Λίντσερ: Νίκησε την Άλταχ με 3-0 πριν το ραντεβού με την ΑΕΚ

Η Λίντσερ σημείωσε μια άνετη νίκη με 3-0 επί της Άλταχ στο αυστριακό πρωτάθλημα, διατηρώντας την κορυφή της βαθμολογίας. Αυτή η επιτυχία έρχεται ενόψει του επικείμενου ραντεβού της ομάδας με την ΑΕΚ, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις αρχές Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της League Phase του Champions League. Η αυστριακή ομάδα δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, έχοντας αποκτήσει αυτοπεποίθηση από τις πρόσφατες επιτυχίες της.

Η άνετη επικράτηση επί της Άλταχ

Η αναμέτρηση με την Άλταχ εξελίχθηκε σε ένα ξεκούραστο βράδυ για τη Λίντσερ, η οποία δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερες δυσκολίες. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να «καθαρίσουν» ουσιαστικά το παιχνίδι από το πρώτο 20λεπτο, θέτοντας τις βάσεις για την επικράτηση.

Ο Λανγκ ήταν ο πρωταγωνιστής στην αρχή του αγώνα, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό. Λίγο αργότερα, στο 19ο λεπτό, ο ίδιος παίκτης χτύπησε ξανά, διαμορφώνοντας το 2-0 και δίνοντας ένα σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του.

Στη συνέχεια, οι παίκτες της Λίντσερ έλεγξαν απόλυτα την αναμέτρηση, χωρίς να ανησυχήσουν ποτέ για τη διατήρηση του προβαδίσματος. Προς το τέλος του αγώνα, στο 89ο λεπτό, ο Φλέκερ πρόσθεσε και ένα τρίτο γκολ, βάζοντας το «κερασάκι στην τούρτα» και διαμορφώνοντας το τελικό 3-0.

Η πορεία της Λίντσερ στο πρωτάθλημα

Μετά τη νίκη της επί της Άλταχ, η Λίντσερ συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στο αυστριακό πρωτάθλημα. Η ομάδα έχει πλέον ένα απόλυτο 4/4 στις αναμετρήσεις της, φτάνοντας τους 12 βαθμούς.

Αυτή η επίδοση τη διατηρεί σταθερά στην κορυφή της βαθμολογίας, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική της φόρμα και την κυριαρχία της στην εγχώρια διοργάνωση.

Το ευρωπαϊκό της «μομέντουμ» και το ραντεβού με την ΑΕΚ

Η Λίντσερ έχει αποκτήσει σημαντική αυτοπεποίθηση μετά την ασύλληπτη ανατροπή που πέτυχε επί της Σέλτικ. Η ομάδα διέλυσε τους Σκωτσέζους με 5-1, εξασφαλίζοντας την είσοδό της στη League Phase του Champions League.

Αυτή η επιτυχία στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση έχει δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα στην ομάδα, η οποία ετοιμάζεται πλέον για την πρεμιέρα της στο Champions League απέναντι στην ΑΕΚ. Το συγκεκριμένο ματς είναι προγραμματισμένο για τις 8 Σεπτεμβρίου, με τη Λίντσερ να ταξιδεύει στην Ελλάδα για την αναμέτρηση.

Οι επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις και η απουσία Λιούμπιτσιτς

Πριν από το ταξίδι της στην Ελλάδα για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, η Λίντσερ έχει στο πρόγραμμά της ακόμα δύο αγώνες. Οι αναμετρήσεις αυτές περιλαμβάνουν ένα παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στη Βόλφσεμπεργκερ και έναν αγώνα Κυπέλλου με την Ντοιτσλάντμπεργκερ.

Στην επικείμενη αναμέτρηση με την ΑΕΚ, η ΛΑΣΚ θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς. Ο παίκτης, ο οποίος αγωνίζεται στη ΛΑΣΚ ως δανεικός από την ΑΕΚ, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής λόγω αποβολής του στην προηγούμενη αναμέτρηση.

Η ενδεκάδα της Λίντσερ

Η ενδεκάδα της Λίντσερ στον αγώνα με την Άλταχ αποτελούνταν από τους: Γιούνγκγουιρθ, Αλεμάο (που αντικαταστάθηκε στο 64' από τον Φρέκλετον), Αντρέντε, Μπουγιάμπα, Γιόργκενσεν (που αντικαταστάθηκε στο 64' από τον Φλέτσκερ), Μπέγιο (που αντικαταστάθηκε στο 72' από τον Ντιμπάνγκο), Ντάνεκ, Σχοπφ, Χόρβαθ (που αντικαταστάθηκε στο 64' από τον Μπογκάρντε), Ουσόρ (που αντικαταστάθηκε στο 81' από τον Κανέ) και Λανγκ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko