Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την αποστολή για τον ΠΑΟΚ: Εκτός ο Λύρατζης λόγω ειδικής συμφωνίας

Ο Ατρόμητος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του ενόψει της επικείμενης αναμέτρησης για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League, όπου θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Περιστερίου, υπό τις οδηγίες του προπονητή Ντούσαν Κέρκεζ, προετοιμάστηκε για το πρώτο επίσημο παιχνίδι πρωταθλήματος στην έδρα της. Με την ολοκλήρωση των προπονήσεων, ο τεχνικός του Ατρομήτου ανακοίνωσε τους ποδοσφαιριστές που θα απαρτίζουν την αποστολή για τον αγώνα της Κυριακής (30/08), ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τις 20:15, με σημαντικές απουσίες να καταγράφονται.

Η ολοκλήρωση της προετοιμασίας και η ανακοίνωση της αποστολής

Οι ποδοσφαιριστές του Ατρομήτου εργάστηκαν εντατικά τις προηγούμενες ημέρες, ολοκληρώνοντας την προετοιμασία τους για την πρεμιέρα τους στο πρωτάθλημα εντός έδρας. Ο Ντούσαν Κέρκεζ και το τεχνικό επιτελείο του επικεντρώθηκαν στην τακτική και τη φυσική κατάσταση, προκειμένου η ομάδα να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμη απέναντι στον ΠΑΟΚ, σε ένα παιχνίδι που σηματοδοτεί την έναρξη των εντός έδρας υποχρεώσεων για τη φετινή σεζόν.

Το παιχνίδι, το οποίο αποτελεί την πρώτη επίσημη αναμέτρηση πρωταθλήματος για τον Ατρόμητο στο γήπεδο του Περιστερίου, έχει οριστεί για την Κυριακή, 30 Αυγούστου, με ώρα έναρξης τις 20:15. Μετά την ολοκλήρωση της τελευταίας προπόνησης και την οριστικοποίηση των αγωνιστικών πλάνων, ο προπονητής Ντούσαν Κέρκεζ προχώρησε στην ανακοίνωση των ονομάτων που θα βρίσκονται στη διάθεσή του για τον κρίσιμο αγώνα της 2ης αγωνιστικής.

Οι απουσίες από την αποστολή του Ατρομήτου

Από την αποστολή που ανακοινώθηκε από τον Ντούσαν Κέρκεζ, απουσιάζουν τρεις ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δεν κατάφεραν να τεθούν στη διάθεση του προπονητή για διάφορους λόγους. Πρόκειται για τον Λευτέρη Λύρατζη, καθώς και τους Ματθαίο Μουντέ και Χάρη Τσιγγάρα. Οι απουσίες αυτές επηρεάζουν τον σχεδιασμό και τις επιλογές του τεχνικού επιτελείου ενόψει της αναμέτρησης με τον ΠΑΟΚ.

Ειδικότερα, οι Ματθαίος Μουντές και Χάρης Τσιγγάρας αντιμετώπισαν προβλήματα μέσα στην εβδομάδα που προηγήθηκε του αγώνα. Λόγω αυτών των προβλημάτων, δεν κατάφεραν να αποκαταστήσουν πλήρως τη φυσική τους κατάσταση και να είναι έτοιμοι για να συμπεριληφθούν στην αποστολή της ομάδας. Συνεπώς, θα παρακολουθήσουν τον αγώνα από τις κερκίδες, καθώς δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν τα ζητήματα που τους ταλαιπωρούσαν εγκαίρως.

Ο ειδικός όρος που κρατά εκτός τον Λευτέρη Λύρατζη

Η περίπτωση του Λευτέρη Λύρατζη είναι ιδιαίτερη και διαφέρει από τις άλλες απουσίες, καθώς οφείλεται σε μια ειδική συμφωνία που είχε συναφθεί μεταξύ των δύο συλλόγων. Ο ποδοσφαιριστής έμεινε εκτός αποστολής όχι λόγω τραυματισμού ή άλλου αγωνιστικού λόγου, αλλά εξαιτίας ενός όρου που περιλαμβανόταν στο deal της μεταγραφής του από τον ΠΑΟΚ στον Ατρόμητο.

Συγκεκριμένα, κατά την ολοκλήρωση της συμφωνίας μεταξύ του Ατρομήτου και του ΠΑΟΚ για τη μεταγραφή του Λύρατζη, είχε συμφωνηθεί ρητά ότι ο παίκτης δεν θα είχε δικαίωμα συμμετοχής στο πρώτο παιχνίδι που θα διεξαγόταν ανάμεσα στις δύο ομάδες. Αυτός ο όρος ήταν δεσμευτικός και ίσχυε ανεξαρτήτως της αγωνιστικής στην οποία θα πραγματοποιούνταν η αναμέτρηση, καθώς και ανεξαρτήτως της έδρας του αγώνα, είτε δηλαδή αυτός διεξαγόταν στο Περιστέρι είτε στην Τούμπα.

Κατά συνέπεια, ο Λευτέρης Λύρατζης δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί απέναντι στην πρώην ομάδα του, τον ΠΑΟΚ, στην επικείμενη αναμέτρηση της Κυριακής, τηρώντας πιστά τους όρους της μεταγραφικής του συμφωνίας, η οποία καθόριζε την απουσία του από την συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Αναλυτικά η αποστολή του Ατρομήτου για τον αγώνα

Μετά τις παραπάνω απουσίες, η αποστολή του Ατρομήτου, όπως ανακοινώθηκε από τον Ντούσαν Κέρκεζ, περιλαμβάνει τους εξής είκοσι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι για τον αγώνα της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League κόντρα στον ΠΑΟΚ και θα διεκδικήσουν μία θέση στην αρχική ενδεκάδα ή στον πάγκο:

Οι παίκτες που απαρτίζουν την αποστολή είναι οι: Αθανασίου, Χουτεσιώτης, Ντιένγκ, Μάγκνουσον, Μήτογλου, Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Χότζα, Καραμάνης, Κώτσης, Μουτουσαμί, Νούνιες, Αμπαρτζίδης, Μπάτος, Πνευμονίδης, Τζοβάρας, Τσούμπερ, Τσαντίλας, Τσιλούλης. Αυτοί είναι οι ποδοσφαιριστές στους οποίους έχει επιλέξει να βασιστεί ο προπονητής για την αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta