Europa League: Με τη Χόφενχαϊμ στο Ηράκλειο ξεκινάει ο ΟΦΗ τη League phase

Ο ΟΦΗ, οι περσινοί Κυπελλούχοι Ελλάδας, ετοιμάζεται για την έναρξη των υποχρεώσεών του στη League Phase του Europa League. Η UEFA γνωστοποίησε το βράδυ του Σαββάτου, 29 Αυγούστου, το αναλυτικό πρόγραμμα της εφετινής διοργάνωσης, αποκαλύπτοντας τους αντιπάλους και τις ημερομηνίες των αγώνων. Η πρώτη αναμέτρηση για τους Ηρακλειώτες θα είναι εντός έδρας, όπου θα υποδεχθούν τη γερμανική Χόφενχαϊμ.

Ο πρώτος αντίπαλος και η έναρξη της διοργάνωσης

Η Χόφενχαϊμ θα αποτελέσει τον πρώτο αντίπαλο του ΟΦΗ στη φάση των ομίλων του Europa League. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στο «Παγκρήτιο» στάδιο του Ηρακλείου, στις 17 Σεπτεμβρίου. Η σέντρα έχει οριστεί για τις 19:45, δίνοντας την ευκαιρία στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν την πρεμιέρα της ομάδας τους στην ευρωπαϊκή διοργάνωση. Η ανακοίνωση του προγράμματος από την UEFA δίνει πλέον σαφή εικόνα για την πορεία των Κρητικών στην Ευρώπη.

Οι περσινοί Κυπελλούχοι Ελλάδας θα ξεκινήσουν τις ευρωπαϊκές τους μάχες υποδεχόμενοι τους Γερμανούς, σε μία αναμέτρηση που αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον του φίλαθλου κοινού. Το «Παγκρήτιο» θα είναι η έδρα των Ηρακλειωτών για τους εντός έδρας αγώνες τους, ξεκινώντας με αυτό το σημαντικό παιχνίδι.

Τα ταξίδια στην Ευρώπη και οι εντός έδρας αναμετρήσεις

Μετά την πρεμιέρα στο Ηράκλειο, οι Ηρακλειώτες θα πραγματοποιήσουν το πρώτο τους ευρωπαϊκό ταξίδι. Στις 15 Οκτωβρίου, θα βρεθούν στη Γαλλία για να αντιμετωπίσουν τη Ρεν. Αυτή θα είναι η πρώτη εκτός έδρας δοκιμασία για τον ΟΦΗ στη φετινή διοργάνωση, απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.

Μία εβδομάδα αργότερα, συγκεκριμένα στις 22 Οκτωβρίου, ο ΟΦΗ θα επιστρέψει στην έδρα του για να φιλοξενήσει τη Λεβερκούζεν. Στη συνέχεια, στις 5 Νοεμβρίου, η ομάδα θα ταξιδέψει εκτός έδρας για να αναμετρηθεί με τη Χάποελ Μπερ Σεβά. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τόσο εντός όσο και εκτός έδρας παιχνίδια, απαιτώντας από την ομάδα να προσαρμοστεί σε διαφορετικές συνθήκες.

Η αναμέτρηση με την Μπενφίκα και ο Βαγγέλης Παυλίδης

Ένας από τους αγώνες που ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα του ΟΦΗ είναι αυτός με την Μπενφίκα. Στις 26 Νοεμβρίου, οι Κρητικοί θα υποδεχθούν την Άντερλεχτ στο «Παγκρήτιο», συνεχίζοντας τις εντός έδρας αναμετρήσεις τους. Αργότερα, στις 10 Δεκεμβρίου, ο ΟΦΗ θα ταξιδέψει στη Λισαβόνα για να αντιμετωπίσει την πορτογαλική ομάδα.

Η αναμέτρηση με την Μπενφίκα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η ομάδα της Λισαβόνας έχει στις τάξεις της τον Έλληνα ποδοσφαιριστή Βαγγέλη Παυλίδη. Αυτό το παιχνίδι αναμένεται να είναι μία ξεχωριστή στιγμή για τους φίλους του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς θα δουν τον ΟΦΗ να αγωνίζεται απέναντι σε έναν από τους κορυφαίους συλλόγους της Πορτογαλίας, με ελληνική παρουσία.

Ολοκλήρωση της league phase τον Ιανουάριο

Οι υποχρεώσεις του ΟΦΗ στη League Phase του Europa League θα συνεχιστούν και τον Ιανουάριο του 2027. Συγκεκριμένα, στις 21 Ιανουαρίου, οι Κρητικοί θα αγωνιστούν εκτός έδρας απέναντι στην Στουρμ Γκρατς. Αυτός ο αγώνας θα αποτελέσει μία ακόμη δοκιμασία μακριά από την έδρα τους, σε μία κρίσιμη περίοδο της διοργάνωσης.

Η αυλαία για τον ΟΦΗ στη League Phase θα πέσει εντός έδρας. Στις 28 Ιανουαρίου 2027, η ομάδα θα υποδεχθεί την πολωνική Λεχ Πόζναν στο «Παγκρήτιο». Αυτή η αναμέτρηση θα σηματοδοτήσει το τέλος των αγώνων της φάσης των ομίλων για τον ΟΦΗ, ολοκληρώνοντας ένα απαιτητικό ευρωπαϊκό ταξίδι.

Με πληροφορίες από: Enikos