομάδες πλέον έχουν ανοίξει τον λογαριασμό τους στο φετινό πρωτάθλημα της Stoiximan Super League.

Η Καλαμάτα παραμένει δίχως βαθμό

Αντίθετη πορεία από τον Παναιτωλικό είχε η Καλαμάτα, η οποία μετά την ήττα της με 2-0, παρέμεινε δίχως βαθμό στην 2η αγωνιστική. Η ομάδα της Καλαμάτας δεν κατάφερε να αποσπάσει θετικό αποτέλεσμα στην αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, με αποτέλεσμα να βρίσκεται ακόμα χωρίς βαθμούς στην αρχή του πρωταθλήματος. Αυτό το γεγονός την καθιστά μία από τις ομάδες που αναζητούν ακόμα την πρώτη τους βαθμολογική συγκομιδή.

Η ήττα αυτή διατηρεί την Καλαμάτα σε δύσκολη θέση όσον αφορά τη βαθμολογία, καθώς δεν έχει ακόμα καταφέρει να συγκεντρώσει κάποιον βαθμό στους δύο πρώτους αγώνες της. Η συνέχεια του πρωταθλήματος θα είναι κρίσιμη για την ομάδα, προκειμένου να ανατρέψει την αρχική αυτή εικόνα και να διεκδικήσει καλύτερα αποτελέσματα στις επόμενες αγωνιστικές της Stoiximan Super League.

Με πληροφορίες από: Gazzetta