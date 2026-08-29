Ανησυχία για σοβαρό τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια στην πρεμιέρα του με την Ντόρτμουντ

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, βίωσε μια πρεμιέρα με τη φανέλα της Ντόρτμουντ που συνδύασε τη χαρά του γκολ με την ανησυχία του τραυματισμού. Στο 53ο λεπτό του αγώνα, ο Κωνσταντέλιας αποχώρησε από το γήπεδο κουτσαίνοντας, κρατώντας το γόνατό του, μετά από μια φάση που τον άφησε σφαδάζοντας στο χορτάρι. Η κατάσταση του τραυματισμού του προκαλεί σοβαρές ανησυχίες, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πιθανή ρήξη χιαστού.

Ανησυχία για σοβαρό τραυματισμό

Η ανησυχία για την κατάσταση της υγείας του Γιάννη Κωνσταντέλια είναι μεγάλη, καθώς οι φόβοι για ρήξη χιαστού είναι έντονοι. Ο ίδιος ο παίκτης αποχώρησε εμφανώς καταβεβλημένος και κουτσαίνοντας από τον αγωνιστικό χώρο, κρατώντας το γόνατό του.

Ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Όλε Μπουκ, επιβεβαίωσε τη σοβαρότητα της κατάστασης, δηλώνοντας: «Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με το τι θα επικοινωνήσουμε σήμερα. Αλλά είμαστε σίγουρα ανήσυχοι για σοβαρό τραυματισμό». Στην ερώτηση αν ο τραυματισμός σχετίζεται με τον χιαστό, ο κ. Μπουκ απάντησε καταφατικά, τονίζοντας πως «ναι, αυτό είναι το θέμα».

Αναμονή για τη μαγνητική τομογραφία

Το ακριβές μέγεθος και η έκταση του τραυματισμού του Έλληνα μεσοεπιθετικού αναμένεται να ξεκαθαρίσει πλήρως τις επόμενες ημέρες. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία, η οποία έχει προγραμματιστεί είτε για την Κυριακή είτε για τη Δευτέρα.

Από τα αποτελέσματα της εξέτασης θα προκύψει η τελική διάγνωση και θα καθοριστεί το χρονοδιάγραμμα της αποκατάστασης του παίκτη, ο οποίος είχε ένα εντυπωσιακό, αλλά άτυχο, ντεμπούτο με τη γερμανική ομάδα.

Ονειρικό ντεμπούτο με γκολ

Παρά τον τραυματισμό του, το ξεκίνημα του Γιάννη Κωνσταντέλια με τη φανέλα της Ντόρτμουντ ήταν ονειρικό, καθώς κατάφερε να σκοράρει στο ντεμπούτο του. Συγκεκριμένα, στο 45+3' του αγώνα, ο «Ντέλιας» άνοιξε τον λογαριασμό του με την ομάδα του, ολοκληρώνοντας μια υπέροχη προσωπική προσπάθεια με ένα εντυπωσιακό τελείωμα.

Το γκολ αυτό πανηγυρίστηκε θερμά, με τον Κωνσταντέλια να δέχεται μια αγκαλιά από τον συμπαίκτη του Καρέτσα, ο οποίος είχε προηγουμένως μοιράσει ασίστ σε άλλη φάση του παιχνιδιού. Το τέρμα του Έλληνα άσου διαμόρφωσε το σκορ σε 2-0, λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου και η συμβολή των Ελλήνων

Ο αγώνας είχε ξεκινήσει με την Μπορούσια να παίρνει το προβάδισμα μόλις στο 9ο λεπτό. Σε μια φάση που εξελίχθηκε με κινηματογραφική ταχύτητα, οι Καρέτσας και Γκιρασί συνεργάστηκαν άψογα. Ο Έλληνας άσος, Καρέτσας, προσέφερε την μπάλα στον στράικερ της Μπορούσια, ο οποίος με διαγώνιο σουτ άνοιξε το σκορ.

Ο Καρέτσας έδειξε διάθεση να σκοράρει και ο ίδιος, ψάχνοντας το γκολ στο επόμενο λεπτό, όμως το σουτ του αποκρούστηκε από τον τερματοφύλακα Φερνάντες. Στο 33ο λεπτό, ο Κωνσταντέλιας είχε μια εντυπωσιακή διείσδυση από αριστερά και έδωσε την ευκαιρία στον Καρέτσα να σκοράρει, αλλά το σουτ του τελευταίου κατέληξε ψηλά άουτ.

Το 2-0 και οι χαμένες ευκαιρίες

Λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, σημειώθηκαν και άλλες αξιόλογες φάσεις. Ένα δυνατό σουτ του Καρέτσα αποκρούστηκε από τον πορτιέρε του Αμβούργου, διατηρώντας το σκορ.

Τελικά, το δεύτερο γκολ για την Ντόρτμουντ ήρθε στο 45+1', με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να είναι ο σκόρερ, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική εμφάνιση που επισκιάστηκε από τον μετέπειτα τραυματισμό του.

Με πληροφορίες από: Topontiki