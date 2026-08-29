Ο Μίλος Πάντοβιτς κοντά σε δανεισμό στη Βαγιαδολίδ

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από την Ισπανία, η Ρεάλ Βαγιαδολίδ φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την απόκτηση του Μίλος Πάντοβιτς. Ο Σέρβος επιθετικός, ο οποίος ανήκει στον Παναθηναϊκό, αναμένεται να μετακινηθεί στην ισπανική ομάδα με τη μορφή δανεισμού. Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται καθώς ο ποδοσφαιριστής δεν υπολογίζεται στα άμεσα αγωνιστικά πλάνα του ελληνικού συλλόγου.

Το ισπανικό δημοσίευμα και η εξέλιξη της υπόθεσης

Το Radio Marca Valladolid, ένα ισπανικό μέσο ενημέρωσης, είναι αυτό που αναφέρει τις λεπτομέρειες σχετικά με την επικείμενη μεταγραφή του Μίλος Πάντοβιτς. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ρεάλ Βαγιαδολίδ έχει προχωρήσει σημαντικά στις διαπραγματεύσεις για να αποκτήσει τον Σέρβο φορ. Η υπόθεση παρουσιάζεται ως ιδιαίτερα προχωρημένη, κάτι που υποδηλώνει ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε οριστική συμφωνία.

Η μετακίνηση του 24χρονου επιθετικού αναμένεται να πραγματοποιηθεί με δανεισμό, γεγονός που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός θα διατηρήσει τα δικαιώματά του. Ο Πάντοβιτς αναζητά ενεργά τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, καθώς στον Παναθηναϊκό δεν έχει τον επιθυμητό χρόνο συμμετοχής και βρίσκεται εκτός των βασικών επιλογών της τεχνικής ηγεσίας.

Η αγωνιστική κατάσταση του παίκτη στον Παναθηναϊκό

Ο Μίλος Πάντοβιτς εντάχθηκε στον Παναθηναϊκό πριν από έναν χρόνο, προερχόμενος από την Μπάτσκα Τόπολα. Κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν, ο Σέρβος επιθετικός κατέγραψε συνολικά 33 συμμετοχές με τη φανέλα του «τριφυλλιού». Σε αυτές τις εμφανίσεις, κατάφερε να σημειώσει δύο τέρματα, ενώ παράλληλα μοίρασε και δύο ασίστ στους συμπαίκτες του.

Παρόλα αυτά, η παρουσία του στην ομάδα δεν ήταν αυτή που ίσως αναμενόταν, με αποτέλεσμα να μην υπολογίζεται πλέον στα βασικά αγωνιστικά πλάνα. Η αναζήτηση για έναν νέο σύλλογο αποτελεί προτεραιότητα για τον ίδιο, προκειμένου να βρει μια ομάδα όπου θα μπορέσει να επανέλθει σε υψηλό αγωνιστικό ρυθμό και να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Τα στατιστικά του 24χρονου φορ

Ο Μίλος Πάντοβιτς είναι ένας 24χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνίζεται στη θέση του επιθετικού. Η εθνικότητά του είναι σερβική, και η καριέρα του περιλαμβάνει ήδη εμπειρίες από διάφορα πρωταθλήματα. Η περσινή του σεζόν στον Παναθηναϊκό, όπως προαναφέρθηκε, ολοκληρώθηκε με 33 συμμετοχές, δείχνοντας μια σταθερή παρουσία στο γήπεδο.

Στις συγκεκριμένες συμμετοχές, ο Σέρβος φορ συνέβαλε στην επιθετική λειτουργία της ομάδας με δύο γκολ. Επιπλέον, προσέφερε και δύο τελικές πάσες που οδήγησαν σε τέρμα, καταγράφοντας ισάριθμες ασίστ. Τα στατιστικά αυτά αποτελούν μέρος του προφίλ του παίκτη, καθώς αναζητά τον επόμενο σταθμό της ποδοσφαιρικής του πορείας.

Οι προηγούμενες φήμες για ενδιαφέρον άλλων ομάδων

Πριν από τις τρέχουσες εξελίξεις με τη Ρεάλ Βαγιαδολίδ, το όνομα του Μίλος Πάντοβιτς είχε συνδεθεί και με άλλους συλλόγους. Ειδικότερα, ο 24χρονος επιθετικός είχε βρεθεί στο επίκεντρο φημών που τον ήθελαν να ενδιαφέρει την Κάντιθ, μια άλλη ισπανική ομάδα. Το ενδιαφέρον από την Ισπανία φαίνεται να είναι διαρκές για τον Σέρβο ποδοσφαιριστή.

Εκτός από την Κάντιθ, ο Πάντοβιτς είχε συνδεθεί και με την Κηφισιά, μια ελληνική ομάδα. Οι φήμες αυτές υποδηλώνουν ότι υπήρχε ενδιαφέρον για την απόκτησή του από διάφορα πρωταθλήματα, τόσο εντός όσο και εκτός Ελλάδας. Ωστόσο, οι τελευταίες πληροφορίες εστιάζουν πλέον στην προχωρημένη υπόθεση του δανεισμού του στη Ρεάλ Βαγιαδολίδ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta